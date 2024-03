Kate Middleton : pourquoi le prince William n’est pas prêt de faire taire les rumeurs

Alors que les spéculations sur l’état de santé de Kate Middleton vont bon train, « Page Six » a révélé que le prince William est le plus enclin à préserver le mystère.

C’est l’affaire qui secoue la monarchie et suscite les rumeurs les plus folles. En convalescence depuis une mystérieuse « intervention chirurgicale abdominale » subie mi-janvier, Kate Middleton est enfin apparue tout sourire au côté du prince William, lors d’une virée au magasin Windsor Farm Shop, le dimanche 17 mars, si l’on en croit une vidéo publiée par TMZ.

Loin de rassurer les internautes, cette vidéo a pourtant nourri de nouvelles théories du complot. De son côté, le tabloïd Page Six s’est interrogé, le mardi 19 mars sur le manque de transparence de la famille royale, qui ne semble pas disposée à mettre fin aux spéculations.

Le prince William est « inquiet »

Des sources anonymes, issues du palais, ont déclaré dans le tabloïd américain que le prince William ne comptait aucunement prendre la parole pour mettre fin aux rumeurs, bien au contraire : il met un point d’honneur à préserver le mystère qui entoure cette convalescence, et plus globalement l »état de santé de la princesse de Galles. « William est inquiet à l’idée que l’on fasse un parallèle avec sa mère, Diana », dont l’état de santé n’a cessé d’être un sujet médiatique de son vivant, a déclaré un source du palais de Kensington Palace, où vit le couple, à Page Six.

Selon Page Six, les théories du complot circulant sur les réseaux sociaux concernant la présumée disparition de cette dernière n’auraient fait que conforter le prince William dans sa volonté de rester discret. « C’est pour cela qu’il garde tout secret (…) Il pensait que le monde avait appris la leçon, mais ce n’est pas le cas. » Nous sommes donc pas prêts d’en savoir plus sur ce mystère, du moins, pas de la part de la famille royale.