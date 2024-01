Le roman « 17 millimètres » aborde l’IVG à hauteur d’ado, et c’est essentiel

Dans son dernier roman, 17 millimètres, paru le 11 janvier aux éditions Scrineo, l’autrice jeunesse Florence Medina aborde avec justesse et poésie le sujet sensible de l’avortement d’une adolescente.

Florence Medina n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de se mettre dans les baskets des adolescent·es. On lui doit Passionnément, à la folie, à la folie, paru en 2021, mais aussi Ni Prince ni charmant (2022), dans lequel elle aborde l’éducation des filles et des garçons au consentement. Son dernier roman, 17 millimètres, paru aux éditions Scrineo en janvier 2024, traite de l’avortement, un sujet toujours tabou.

On y suit la trajectoire de Mona, 16 ans, qui vit un “summer love” avec Liam. Les deux ados ont des relations sexuelles pour la première fois. Le préservatif a craqué, mais Mona en est sûre, “avec les règles juste avant, ça ne risque rien”. Épaulée par Rose, sa meilleure amie, la jeune fille se rend au planning familial. Une conseillère va l’éclairer sur ses options. Enceinte, Mona ne veut pas d’un enfant. “On ne fait pas un bébé quand ça fait moins de quinze ans qu’on sait nouer ses lacets.“ Alors, comment gérer ces 17 millimètres à l’intérieur de son ventre ?

Avec une prose en vers libre, qui reste au plus près des émotions qui traversent l’adolescente, Florence Medina parvient à allier récit prenant et pédagogie sur l’IVG.

Dans un souci de véracité, l’autrice a rencontré Marie-Aimée Benoît, conseillère conjugale et familiale en centre de santé sexuelle. Subventionnés par les mairies et le ministère de la Santé, ces centres, également appelés “planning familial” depuis les années 80, sont à différencier de l’association militante du même nom, qui offre aussi ses propres soins de santé sexuelle :

Florence Medina a ensuite fait relire son roman à Marie-Aimée Benoît pour détecter d’éventuelles erreurs.

Dans le récit, Mona se rend dans un centre de santé sexuelle où elle rencontre une conseillère, qu’elle surnomme la “fée de service”. Marie-Aimée Benoît nous précise le rôle d’une conseillère conjugale et familiale, où la consultation est toujours gratuite et anonyme :

“On se rencontre pour voir qu’est-ce qui a fait qu’on en arrive soit à un dépistage, soit à avoir des inquiétudes au niveau gynéco, soit à avoir une grossesse non désirée, parce que ce n’est jamais un moment facile.”

Après le temps de l’écoute, Marie-Aimée Benoît remplit sa mission d’information et de prévention :

Beaucoup de gens s’informent par les réseaux sociaux et par le porno. Le problème, c’est que c’est une mauvaise information. Il y a souvent 70% de vrai, et 30% de faux. Et, le problème, c’est que le 30% de faux apporte une vraie incohérence.

Marie-Aimée Benoit, conseillère conjugale et familiale au centre de santé sexuelle