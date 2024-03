Top 4 des rumeurs les plus folles autour de l’absence de Kate Middleton

Que se passe-t-il avec Kate Middleton ? Pourquoi internet s’enflamme ? Quelles sont ces rumeurs, toutes plus incroyables les unes que les autres ? On décrypte tout ça.

La polémique ne s’essouffle pas. Si vous n’y connaissez rien à la famille royale d’Angleterre, mais que vous voyez le hashtag #Whereiskate s’afficher depuis des jours sur X (ex-Twitter), on va vous aider à débroussailler un peu tout ça.

#Whereiskate : où est passée Kate Middleton ?

Déjà, recontextualisons un peu la situation : la princesse Kate Middleton n’a pas été vue en public depuis le 25 décembre 2023. Quelques jours après, elle est admise à l’hôpital. Puis le 17 janvier, Kensington Palace annonce que la princesse doit subir une intervention chirurgicale programmée, et qu’elle va ensuite se repose jusqu’à Pâques, où elle pourra reprendre par la suite ses fonctions publiques. Ok, voilà le début. Parallèlement, on apprend que le roi Charles, son beau-papa, a un cancer. Voici les faits, ce qui est officiel. Mais les rumeurs, elles, sont lancées. On vous en a choisi 4 à décortiquer.

À lire aussi : Non mais attendez, il se passe quoi en vrai avec Kate Middleton ?

1 – Pourquoi il n’y a plus aucune photo de Kate Middleton ?

Si le peuple (et internet) se demande pourquoi il n’y a aucune photo de Kate qui circule depuis le 25 décembre, c’est parce que les Royals ont habitué leurs sujets à autre chose. Souvenez-vous quand même que Kate, seulement quelques heures/jours après avoir accouché, apparaissait toute pimpante sur le parvis de la clinique, et ce, pour ses trois enfants, même avec des grossesses compliquées. La famille royale partage tout ou presque, et cette absence interroge.

De plus, seules deux photos sont sorties, l’une de façon malhonnête — une photo volée de la princesse à l’arrière de la voiture de sa mère, où elle ne semble pas au meilleur de sa forme — et l’autre postée sur les réseaux sociaux de la famille royale à l’occasion de la fête des Mères. On y voit la princesse toute souriante et reposée, entourée de ses trois héritiers. Le problème de cette photo ? Elle est retouchée, à tel point que Kate elle-même publie un tweet en s’excusant d’avoir voulu jouer avec Photoshop, après que les agences de presse Associated Press et Reuters aient décidé de retirer la photo de partout, tant elle était fausse.

Kate Middleton has been spotted for the first time since her hospitalization. https://t.co/y08um9EZ7h — Pop Base (@PopBase) March 4, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix La photo volée de Kate Middleton

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix La photo truquée de Kate Middleton

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix Le tweet d’excuse de Kate Middleton

2 – La princesse Kate Middleton est-elle en fait morte ?

Ces photos / fausses photos, ajoutées à l’absence d’information de la part de la Couronne sur l’état réel de la princesse, ne fait que remettre des pièces dans la machine et lancer la rumeur la plus folle (et franchement improbable) : en fait, Kate Middleton serait morte, depuis la fin décembre (ou un peu après). De quoi ? On ne sait pas. Certains disent que ce serait carrément un féminicide, de la part de son mari lui-même, pour cause de demande de divorce suite à un adultère de l’héritier du trône.

D’autres parlent d’une maladie foudroyante qui aurait terrassé la princesse, mais que la famille royale veut étouffer. Ceux qui fouillent le sujet sur le net disent que cette histoire de chirurgie programmée ne tient pas la route : la dernière fois qu’elle a été vue en public, Kate semblait en pleine forme, et son agenda officiel pour le début de l’année (une représentation en Italie) avait même été annoncé.

À lire aussi : La monarchie britannique se relèvera-t-elle de la mort d’Elizabeth II ?

Enfin, la presse espagnole, en la personne de Concha Calleja, journaliste pour telecinco, donne d’autres informations : en vérité, Kate Middleton a dû être plongée dans le coma après son opération, et le palais de Buckingham veut camoufler le bazar. Concha Calleja, qui couvre le sujet de la famille royale britannique depuis 27 ans, est formelle, et fait confiance à 100 % à sa source qui lui aurait dévoilé l’histoire, alors que la Couronne dément tout :

Je réaffirme ce que j’ai dit, c’est comme ça que je l’ai dit, je maintiens ce que j’ai dit malgré les regrets. C’est ce qui arrive quand on touche un nerf, ça dérange. Je fais entièrement confiance à ma source et ce qui se passe, c’est qu’ils se sentent bouleversés parce que nous avons découvert la vérité.

3 – Kate Middleton et le prince William divorcent ?

D’où vient notamment cette rumeur de divorce ? D’un détail flagrant sur la photo retouchée par la princesse elle-même, et publiée lors de la fête des Mères : il n’y a aucune bague au doigt de Kate. Ni sa bague de fiançailles, ni son alliance, que dalle. Pour une photo dite « officielle », c’est chaud. Est-ce que le couple serait en plein divorce ? Est-ce pour cela que Kate est conduite en voiture par sa mère, chez qui elle se serait réfugiée ? Mais peut-être que le port de ses bagues n’est tout simplement pas recommandé pendant sa convalescence, car ses doigts peuvent gonfler après une opération. Mystère.

À lire aussi : Mieux que The Crown, « Harry & Meghan » dévoile les dessous peu reluisants la famille royale

Enfin, une nouvelle pièce dans la machine des rumeurs autour de leur séparation : le DailyMail a publié une photo volée de William en voiture, quittant le château de Windsor, pour se rendre à l’abbaye de Westminster pour le service annuel du Commonwealth Day. Mais il n’aurait pas été seul pendant son trajet : Kate aurait été là aussi, visible uniquement de côté. Elle n’aurait pas suivi son époux à l’abbaye, mais se serait rendue seule à un rendez-vous privé. Les rumeurs disent que sa présence dans la voiture, sans se montrer, prouverait que les époux sont en train de négocier un divorce, et que la tension est palpable. Mais franchement, elle avait peut-être juste rendez-vous chez son médecin, puisqu’elle est en convalescence, et ils ont fait un bout de route ensemble, basta. Pas de quoi fouetter un chat.

4 – Le prince William a-t-il trompé Kate Middleton ?

Cette rumeur est la plus tenace, mais elle n’est pas récente : William aurait eu (ou plusieurs) aventures extra-conjugales. Notamment avec Sarah Rose Cholmondeley, marquise de Cholmondeley, copine de Kate. Depuis 2019, William aurait mis un coup dans son contrat de mariage en fréquentant la marquise. Kate, vénère, aurait mis un terme à son amitié avec la fameuse Lady Rose, mais rien ne serait officiellement confirmé. Et bien sûr, l’affaire circule partout, jusque dans l’émission de Steven Colbert qui balance qu’il y aurait même un enfant illégitime issu de cet adultère :

Steven Colbert “spills the tea” about Prince William’s alleged mistress the Marchioness of Cholmondeley. As he roasts Prince William and Kate Middleton. 🤭 #PrinceWilliamExposed#katespiracy #Photogate pic.twitter.com/Tq78ZnALHd — ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) March 13, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les rumeurs vont de bon train, tout internet s’enflamme et veut découvrir la vérité. Entre théories du complot loufoques, vérités cachées et explications manquées : la famille royale n’est pas sortie des ronces. Notre théorie ? Kate Middleton voudrait juste qu’on lui foute un peu la paix.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.