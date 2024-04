Zendaya en a marre de jouer que des lycéennes alors qu’elle n’est jamais allée au lycée

Propulsée dès l’âge de 14 ans avec la série Shake It Up de Disney Channel, Zendaya a arrêté l’école très tôt. L’ironie, c’est que les réalisateurs ont encore du mal à séparer l’actrice de 27 ans de l’univers adolescent.

Quel est le point commun entre Spider-Man, sa saga super-héroïque et bon enfant et Euphoria, sa série HBO à l’univers sombre ? Le lycée. Ainsi, vous l’aurez peut-être remarqué, mais les réalisateurs et autres showrunners adorent imaginer Zendaya, 27 ans, dans des rôles de lycéennes.

« Je suis toujours au lycée quelque part »

Dans un entretien pour Vogue, la comédienne, chanteuse et ex-enfant star de Disney Channel a confié à propos des rôles qui ont marqué sa carrière : « Je suis toujours au lycée quelque part », ajoutant avec humour « et, vous savez quoi, je ne suis jamais allée au lycée. » Star de Shake It Up, la série Disney Channel à succès, Zendaya a quitté l’école à 14 ans pour se consacrer à sa carrière.

Cette donne s’apprête à changer avec Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino. Ce triangle amoureux dans le monde du tennis montrera Zendaya à différentes étapes de sa vie, dans la peau d’une jeune entraineuse de tennis à celle d’une mère trentenaire. Dans les colonnes de Vogue, Zendaya a expliqué que rompre avec ces rôles de lycéennes était « rafraîchissant », mais aussi un peu effrayant.

Zendaya

L’actrice a confié « J’espère que les gens continueront de m’embaucher à mon âge, ou peut-être un peu plus, parce que j’ai des amis qui ont des enfants ou qui sont en train d’avoir des enfants. »

Pour découvrir Zendaya autrement qu’en lycéenne, rendez-vous en salles le 24 avril, date de sortie de Challengers.