Non mais attendez, il se passe quoi en vrai avec Kate Middleton ?

Quel est le fuck actuel avec la famille royale ? La princesse-parfaite est-elle en danger ? A-t-elle été remplacée par un clone comme Avril Lavigne ? Les corgis de feu la Reine l’ont-ils mangée ? Pitié, arrêtez le suspense, dites-nous tout.

Un nouveau scandale est-il en train de secouer l’argenterie de la famille royale d’Angleterre ? Le peuple tremble. Où est donc passée Kate Middleton ?

À lire aussi : La monarchie britannique se relèvera-t-elle de la mort d’Elizabeth II ?

Que se passe-t-il avec Kate Middleton

Tout d’abord, contextualisons un peu : la princesse Kate, mariée au prince William, l’héritier du trône du Royaume-Uni, et mère de George, Charlotte et Louis, n’a pas été vue en public depuis le 25 décembre. Quelques jours après, on apprend qu’elle est admise à l’hôpital. Le 17 janvier, Kensington Palace balance un communiqué de presse disant que Kate (oui, je l’appelle par son prénom, ne me guillotinez pas) est hospitalisée pour une intervention chirurgicale de l’abdomen qui s’est bien passé, et qu’elle va rester « entre 10 et 14 jours » à l’hôpital.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

La situation s’emballe, le suspense est là : de quoi souffre la princesse ? Est-ce qu’elle est gravement malade ? Quelle maladie peut l’obliger à être opérée, et à rester si longtemps à l’hôpital ? Le peuple se ronge les ongles, dans l’attente.

Kensington Palace se veut rassurant : l’opération était programmée, tout va bien, Kate sera de retour pour serrer des paluches pleines de microbes vers Pâques. Mais alors, pourquoi ça jase autant ? Parce que parallèlement à son opération, toute la famille royale est ébranlée par un autre évènement : le Roi Charles est également hospitalisé. Quelques jours plus tard, on apprendra qu’il souffre en fait d’un cancer. Est-ce que tout est en train de se casser la margoulette ?

Kate Middleton a disparu

De plus, aucune photo de Kate Middleton ne circule depuis le 25 décembre. Chose qui n’arrive jamais au pays de la famille la plus photographiée. À chaque évènement, chaque main serrée, chaque câlin à un enfant pauvre et/ou handicapé : clic, une photo. Là, plus rien, nada, que tchi.

Certains clichés apparaissent tout de même dans la presse, montrant William se rendant en voiture au chevet de sa femme, d’autres de la reine Camilla faisant la même chose du côté de son mari. Ça semble chaud patate pour les Royals.

Le 29 janvier, Kensington Palace balance un nouveau communiqué de presse pour demander à tout le monde de respirer par le ventre : Kate va bien, elle est rentrée chez elle pour se remettre de son opération, circulez, il n’y a rien à voir.

Sauf que, tatadadaaaa, plot twist : le 4 mars, une photo de paparazzi est balancée dans le monde entier (mais pas au Royaume-Uni, car la presse n’a pas envie de s’attirer les foudres de la famille royale et de ses avocats). Kate aurait été vue à l’arrière de la voiture de sa mère, à Windsor — Ouest de Londres — lunettes noires sur le nez et visage fatigué. On rappelle qu’elle avait disparu du public depuis 70 jours.

Une bonne nouvelle, me direz-vous ! Sauf que les spéculations reprennent de plus belle de la part des internautes : certains disent qu’elle a l’air très mal en point, d’autres affirment carrément que ce n’est pas elle, que c’est un sosie, et même qu’il pourra s’agir en fait de sa sœur, Pipa. Jugez par vous-même :

Kate Middleton has been spotted for the first time since her hospitalization. https://t.co/y08um9EZ7h — Pop Base (@PopBase) March 4, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Là, tout X (anciennement Twitter) s’enflamme : qu’est-il arrivé à Kate ? Où est-elle ? De quoi a-t-elle été opérée ? Est-ce que Camilla la maintient enfermée dans les cachots de Buckingham en la nourrissant de pain sec ?

Kate Middleton et la photo mystère

Ça s’enflamme tellement que Kensington Palace balance une nouvelle photo de la princesse sur Instagram, avec une légende écrite par la princesse elle-même, à l’occasion de la fête des Mères (qui a eu lieu le 10 mars en Angleterre) :

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce cliché, pris par le prince William lui-même, montre Kate visiblement en pleine forme, entourée de ses trois enfants. La machine est lancée : la photo est reprise par le monde entier et tous les médias. Youpi, tout va bien pour les rosbifs les plus célèbres.

SAUF QUE.

Sauf que Associated Press et Reuters, agences de presse, font par la suite un truc énorme : ils retirent de la circulation la nouvelle photo de Kate Middleton partagée par le palais de Kensington, craignant que celle-ci ne soit fausse. AP a même déclaré, au sujet de la photo qui a été retirée : « En y regardant de plus près, il semble que la source ait manipulé l’image. »

OMG. Tremblons, tremblons, serait-ce ici une nouvelle preuve qu’il y a quelque chose qui cloche, et que le monde part à vau-l’eau ?

Respirons deux minutes par le ventre et buvons une camomille, en lisant la déclaration de la princesse elle-même, sur X, quelques heures après le drame :

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Traduction : « Comme beaucoup de photographes amateurs, j’expérimente occasionnellement le montage. Je voulais exprimer mes excuses pour toute confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée hier. J’espère que tout le monde a passé une bonne fête des Mères. C. »

Kate Middleton serait-elle aussi nulle en Photoshop que nous autres, plèbes de ce monde ? C’est possible. En effet, ce qui était reproché à la photo initiale, était le mauvais alignement de la main gauche de Charlotte avec la manche de son cardigan et une partie manquante de sa manche. De plus, les cheveux de la princesse de huit ans tombaient brusquement sur son épaule, tandis que la fermeture Éclair de Kate était plus claire qu’ailleurs, d’après l’AFP.

Bon, pas de quoi fouetter un chat (pauvre chat), mais c’était suffisant pour que la confusion s’installe, et que le peuple britannique se demande s’il n’est sincèrement pas pris pour une soupière (en argent).

À lire aussi : Mieux que The Crown, « Harry & Meghan » dévoile les dessous peu reluisants la famille royale

Quant à Kate, le mystère reste pour le moment entier. A-t-elle été remplacée par un robot contrôlé par l’AI ? Croupit-elle au fond d’un cachot avec Camilla qui lui jette des cacahouètes ? Veut-elle simplement avoir un peu d’intimité pour se remettre d’une chirurgie qui a dû bien l’ébranler, comme n’importe quel autre être humain ?

Même si en France, on a peut-être une piste :

Viens de croiser Kate Middleton au Claire’s de Créteil soleil se faire une 2e trou au lobe tout va bien — nadia carla hadid 🍉 (@TunisHilton_) March 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le mystère reste entier, et ce n’est peut-être plus mal.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.