The Last of Us : Date de sortie, casting… Tout ce que l’on sait sur la suite de la série HBO

En attendant la saison 2, les spectateurs de The Last of Us devront « endurer et survivre » – tels sont les mots employés par le showrunner de la série pour annoncer son retour. Entre informations officielles et spéculations de fans, voici tout ce que l’on sait du retour de The Last of Us.

Le 13 mars, les quelques millions de fans de The Last of Us dévoraient le dernier épisode de la première saison sur Amazon Prime. Si la saison 2 a officiellement été confirmée, il reste beaucoup d’inconnues dans l’équation. Quand sortira-t-elle ? Où en est le tournage ? Quels acteurs seront au rendez-vous ?

Pour vous aider à patienter, voici tout ce que l’on sait sur la saison 2 de la série HBO.

The Last of Us saison 2, ça sort quand ? La suite retardée par la grève des scénaristes

Alors qu’elle était invitée sur le plateau du Jonathan Ross Show le 18 mars, Bella Ramsey (que vous avez découvert dans le rôle d’Ellie) a donné des nouvelles concernant la date de sortie de la saison 2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne sont pas des plus réjouissantes…

« Je pense que nous tournerons probablement à la fin de cette année, au début de l’année prochaine. Donc ça (la diffusion) sera probablement fin 2024, début 2025 ».

À en croire les propos de l’actrice, les fans devront s’armer de patience avant de découvrir la suite des aventures d’Ellie et Joel. Selon elle, il ne faudrait pas s’attendre à les retrouver avant deux ans…D’autant plus que l’actualité est venue mettre son nez dans le planning. Craig Mazin et Neil Druckmann ont en effet rejoint les mouvement de grèves des scénaristes. Dans les colonnes de Deadline, Francesca Orsi, la cheffe du département séries dramatiques chez HBO a expliqué :

“Pour l’instant, tout le monde a posé les stylos, mais j’espère qu’on arrivera à trouver un accord rapidement. Si ce n’était pas le cas, nous devrions réévaluer notre planning pour fin 2024 et décider quels seront les shows prêts pour une diffusion en 2025. On prévoit que The Last of Us reviendra courant 2025.”

La saison 2 est-elle déjà en préparation ?

S’ils devront être patients, les téléspectateurs pourront se consoler en apprenant que leurs idoles ne chôment pas puisque la production de la saison 2 est déjà engagée. C’est ce qu’a révélé le showrunner de la série, coprésident du studio Naugthy Dog et réalisateur du jeu vidéo The Last of Us, Neil Druckmann.

Dans un tweet posté le 19 mars, ce dernier s’est adressé à tous ceux qui attendent de pied ferme la saison 2 :

« Pas d’épisode de The Last of Us sur HBO ce soir. Mais la saison 2 est déjà en route ! Endurez et survivez ! »

Avec ce tweet, la star du monde du jeu vidéo n’a pas seulement confirmé le fait que la saison 2 était bel et bien en développement. Il a également teasé l’arrivée d’un personnage bien connu des joueurs de The Last of Us : armé d’un marteau, les aficionados ont reconnu le bras musclé d’Abby Anderson, le personnage principal dans l’intrigue du second jeu vidéo. Pour l’heure, aucun nom d’actrice n’a été annoncé, si bien que l’on ignore encore tout de l’identité de celle qui campera le rôle d’Abby…

Bella Ramsey et Pedro Pascal seront-ils au casting de la saison 2 ?

Pilotée par les mêmes showrunners que la saison 1, Craig Mazin et Neil Druckmann, la nouvelle saison de The Last of Us devrait aussi marquer le retour des deux acteurs principaux du premier volet.

Côté scénario et fidélité au jeu vidéo, rien n’indique que Pedro Pascal abandonnera le rôle de Joel Miller au profit d’un autre acteur. Il est donc plus que probable que l’acteur sera au rendez-vous. Il en va de même pour Bella Ramsey, dont les showrunners ont confirmé la présence le 12 mars, affirmant à propos de la saison 2 « Nous la ferons avec Bella ». Ce choix est d’autant plus pertinent que l’actrice de 19 ans a pratiquement le même âge que son personnage dans la partie II du jeu vidéo, qui se déroule cinq ans après les évènements du premier (Ellie a 18 ans dans The Last of Us Part II).

La saison 2 de The Last of Us sera-t-elle la dernière ?

Si vous avez joué au jeu The Last of Us, vous le savez déjà : la partie 2 est plus longue et plus dense que la saison précédente, notamment parce que nous avons accès à deux points de vue différents sur même histoire – celui d’Ellie et celui d’Abby. Ce récit pourrait-il être raconté en une seule saison de 9 épisodes ?

Rien n’est moins sûr. Interrogé à ce propos, le showrunner Craig Mazin a confié : « Cela représente davantage qu’une saison de série, c’est sûr », « parce que c’est une histoire bien plus grande et bien plus compliquée. Avec Neil [Druckmann], on essaye de trouver une solution sur comment faire. »

Si rien n’a été confirmé pour l’heure, la piste d’une saison 2 divisée en deux parties est donc loin d’être absurde…

