Je simule depuis des années avec mon mec et j’ai envie d’arrêter. Des conseils ?

« Chère Charlotte, Je vais bientôt fêter mes 1 an avec mon copain. Nous ne vivons pas encore ensemble, mais ça se passe très bien : il est gentil, attentionné, répond à mes besoins…bref, il y a longtemps que je ne m’étais pas sentie aussi épanouie avec un homme. Mais j’ai pris une mauvaise habitude dès le premier jour de notre relation intime : j’ai simulé. Cela ne partait pas d’une mauvaise intention, j’ai voulu lui faire plaisir. Sauf que je me retrouve enfermée dans mon « mensonge » , et je me sens obligée de simuler à chacune de nos relations. J’aimerais arrêter mais je ne sais pas comment m’y prendre. As-tu des conseils ? »

Chère anonyme,

Je comprends tout à fait ton malaise. Au début, c’est parfois compliqué d’oser être pleinement soi-même. On enjolive la réalité pour plaire. La plupart du temps, les choses finissent par se mettre en place et tout devient naturel. Mais parfois, c’est plus compliqué. S’il y a bien une leçon que ton expérience peut nous apprendre : faker la réalité, même quand c’est pour faire plaisir à l’autre, c’est pas forcément la meilleure idée.

Honnêteté et communication : les maîtres mots d’une relation saine

Mon premier conseil serait de te dire que la communication et l’honnêteté sont la meilleure solution.

D’abord, parce qu’elle te libérera d’un poids : celui de devoir jouer un rôle.

Mais aussi parce qu’elle vous rapprochera sûrement avec ton copain, car tu seras enfin libre d’être toi-même, libre de ressentir et d’exprimer tes vraies émotions. Aussi, en arrêtant de simuler, ton copain aura la possibilité de répondre vraiment à tes besoins au lit. Et ça, c’est vraiment une bonne nouvelle !

Mais rassure-toi : tout n’est pas qu’une question d’honnêteté et de communication.

Faire plaisir : un schéma sans fin

Dans son livre Redécouvrez votre sexualité que j’aime beaucoup citer dans cette rubrique, Lisa Demma a mené une enquête intéressante auprès d’une centaine de femmes d’horizons différents. 20 % d »entre elles affirment avoir des rapports sexuels avec leur partenaire même si elles n’en ont pas vraiment envie. La majorité disent également jouer tout comme toi un rôle pendant le sexe, que ce soit à travers leur voix (gémissements), leur corps (cambrement de dos) ou leurs réactions en général. Dans leur cas comme dans le tiens, la raison principale est d’encourager son partenaire, de le valoriser, de flatter son égo. Enfin, 40 % des femmes interrogées disent simuler l’orgasme de temps en temps.

Ce que disent ces chiffres, c’est que tu es loin d’être la seule dans ta situation, et qu’il y a un vrai schéma mis en place. Il est en partie dû à l’éducation que l’on donne aux filles, avec cette idée de faire plaisir aux autres et de faire passer les autres avant nous. À l’inverse, les autres attendent de nous, les femmes, que nous les fassions passer avant nous-mêmes. Et cette éducation a des répercussions même au lit, comme tu l’auras deviné, où il s’agit de faire passer le plaisir de nos partenaires au-dessus du nôtre.

Lorsque nous faisons l’amour, nous sommes constamment dans un jeu de rôle où nous adoptons le point de vue de l’autre : le but étant qu’il prenne du plaisir, au point de nous effacer nous-mêmes. Résultat, on n’arrive même plus à savoir ce que l’on aime, ni ce que l’on ressent.

Alors non, ta situation est loin d’être exceptionnelle ou désespérée. À des degrés différents, c’est le lot de la grande majorité d’entre nous. Mais c’est en prenant conscience des tenants et des aboutissants de ce schéma que nous pourrons, si on le souhaite, le déconstruire, pour être enfin libre d’être qui l’on veut !

