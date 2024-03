Kate Middelton atteinte d’un cancer  : comment elle a abordé sa maladie avec ses trois enfants

La princesse de Galles, Kate Middleton, a annoncé dans une vidéo bouleversante souffrir d’un cancer. Elle a raconté comment elle en avait parlé à ses enfants, George, Charlotte et Louis.

Après des semaines de rumeurs sur l’état de santé de Kate Middleton, opérée en janvier de la région abdominale, la princesse de Galles annoncé dans une vidéo publiée sur les réseau sociaux, être atteinte d’un cancer. Dans cette vidéo bouleversante, elle revient sur son opération, remercie le corps médical qui s’est occupé d’elle, et déclare qu’elle commence une chimiothérapie. Ses mots sont forts et émouvants. Elle explique avoir été opérée en janvier dernier, et qu’un cancer a été découvert à la suite de son opération.

« Cela a pris du temps d’expliquer tout ça à George, Charlotte et Louis »

Kate Middleton est mère de trois enfants, George, Charlotte et Louis. Dans la vidéo, elle a évoqué l’annonce de la maladie à ses enfants. « Bien sûr, cela a été un grand choc, et William et moi avons fait notre possible pour gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille », a-t-elle d’abord déclaré. « Comme vous pouvez l’imaginer, cela a pris du temps. Cela a pris du temps pour me rétablir de cette opération lourde avant de commencer le traitement. Mais, le plus important, c’est que cela a pris du temps d’expliquer tout ça à George, Charlotte et Louis d’une façon qui soit appropriée pour eux, et les rassurer sur le fait que j’allais aller bien. Comme je leur ai dit, je vais bien et je suis plus en forme chaque jour en me concentrant sur des choses qui m’aident à me guérir dans ma tête, mon corps et mon esprit. »

https://www.instagram.com/reel/C402JKPtLVB/?utm_source=ig_embed&ig_rid=efdcd89f-1763-4f5b-881a-6d5c74cfab9d

Comment annoncer son cancer à son enfant ? Chacun fera comme il le sent, Kate Middleton a fait preuve de courage en étant transparente avec George, Charlotte et Louis. Dans un article publié sur le site Rose magazine, la psychanalyste Nicole Landry-Dattée conseille de la vérité « avec des mots gentils » en y allant progressivement step by step. C’est probablement ce qu’entend Kate par « d’une façon qui soit appropriée pour eux ». Ne pas dramatiser, mais ne pas minimiser non plus, car un cancer n’est pas un petit bobo.

À lire aussi : Mon cancer m’a laissé un handicap invisible, et j’en ai marre de devoir sans cesse me justifier

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.