Bella Ramsey : le coming-out de la star de The Last of Us et Game of Thrones

Dans une interview donnée au New York Times, l’actrice Bella Ramsey s’est confiée sur son identité de genre, en annonçant être genderfluid. Elle incarne Ellie, un personnage lesbien dans The Last of Us, la nouvelle série HBO diffusée sur Prime Video et adaptée du célèbre jeu vidéo.

Vous l’avez sans doute découverte dans Game of Thrones, lorsqu’elle avait 11 ans, et vous la reverrez probablement dans The Last of Us, la série évènement de ce début d’année. Aujourd’hui âgée de 19 ans, l’actrice Bella Ramsey a fait son coming-out genderfluid.

« Mon genre a toujours été très fluide »

Le 11 janvier, Bella Ramsey était invitée par le New York Times à l’occasion de la sortie ce lundi 16 janvier sur Prime Video de The Last of Us, l’une des séries les plus attendues en 2023. Et pour cause : il s’agit de l’adaptation du jeu homonyme, qui connaît un succès colossal depuis sa sortie en 2013.

C’est au cours de cet entretien que l’actrice s’est confiée sur son identité de genre, en déclarant qu’elle avait « toujours été très fluide ».

« Quelqu’un pouvait m’appeler ‘elle’ que je n’y prêtais pas vraiment attention. Mais je savais que si quelqu’un m’appelait ‘il’, c’était assez exaltant. »

© HBO

Un personnage lesbien joué par une actrice genderfluid

Bella Ramsey, dont le genre (féminin ou masculin) n’est pas figé mais peut varier au fil du temps, a poursuivi : « être genré n’est pas quelque chose que j’aime particulièrement », tout en précisant, « pour ce qui est des pronoms, je m’en fous vraiment ».

Le coming-out de Bella Ramsey a suscité des réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué les représentations mises en avant par HBO, étant donné que les personnages de The Last of Us appartiennent à la communauté LGBTQI+ : « Ellie Williams est lesbienne. Bravo à HBO pour la représentation des lesbiennes non binaires » a par exemple souligné une utilisatrice de Twitter. La série met également en scène la romance gay entre les personnages de Bill et Frank.

bella ramsey is genderfluid. ellie williams is a lesbian. claiming hbo ellie specifically for the non-binary lesbians — 👩🏻‍💻lily🏳️‍🌈 (@theatrelesbian) January 16, 2023

Pour découvrir The Last of Us, dont les premiers avis sont excellents, rendez-vous sur Prime Video !

À lire aussi : Déconnez pas, Disney+ : vous avez validé que Loki est gender fluid, maintenant il faut assumer

Crédit de l’image à la Une : © HBO

Aidez-nous à construire l’avenir de Madmoizelle en répondant à cette enquête !