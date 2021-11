Euphoria revient ! Découvrez le premier teaser et la date de sortie

Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, mais aussi des nouvelles recrues comme Minka Kelly et Dominic Fike marqueront la saison 2 de la série Euphoria de Sam Levinson. La bande-annonce est là, avant une sortie imminente.

Euphoria vous avait manqué ? Voilà que la série revient enfin, et que Zendaya reprend le rôle de Rue Bennett qui lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice dans la deuxième saison de ce drame adulescent d’ores et déjà culte, signé Sam Levinson pour HBO.

La première bande-annonce de la saison 2 d’Euphoria

Dans cette première bande-annonce de la nouvelle saison, on découvre Rue en train de chanter Call Me Irresponsible de Frank Sinatra. Entre deux pas de danse, des images des nouvelles tribulations des personnages d’Euphoria se succèdent en flash, histoire de faire monter l’impatience. Ça sent les soirées bien lookées et les dramas incandescents, évidemment.

Zendaya, toujours aussi « irresponsable » pour la saison 2 d’Euphoria

Zendaya chantonne ainsi par-dessus le crooner américain :

« Dis-moi que je suis irresponsable Dis-mois que je suis peu fiable Dis même que je suis déloyal »

Puis le personnage de Rue entame un monologue tellement Euphoria :

« Quand tu es jeune, tout semble éternel. Mais à mesure que l’on vieillit, tu te rends compte que tout est éphémère. Et même les gens que tu aimes peuvent dériver. »

Zendaya, toujours aussi « irresponsable » dans la saison 2 d’Euphoria qui redébarque sur HBO dès le 9 janvier 2022, et le 10 janvier sur OCS. © OCS

Les nouvelles recrues et la date de sortie de la saison 2 d’Euphoria

Bref, on a hâte que la série Euphoria redébarque, avec ses têtes déjà connues comme Zendaya, Hunter Schafer, ou encore Jacob Elordi, mais aussi les nouvelles recrues telles que Minka Kelly de la série Titans, ou le chanteur Dominic Fike.

La deuxième saison d’Euphoria sera diffusée dès le 9 janvier 2022 sur HBO, et donc à partir du 10 janvier 2022 sur OCS. Hâte, hâte, hâte !

Crédit photo de Une : © HBO.