Euphoria : centrée sur Zendaya, la saison 3 sera « un film noir », situé des années après le lycée

Comme le film Challengers, la saison 3 d’Euphoria devrait marquer une nouvelle phase de rôles plus adultes pour Zendaya, qui a surtout joué des adolescentes jusqu’ici. Reste à savoir si les spectateurs seront au rendez-vous après la catastrophique The Idol.

Alors que la popularité de Zendaya ne tarit pas au fil des années, Sam Levinson a bien l’intention d’en faire le principal argument du troisième volet d’Euphoria. Après une première saison exceptionnelle qui avait tendance à mettre en scène une belle diversité de personnages, le showrunner a annoncé que c’est bien Zendaya qui sera au coeur de cette nouvelle saison.

Les principes de Rue mis à l’épreuves dans « un monde corrompu »

La série, marquante pour ses thèmes difficiles comme les addictions, les maladies mentales, les violences sexuelles ou le deuil s’annonce encore plus sinistre, d’après Sam Levinson, comme l’a rapporté IndieWire. Dans une interview accordée à ELLE, le showrunner a annoncé que la troisième saison d’Euphoria ressemblerait à un « film noir ». La série se concentrera surtout sur le personnage de Rue, alors qu’elle « explore ce que cela signifie d’être un individu avec des principes dans un monde corrompu ».

Zendaya : vers des rôles plus adultes ?

Mais ce programme est-il vraiment ce que l’on souhaite voir dans une série censée se dérouler, rappelons-le, au lycée ? Est-ce vraiment ce que l’on souhaite pour un personnage d’adolescente ?

Même si l’on ne sait que très peu de choses de cette nouvelle saison, la créatrice des costumes de la série, Heidi Bivens, a déclaré à Vogue que les personnages seront beaucoup plus âgés dans la saison 3. La série devrait se dérouler « environ cinq ans plus tard, et les ils (les personnages) ne seront plus au lycée ».

Ce projet semble cohérent avec les aspirations de Zendaya qui a déclaré dans la même interview pour ELLE : « Je veux trouver des rôles qui me stimulent », poursuivant « comme je prends de l’âge, vous savez, je ne peux pas me cantonner aux rôles d’adolescentes pour le restant de mes jours ».

Une déclaration qui donne du sens à son prochain rôle dans le très attendu Challengers de Luca Guadagnino. Le début de ce thriller sexy dans le monde du tennis montrera une Zendaya jeune, avant un saut dans le temps. Le reste du film la mettra en scène à un âge beaucoup plus avancé, racontant ainsi la trajectoire de sa vie.

Si l’on est curieuses de découvrir Challengers, on se demande vraiment si le public sera au rendez-vous pour la saison 3 d’Euphoria après la catastrophique The Idol.

Bande-annonce de Challengers // Source : MGM

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.