Attention, blockbuster en vue. Cet été, vous ne pouvez pas passer à côté de « Jamais plus », le long-métrage qui sort ce mercredi 14 août 2024 sur les grands écrans. Explications du phénomène.

Sa bande-annonce a attiré plus de fans en 24 heures que celle de Barbie ! Et ce n’est pas une chanson de la superstar Taylor Swift qui a fait la différence, mais bien le fait que le film « Jamais plus » soit la première adaptation d’un roman de Colleen Hoover.

Cette écrivaine est un phénomène à elle toute seule, la Texane de 44 ans est à la tête d’un empire littéraire que loue essentiellement un public féminin. Les éditeurs se bousculent pour obtenir le droit de ses œuvres, dont plus de 20 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde.

La recette du succès

La recette de son succès est simple : ce sont des récits troubles oscillants entre la new romance (50 nuances de grey), le thriller et une plume qui rend addict.

Et Colleen Hoover a capté plus de 650.000 lecteurs avec « Jamais Vu », cinquième livre le plus vendu dans l’hexagone l’année dernière.

Et Justin Baldoni, le réalisateur de « Jamais plus » loue les louanges du livre : « À la fin du livre, j’étais en larmes. Je me suis dit que si moi, un homme de 35 ans, je pouvais vivre une telle expérience cathartique en faisant ce parcours avec Lily, je ne pouvais qu’imaginer ce que ce film pourrait faire pour tant de gens ».

Résister ou partir ?



Le film raconte l’histoire de Lily Blomm, jeune fleuriste à Boston, qui vit une relation idyllique avec Ryle Kincaid, un brillant neurochirurgien. Mais lorsqu’elle va recevoir les premiers coups de son compagnon, les traumatismes de son enfance vont remonter du temps où son père violentait sa mère… Résiste ou partir ?

Rendez-vous dans les salles obscures pour en savoir plus.