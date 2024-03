Kate Middleton annonce être atteinte d’un cancer, elle démarre une chimiothérapie

La princesse de Galles, Kate Middleton, a annoncé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de la famille Royale, être atteinte d’un cancer.

Le silence de la famille royale n’est plus. Après avoir subi en janvier dernier une opération chirurgicale abdominale, Kate Middleton s’est confiée sur les raisons de sa mise en retrait de la vie public. De nombreuses spéculations et rumeurs courraient autour de l’état de santé de la princesse, à la suite de la publication d’une photo d’elle souriante entourée de ses trois enfants retouchée, le 10 mars dernier. Kate a décidé de mettre fin aux rumeurs. Elle souffre d’un cancer.

Kate Middleton s’exprime en vidéo sur son cancer

Émue et digne, la princesse s’exprime dans une vidéo de plus de deux minutes :

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Un message bouleversant

Les mots choisis par la princesse de Galles Kate Middleton sont forts et émouvants. Elle explique avoir été opérée en janvier dernier, et qu’un cancer a été découvert à la suite de son opération :

« Je voulais profiter de cette occasion pour vous dire merci, personnellement, pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension pendant que je me remettais de l’opération.

Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille, mais j’ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, et pour cela, je suis tellement reconnaissant.

En janvier, j’ai subi une importante opération abdominale à Londres et à ce moment-là, on pensait que ma condition était non cancéreuse. L’opération a été un succès. Cependant, des tests après l’opération ont trouvé que le cancer était présent. Mon équipe médicale m’a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis maintenant dans les premiers stades de ce traitement.

Cela a bien sûr été un énorme choc, et William et moi avons fait tout ce que nous pouvons pour traiter et gérer cela de manière privée, pour le bien de notre jeune famille.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a pris du temps. Il m’a fallu du temps pour me remettre d’une opération majeure afin de commencer mon traitement. Mais, le plus important, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d’une manière qui leur est appropriée, et pour les rassurer sur le fait que je vais bien m’en sortir. »

Kate Middleton a un cancer, et elle demande la paix

Dans la deuxième partie de la vidéo, la princesse remercie ceux qui la soutiennent et l’aide à guérir. Elle exprime aussi ses pensées à toutes celles et ceux qui sont touchées par un cancer, formulant un message d’espoir :

« Comme je leur ai dit ; je suis bien et je deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m’aideront à guérir ; dans mon esprit, mon corps et mon âme.

Avoir William à mes côtés est également une grande source de confort et de réconfort. Tout comme l’amour, le soutien et la gentillesse qui ont été montrés par tant d’entre vous. Cela signifie beaucoup pour nous deux.

Nous espérons que vous comprendrez que, en tant que famille, nous avons maintenant besoin de temps, d’espace et d’intimité alors que je termine mon traitement. Mon travail m’a toujours apporté un profond sentiment de joie et j’ai hâte de revenir lorsque je le pourrai, mais pour l’instant je dois me concentrer sur une guérison complète.

Je pense également à toutes les personnes dont la vie a été affectée par le cancer. Pour tous ceux qui font face à cette maladie, sous quelque forme que ce soit, veuillez ne pas perdre la foi ou l’espoir. Vous n’êtes pas seuls. »

Entre le cancer du Roi Charles et maintenant celui de Kate Middleton, ce n’est pas la meilleure des années pour la famille Royale.

Pluie de soutiens

Les réactions commencent à se multiplier dans le monde entier. Dans un communiqué, le Premier ministre britannique a souhaité à la princesse un « rétablissement complet et rapide ». Il ajoute avoir « hâte de la voir de retour quand elle sera prête ».

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024

Emmanuel Macron lui a de son côté souhaité sur X « un rétablissement complet » à Kate Middleton. Il a ajouté : « Votre force et votre résilience nous inspirent tous ». La réaction de Meghan et Harry ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué officiel, rapporté par l’AFP, le couple souhaite « santé et guérison à Kate et à la famille ». Ils ajoutent : « Nous espérons qu’ils (Kate, William et leurs enfants pourront le faire en privé et en paix

