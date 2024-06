La paire de basket la plus tendance de l’été est signée Décathlon (et elle vaut le coup d’oeil)

Ce ne sont pas toujours les marques de sneakers habituelles qui imposent leurs modèles les plus tendances. Cet été, Décathlon revient sur le devant de la scène avec un modèle au style ultra contemporain.

Les grandes marques de sneakers n’ont plus le monopole du cool. Les tendances vont et viennent et il semblerait que ce printemps/été, ce soit des baskets issus d’une grande enseigne qui mettent tout le monde d’accord. Cette nouvelle paire de baskets tendance est la WLKR 76 (à prononcer « Walker ») issue de la nouvelle collection de la marque Decathlon.

Vendue à 76 euros, elle fait office d’emblème du renouveau de l’enseigne, qui a dévoilé il y a quelques semaines une nouvelle identité visuelle, amorçant un changement d’images.

Mises en vente depuis le 18 avril dernier, elles sont proposées en trois couleurs : Kaki Black, Beige Gum et White Purple dans des pointures allant du 36 au 46. Leur design s’inspire de la ville et des archives de baskets Decathlon, et sont destinées à être portées en ville, et sont confectionnées avec du cuir naturel craquelé et du tissu Ripstop.

La semelle a aussi été très travaillée pour s’approcher au maximum des plus hautes performances avec notamment le Flex H, un système qui permet une meilleure flexibilité. Destinées à être portées en ville, elles garantissent également un confort de marche sur plus de 1000 kilomètres assure la marque.

