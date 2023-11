Le Centre Pompidou dédie une rétrospective à Euzhan Palcy, cinéaste française pionnière et méconnue

Née en 1958 et toujours vivante, la cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy est une légende du cinéma pourtant méconnue. Première réalisatrice française à être récompensée par le César de la meilleure première œuvre, elle a aussi reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2022. Le Centre Pompidou lui dédie aujourd’huie une rétrospective plus que nécessaire.

Si l’on demande au grand public de citer des réalisatrices françaises, il peinera peut-être à dépasser les 5-6 mêmes noms. Et il y a peu de chances qu’il cite Euzhan Palcy, pourtant une pionnière à bien des égards. En effet, cette Martiniquaise d’aujourd’hui 65 ans s’affirme comme la première réalisatrice française à être récompensée par le César de la meilleure première œuvre (Rue Cases-Nègres, 1984). C’est aussi la deuxième Française à recevoir un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2022 (après Agnès Varda en 2018). Cette prestigieuse récompense états-unienne a été l’occasion pour l’Hexagone de (re)découvrir cette immense cinéaste. Voilà même que le Centre Pompidou lui voue une rétrospective du 8 au 19 novembre 2023 afin de pouvoir (re)voir son cinéma sur grand écran.

Le Centre Pompidou projette les grands films et documentaires d’Euzhan Palcy lors d’une rétrospective événement

Née en Martinique en 1958, Euzhan Palcy se passionne très jeune pour le cinéma, en particulier britannique, et sort diplômée de l’école Louis Lumière. Elle dévoile son premier film pour la télévision, La Messagère, à seulement 17 ans, avant de réaliser son premier long métrage, Rue Cases-Nègres (1983). Son deuxième, elle le fait carrément à Hollywood, Une saison blanche et sèche, avec Marlon Brando, devenant la seule femme à avoir jamais filmé ce sex-symbol. Son troisième film de fiction, Siméon (1992), met en scène les membres du groupe Kassav pour questionner la culture antillaise via la musique. Elle sort ensuite deux films pour la télévision : Le Combat de Ruby Bridge (1998), puis The Killing Yard (2001).

À lire aussi : Pourquoi l’expo « Over the Rainbow » va vous mettre des arcs-en-ciel plein la vue et le cœur

Plusieurs de ces films seront donc présentés au Centre Pompidou, aux côtés de documentaires de la cinéaste : Aimé Césaire, une voix pour l’histoire (1994) et Parcours de dissidents (2005). Cette proposition de redécouvrir la filmographie riche, toujours engagée, d’Euzhan Palcy (en sa compagnie pour la plupart des projections) coïncide d’ailleurs avec la programmation « Ouvrir la marche, 1983-2023 : 40 ans de lutte contre le racisme » proposée par le musée parisien pour marquer les quarante ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme (qui s’est déroulée du 15 octobre au 3 décembre 1983).

Rétrospective « Euzhan Palcy, Itinéraire d’une pionnière » du 8 au 19 novembre 2023 au Centre Pompidou (Place Georges-Pompidou, 75004 Paris)

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.