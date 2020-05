50 Nuances de Grey et la représentation du BDSM — Témoignages

Article publié le 11 février 2015 –

* Les prénoms ont été modifiés.

L’acronyme BDSM signifie, rappelons-le, bondage et discipline, domination et soumission. Il s’agit d’ébats sexuels spécifiques, où l’un•e des partenaires est dominé•e par l’autre.

La saga 50 Shades of Grey, adaptée au cinéma dans un long-métrage qui sort aujourd’hui, met en scène des pratiques sado-masochistes, mais quelle image en donne-t-elle ? Des lectrices pratiquant le BDSM nous ont donné leur avis sur les attitudes montrées dans les livres.

Des lectrices nous avaient raconté en 2013 comment elles pratiquaient le BDSM, évoquant :

Cette notion de consentement n’est pas négociable, et le BDSM se pratique entre deux personnes qui se sont mises d’accord, qui ont posé les limites à leurs rapports.

Une lectrice adepte du sado-masochisme insistait en 2012 sur l’indispensable safeword (ou safegesture) permettant à la personne dominée d’arrêter les ébats à tout moment :

Le safegesture c’est le même principe : quand on ne peut pas parler, on a un geste qui veut dire que nononononon. »

Le safeword permet d’éviter ça, et ça peut être n’importe quoi, de préférence un mot un peu rare ou incongru qui ne sortirait pas vraiment par erreur (et puis c’est toujours rigolo de crier « Kangourou » ou « Kamoulox » pendant l’amour).

Lors d’ébats comportant des contraintes et de la douleur (mesurée), il n’est pas rare qu’on dise « Stop » mais qu’en fait, on ne le pense pas vraiment.

« Le safeword, c’est le truc qui prouve que ce « Non, non » ne veut pas dire « Non, enfin si vas-y c’est le jeu » mais vraiment « NONONONONON ».

C’est l’un des premiers soucis avec 50 Shades of Grey : Christian Grey fait bien signer un contrat à Anastasia Steele, mais sans qu’ils n’en aient défini les termes avant, sans qu’elle consente clairement à tout ce qu’il lui demande… ou plutôt lui impose, pour le coup. Plusieurs ébats se font sans le consentement de l’intéressée.

Rachel explique :

Et elle dit à plusieurs reprises des choses comme « je ne suis pas sûre » , « non » , « j’ai pas envie » , mais le mec l’ignore complètement. »

« Dans les tomes suivant le premier, Anna utilise de plus en plus le safeword mais lui ne l’écoute qu’une seule fois, quand elle a dû beugler « ROUGE » quatre fois !

Roxanne a été choquée de la vision que les livres donnent de sa sexualité, et ne s’y reconnaît pas du tout :

Pour les filles ayant témoigné, les livres ne montrent donc vraiment pas le respect indispensable à une relation BDSM saine, et le jeu de rôles que le BDSM crée normalement pour les ébats n’en est pas un : le rapport de domination régit toute la relation entre Christian et Anna, sans qu’elle ne donne son consentement. C’est aussi ce qu’explique Alice.

Ce n’est donc pas et ça ne sera jamais du BDSM. C’est une histoire d’abus sur laquelle des tas de gens fantasment par méconnaissance. Ces gens fantasment sur une relation abusive, pas sur du BDSM et c’est pour ça que cette histoire est dangereuse : elle sublime ce qui devrait être pointé du doigt . »

Elle est peu à peu privée de sa dignité humaine et ne peut se définir que par et pour son « maître » .

En ce qui concerne 50 Shades of Grey, dans la mesure où le premier tome ne comprend pas de safeword, pas de codes qui indiquent l’état d’esprit de la personne soumise, pas d’arrêt du jeu, et que les rôles de dominant/dominée deviennent réels et ne sont plus un jeu… Cette histoire montre que la nana est une esclave.

Il est également très courant que les participants discutent avant et après le jeu pour dire ce qui est attendu et savoir ce qu’il s’est passé dans la tête de l’autre au cours de la session.

Les romans ont donc révolté Roxanne :

Elsa a aussi repéré le problème de la relation entre Anna et Christian, régie par une sorte de chantage affectif :

Claire explique de plus l’ignorance dans laquelle l’héroïne est maintenue, et son statut de victime plus ou moins explicite :

« Le problème, c’est que TOUT LE LONG du premier livre (je me suis arrêtée là), on peut se demander si elle est vraiment consentante, quand elle est en mode « Oui mais non mais et si mais non mais peut-être mais je sais pas mais en fait oui sauf que non mais si » ; ce n’est pas du tout montrer aux gens qui iront voir le film qu’on PEUT refuser une relation sexuelle. Et elle n’est JAMAIS totalement au fait de ce que Grey va lui faire.

Et puisqu’on parle de lui, quel beau message ce personnage véhicule !

Je résumerais son fonctionnement et ses paroles par : « Je suis riche et si je veux t’avoir je t’aurai, tu ne peux pas refuser. D’ailleurs entre dans cette jolie pièce rouge où je vais te faire subir mille et une tortures auxquelles tu n’as JAMAIS été préparée et auxquelles tu n’as pas le droit de dire non ». »