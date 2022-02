De Zendaya à Jacob Elordi, pourquoi le cast d’Euphoria règne sur la mode et la beauté

Si les séries bien sapées ont l’habitude de vendre des vêtements comme des petits pains, Euphoria lève encore le niveau de son influence sur la mode et la beauté. Mais comment et pourquoi le casting de cette série séduit-il tant les industries du paraître ?

Clivante au possible, la série Euphoria compte parmi les plus commentées en ligne du moment. Et puisque les actrices et acteurs de cette fiction signée Sam Levinson pour HBO passent et repassent sur nos écrans qu’on le veuille ou non, il peut être intéressant pour les marques d’habiller, maquiller, et coiffer ce casting afin de s’assurer une exposition maximale, et augmenter les chances de vendre.

Euphoria raconte l’évolution de ses personnages à travers leurs looks

C’était déjà le cas pour d’autres séries réputées pour leurs personnages bien sapés comme Sex And The City ou Gossip Girl (l’originel) : l’apparition d’une marque à l’antenne pouvait se traduire dès le lendemain de sa diffusion par des pics de recherches, voire d’achats. L’avènement des réseaux sociaux n’a fait qu’amplifier et faciliter le phénomène. Emily in Paris mise beaucoup dessus, au point que cela puisse paraître gênant. Mais Euphoria l’illustre particulièrement bien, et son casting se partage presque à lui seul toutes les campagnes mode et beauté de l’année.

Voir cette publication sur Instagram Heidi Bivens est la chef costumière de la série si bien sapée qu’est Euphoria.

La première saison regorgeait déjà de style, mêlant des pièces vintage pas forcément griffées à des vêtements plus contemporains de marques de grande distribution, grâce à la costumière Heidi Bivens. Mais la deuxième saison fait la part belle aux maisons de luxe puisqu’on a pu apercevoir les héroïnes porter du Prada, Miu Miu, Jean Paul Gaultier, ou même Jacquemus, entre deux problèmes de tromperies et de toxicomanie au lycée. Pour la crédibilité d’avoir un tel budget fringues, par dessus des problèmes d’une telle gravité à cet âge-là, on repassera, mais leurs tenues racontent beaucoup de l’évolution de leur psychologie et de l’intrigue de la série. Alors à mesure que le grand public peut s’attacher à ces personnages, ils peuvent en faire de même pour leurs maquillages et vêtements qui les racontent tant.

Le casting d’Euphoria monétise en dehors de la série son influence mode et beauté

Et cette relation intensifiée avec la mode se monétise en dehors de l’écran. En effet, les juteux contrats de représentation pour l’ensemble de cette distribution de belles personnes se multiplient. Et ça, c’est beaucoup plus inédit pour une série, comme le relève une récente analyse chiffrée du média spécialiste de l’industrie de la mode, Business of Fashion.

Voir cette publication sur Instagram @jv8inc est le compte Instagram de Jennifer Venditti, la directrice de casting d’Euphoria.

Même si les personnages de séries en général sont rarement laids, Euphoria ressemble particulièrement à une campagne de mode parlante et ambulante, tant ses protagonistes répondent au cahier des charges d’une opération marketing taillée pour répondre aux velléités de représentation des jeunes d’aujourd’hui. La diversité d’expressions et identités de genre, d’orientations sexuelles, de morphologies, et de races sociales : beaucoup y est. C’est peut-être lié au fait que ce fameux casting a justement été réalisé par une femme plus habituée à choisir des mannequins que des comédiens : Jennifer Venditti.

Le casting d’Euphoria collectionne les contrats mode et beauté

Zendaya Coleman, interprète de Rue dans Euphoria, cumule ainsi le plus de contrats d’ambassadrice pour des marques de mode et de beauté : Valentino, Lancôme, Bulgari et Tommy Hilfiger. Avec ses 130 millions de followers sur Instagram, elle possède une force d’influence colossale.

Vient ensuite Jacob Elordi, qui joue le personnage de Nate : ambassadeur de Boss et Calvin Klein, il compte 12,5 millions d’abonnés Instagram.

Sydney Sweeney, alias Cassie, s’affirme comme ambassadrice de Guess, Parade et Savage x Fenty avec ses 9,1 millions d’abonnés.

Our girl Sydney Sweeney is trending, so it's only right we bless your TL with some 🔥🔥 #SavageXAmbassador pic.twitter.com/DgUy6Ve1dc — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) July 21, 2020

Alexa Demie (Maddy) représente Balenciaga et Mac, avec 8,2 millions d’abonnés.

Hunter Schafer (Jules) est le visage de Prada et Shiseido, avec 6,2 millions d’abonnés.

Angus Cloud (Fez), Thom Browne et les parfums Polo by Ralph Lauren, avec 5,6 millions d’abonnés.

Barbie Ferreira (Kat), Yves Saint Laurent Beauté, Coach, et Becca Cosmetics, avec 5,1 millions d’abonnés.

Maude Apatow (Lexi), auprès de ses 3,7 millions d’abonnés Instagram, représente Thom Browne et Ami.

Dominic Fike (Elliot), auprès de ses 2,9 millions d’abonnés Instagram, représente Calvin Klein.

Bref, ce n’est que la saison 2 et les membres du casting d’Euphoria collectionnent déjà les contrats d’égéries comme des petits pains. Côté mode et beauté, quelles surprises nous réservera la saison 3 d’ores et déjà confirmée ? Une marque de produits dérivés Euphoria ?

À lire aussi : La série « Halston » nous balance dans le monde fou de la mode US des années 1970 à 1980

Crédit photo de Une : couverture du magazine The Cut de février 2022.