Noz va écouler 190 000 pièces de cette marque de mode emblématique des années 90

Noz est décidément toujours dans les bons plans. L’enseigne de destockage va écouler les vêtements de la marque Esprit, à partir du 19 juin.

Après Camaïeu, Cop.Copine, San Marina, Kookaï, ou encore Minelli, c’est la marque Esprit qui connaît actuellement d’importantes difficultés financières. La chaîne de magasins a annoncé le 15 mai avoir déposé le bilan pour ses activités en Europe. En avril dernier, ses filiales suisses et belges avaient-elles aussi déposé le bilan. Le groupe basé en Allemagne n’a pas résisté à l’augmentation des coûts de l’énergie et à la concurrence de plus en plus féroce de la fast fashion.

Esprit bientôt à -60% chez NOZ

Mais que les fans de la marque se rassurent. Ils pourront retrouver les vêtements Esprit chez… Noz. L’enseigne française de destockage a mis la main sur 190 000 pièces signées Esprit, qui proviennent de magasins en propre situés en Belgique. Les 15 magasins belges ont fermé leurs portes le 15 avril dernier.

Noz commercialisera ces produits à compter du 19 juin au sein des 322 points de vente de son réseau français. Vous pourrez retrouver du prêt-à-porter homme et femme, des accessoires et des chaussures, avec un prix réduit de 60% par rapport à leur étiquette d’origine. Un second arrivage est programmé pour la rentrée qui portera sur la collection automne-hiver. À noter que cette opération a lieu alors que la marque Esprit est encore présente en France , malgré le dépôt de bilan.

Pour retrouver tous les magasins NOZ de votre département, c’est ici : Liste des magasins NOZ par départements

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.