Kate Middleton aperçue à Windsor ? Ce qu’on attend cette semaine sur l’affaire qui secoue la monarchie

Kate Middleton aurait été aperçue par un témoin au Windsor Farm Shop samedi 16 mars, en compagnie de son époux.

L’affaire Kate Middleton n’est pas terminée. Samedi dernier, le 16 mars, la princesse aurait été vue en compagnie du prince William en train de faire du shopping au Windsor Farm Shop, un magasin qu’elle apprécierait et qui vend des produits de la ferme, non loin de leur domicile.

Kate Middleton serait-elle de retour ?

Si aucune photo n’a été prise — ou du moins, diffusée – un témoin s’est exprimé dans le journal The Sun pour décrire ce qu’il avait vu :

Après toutes les rumeurs qui ont circulé, j’ai été stupéfait de les voir là. Kate était en train de faire du shopping avec William, elle avait l’air heureuse et en bonne santé. Les enfants n’étaient pas avec eux, mais c’est un bon signe qu’elle soit en assez bonne santé pour aller faire les courses.

La princesse, toujours en convalescence suite à une opération subie en janvier dernier, ne devrait pas reprendre ses fonctions royales officielles avant Pâques.

Famille royale : quelles sont les prochaines nouvelles attendues ?

Si les rumeurs quant à l’état de santé de la princesse de Galles vont bon train, elles ont débuté à cause du hashtag #WhereisKate sur X (ex-Twitter). Sur le réseau social, les internautes ont essayé de regrouper le peu d’informations qui circulent autour de la santé et la convalescence de Kate Middleton, qui n’a, officiellement, pas été vue en public depuis le 25 décembre dernier.

Depuis, une photo d’elle à l’arrière d’une voiture avec des lunettes noires, prise par un paparazzi, et une autre photo postée sur les réseaux sociaux du palais de Kensington, cette dernière étant tant retouchée que les agences de presse ont refusé de la diffuser, ont fait fortement trembler la communication bancale de Buckingham.

Cette semaine, la famille royale pourrait possiblement donner plus d’informations sur l’état de santé de la princesse de Galles, afin de rassurer le peuple britannique qui spécule et s’inquiète, et faire taire les rumeurs qui circulent autour de l’état de santé de Kate Middleton. Le 23 avril 2024, le prince Louis célèbrera son 6e anniversaire. L’an passé, ses parents avaient publié des clichés du petit garçon. Sur les photos, on pouvait voir la princesse de Galles. Affaire à suivre ?

