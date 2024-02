Cette expo fait dialoguer des œuvres du Centre Pompidou avec des pièces mode, et ça vaut le coup d’œil

La grande journaliste mode et autrice, Laurence Bénaïm, a eu carte blanche pour imaginer une conversation chromatique et conceptuelle entre des silhouettes de designers (Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Marine Serre) et des chefs-d’œuvre du musée national d’art moderne. « La traversée des apparences » cour du 24 janvier au 22 avril 2024.

Si l’on peut facilement être déconcerté·e par une collection mode, réfléchir aux œuvres d’art et autres productions culturelle auxquelles elle nous fait penser peut aider à mieux se l’approprier. D’ailleurs, les designers font souvent des références plus ou moins explicites et conscientes à ce qui à graver leurs rétines. C’est pourquoi la grande journaliste mode et autrice, Laurence Bénaïm (biographe de Monsieur Yves Saint Laurent, excusez du peu) a choisi de faire dialoguer selon sa propre subjectivité des pièces de designers et des œuvres du Centre Pompidou.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cette conversation artistique se tient du 24 janvier au 22 avril 2024 au cinquième étage du musée national d’art moderne. Laurence Bénaïm donne ainsi à voir des échos entre une photo du fameux tailleur Bar de Christian Dior, de la fondamentale collection haute couture printemps-été 1947 avec le monochrome blanc d’Ellsworth Kelly, « White Over Black III » (2015). Comme pour signifier combien ce New Look faisait figure de page blanche pour l’époque.

Une cape artisanale en dix-neuf chapeaux upcyclés issue de la collection Maison Martin Margiela automne-hiver 2004-2005 entre en résonnance avec « Il Ritornante » (hiver 1917 – 1918) de Giorgio De Chirico, pour en souligner la dimension métaphysique. Une silhouette survivaliste de Marine Serre composée d’une néo-crinoline sur une combi-pantalon pour le printemps-été 2021 répond aux « Neuf Moules Mâlic » (1914 – 1915) de Marcel Duchamp. Un corset en métal et dentelle plongé dans un bain d’argent de Jean Paul Gaultier pour l’automne-hiver 1987-1988 répond à la nonne si scandaleuse parce que mise à nu par le peintre Wilhelm Freddie dans « Nonnens bØn » (La prière religieuse, 1937). Ou encore la robe d’alien brodé de perles aux teintes acidulées de Kevin Germanier pour le printemps-été 2022 vibre au côté des perles d’amour de « Liebesperlen » de Ulrike Ottinger.

Au total, ce sont 17 silhouettes mode et œuvres d’artistes modernes et contemporains qui se font écho au cœur du Centre Pompidou.

Exposition « La traversée des apparences », du 24 janvier au 22 avril 2024, au 5e étage du Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou, 75004 Paris). Le 28 février, de 19h à 19h20, l’artiste de cabaret Romain Brau fera une performance-lecture de textes rédigés par Laurence Benaïm, sous la forme de lettres à des créateurs et des couturiers.