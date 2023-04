The Last of Us : l’écart de salaire colossal entre Pedro Pascal et Bella Ramsey est-il un signe d’âgisme et de misogynie ?

Bien qu’ils forment un duo à l’écran, il semble que Pedro Pascal et Bella Ramsey n’aient pas du tout la même valeur aux yeux de l’industrie. Certaines rumeurs affirment qu’avec ses 5 400 000 $ touchés pour la saison 1 de The Last of Us, Pedro Pascal a été payé huit fois plus que Bella Ramsey.

Si The Last of Us ne cesse de questionner les rapports de pouvoir entre un homme paternaliste et une jeune femme, le monde réel reste solidement régi par la misogynie et l’âgisme. Pour rappel, si ce terme sert régulièrement à désigner une forme d’exclusion et de mépris envers les personnes âgées, il peut également être défini comme une discrimination lié à l’âge en général, dont sont également victimes les jeunes.

En effet, malgré leur importance équivalente dans la série, Pedro Pascal et Bella Ramsey n’auraient pas du tout été rémunérés de la même manière. Au contraire, on est encore loin du compte…

Pedro Pascal est l’un des acteurs les mieux payés du paysage sériel

Dans une enquête publiée par Variety en 2021, on apprenait que Pedro Pascal figurait dans la liste très resserrée des acteurs de série les mieux rémunérés de l’industrie, aux côtés de noms comme Bryan Cranston (Breaking Bad), Viola Davis (The first Lady) ou encore Brian Cox (Succession). L’acteur aurait ainsi touché pas moins de 600 000 $ par épisode de The Last of Us, ce qui représente environ 5 400 000 $ pour les 9 épisodes.

De fait, Pedro Pascal est l’un des acteurs les plus populaires du paysage télévisuel actuel. Il s’est construit une renommée mondiale, en incarnant notamment le personnage principal de la série Star Wars The Mandalorian. De plus, sa carrière semble avoir de beaux jours devant elle puisque la saison 2 de The Last of Us a été confirmée et suscite déjà l’engouement et l’impatience des fans (dont on fait partie).

The Last of Us // Source : HBO

Des carrières, ou des âges et des genres différents ?

Malgré la popularité de l’acteur, son salaire provoque de vifs débats puisqu’il serait largement supérieur à la somme empochée par Bella Ramsey sur le tournage de la série HBO. Cette information est à prendre avec des pincettes, car elle n’a pas été officiellement confirmée, mais de nombreuses sources avancent que l’actrice aurait touché un cachet de 70 000 $ par épisode. Autrement dit, Bella Ramsey aurait été payé·e 8 fois moins que son partenaire de jeu.

There is reportedly a huge pay gap between the actors in HBO’ “The Last of Us”.



According to Variety, Pedro Pascal received $600,000 per episode, while Bella Ramsey received $70,000, despite both being the protagonists of the series. pic.twitter.com/30hRMZqXqA — Pop Tingz (@ThePopTingz) April 6, 2023

Devenu viral, un tweet du média PopTingz a fait réagir les internautes, dont la plupart ont dénoncé la misogynie et l’âgisme de cet écart de salaire. Pour rappel, Pedro Pascal a 48 ans, tandis que Bella Ramsey en a 19.

D’autres utilisateurs ont au contraire affirmé que cette différence était justifiée par le fait que Pedro Pascal avait entamé sa carrière au début des années 2000, même s’il jouait surtout de petits rôles à l’époque (on se rappelle notamment de sa brève apparition dans Buffy contre les vampires), là où celle de Bella Ramsey a commencé beaucoup plus récemment, en 2016.

On est tenté de rétorquer que, bien que brève, la carrière de Bella Ramsey est déjà prestigieuse puisque iel a été révélé.e dans Game of Thrones. Un argument suffisant pour revoir son salaire selon des critères plus égalitaires ?