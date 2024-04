Les scènes de sexe de Challengers vont beaucoup vous étonner, voici pourquoi

La promo de Challengers, le triangle amoureux de Zendaya, laissait entendre que le film serait généreux en scènes de sexe… Pourtant, la comédienne a révélé qu’il n’en contenait aucun.

Moonlight, Orgueils et Préjugés, Reviens-Moi… Certains films ont beau ne pas contenir la moindre scène de sexe, ils n’en sont pas moins ultra-chargés de désir, et comptent finalement parmi les films les plus sexy ever.

Challengers compte déjà parmi les films les plus attendus de l’année. Pourtant, Zendaya a réussi à faire grimper notre hype d’un cran en révélant que Challengers, son triangle amoureux dans le monde du tennis faisait partie de ces films qui créent un érotisme fou sans passer par des images explicites.

Challengers est tellement sexy qu’on en oublie qu’il n’a pas de scènes de sexe, selon Zendaya

On a aucun mal à croire Zendaya sur parole quand on se souvient que Luca Guadagnino, réalisateur de Challengers, signait déjà un film torride avec Call Me By You Name. Le film avait beau être un électrochoc de sensualité, ses seules scènes de sexe se limitaient pratiquement à une pêche mûre.

Lors de l’avant-première de Challengers à Los Angeles, Zendaya, Mike Faist et Josh O’Connor, trio portant le film, ont expliqué à IndieWire ce qui rend la sexualité si particulière dans le film :

Ce qui est vraiment spécial avec ce film, c’est qu’il est incroyablement sexy, mais, étonnamment, il n’y a pas de scènes de sexe. Les personnes qui l’ont vu m’ont beaucoup posé de questions sur les scènes de sexe et je me disais : ‘Quelles scènes de sexe ?‘

Challengers

Le tennis, métaphore du sexe (et de beaucoup d’autres choses)

Mais alors, la promo de Challengers, annonçant un film sexy et dévoilant des photos évoquant un plan à trois était-elle mensongère ? Loin de là. Dans cette interview pour IndieWire, Zendaya a ainsi expliqué qu’il ne fallait pas chercher de charge sexuelle, émotionnelle et passionnelle dans des scènes de sexe qui n’arriveront jamais, mais bien dans les séquences de tennis.

Levant le voile sur ce drame intrigant, Zendaya a révélé :

Et oui, c’est vrai. Le sexe en question n’est pas montré dans le film, mais Zendaya a ensuite expliqué à quel genre de coups, nous pouvons nous attendre.

Le tennis est le sexe dans le film. Je pense qu’il métaphorise beaucoup de choses – les désirs, la passion, la douleur, la colère, la frustration – je pense que les personnages utilisent tous le tennis comme moyen de communiquer avec les autres quand ils n’ont tout simplement pas les mots.

Challengers sortira au cinéma le 24 avril. En attendant, on vous propose de voir ou revoir sa bande-annonce :

