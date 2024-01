Zendaya et Hunter Schafer illuminent le défilé Schiaparelli haute couture printemps-été 2024

À la fashion week, au premier rang du défilé Schiaparelli haute couture printemps 2024 par Daniel Roseberry tout en anachronismes technologiques, les stars de la série Euphoria, Zendaya Coleman et Hunter Schafer ont particulièrement retenu l’attention.

Depuis son arrivée à la direction artistique de Schiaparelli en 2019, Daniel Roseberry enchaîne les collections haute couture surréalistes et époustouflantes. Présenté au Petit Palais, son défilé du 22 janvier 2024 confirme la règle.

Défilé Schiaparelli haute couture printemps-été 2024 par Daniel Roseberry

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le Texan fait clasher les époques et les savoir-faire, mixant dentelles, guipures, et broderies de cristaux à des assemblages de cartes mères et puces électroniques d’appareils devenus obsolètes après 2007, année de naissance du premier iPhone.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le bébé robot tout en cartes mères et puces électroniques de technologies pré-iPhone du défilé Schiaparelli

Outre l’apparition de la désormais rarissime sur les podiums Karlie Kloss dans une robe fourreau noire rehaussée d’épaules surdimensionnées d’où pendent des franges blanches, c’est la muse du créateur, Maggie Maurer, qui marque particulièrement les esprits. Non par son look (débardeur blanc sur cargo crème) mais par son accessoire : une poupée tout en cristaux Swarovski et puces électroniques, façon bébé robot de deux ans, aussi fascinant qu’effrayant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les looks de Zendaya Coleman et Hunter Schafer au défilé Schiaparelli

Au premier rang de ce spectacle de mode d’anachronismes technologiques, figuraient notamment Zendaya Coleman et Hunter Schafer qui jouent toutes les deux dans la série Euphoria qui règne tant sur la mode et la beauté. La première, bientôt à l’affiche du film de science-fiction Dune 2 (en salle le 28 février 2024), portait pour l’occasion un look d’étalon du futur : coiffée d’une mini-frange avec deux mèches sur le devant, avec un col roulé noir en soie doté de cordes nouées comme sur la crinière d’un équidé, ainsi qu’une jupe en faille de soie à la taille drapée pour former une traîne façon queue de cheval.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Tantôt BCBG, BDSM ou country, pourquoi l’équitation inspire tant la mode ?

Quant à la deuxième, elle arborait un collier en forme de fleur de lys doré, un body au décolleté en V vertigineux en velours noir, sur une jupe drapée en satin ton sur ton, ainsi que des mules à bouts en trompe-l’œil. Schiap’ alors !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !