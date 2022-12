La série The First Lady met en lumière le destin de trois Premières Dames Américaines

Zoom sur les Premières Dames les plus marquantes des Etats-Unis avec The First Lady, une mini-série Paramount+ au casting exceptionnel.

JFK, Lincoln, Les marches du pouvoir… Des biopics sur de grands présidents américains, il y en a. Mais qu’en est-il de leurs épouses, femmes de l’ombre dont l’influence a parfois été déterminante dans la vie politique ?

Paramount+ débarque avec fracas dans le monde concurrentiel du streaming avec une mini-série originale venue changer la donne. Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama n’auront bientôt plus de secrets pour vous.

La bande-annonce de The First Lady

Le portrait passionnant de trois Premières Dames

Dans l’aile Est de la Maison-Blanche, certaines des décisions les plus importantes de l’Histoire ont été prises par des Premières Dames. Souvent, ces événements avaient lieu dans le plus grand secret. Le moment est venu de mettre la lumière sur ces héroïnes énigmatiques et complexes, Michelle Obama, Eleanor Roosevelt ou Betty Ford…

Portée par les immenses actrices que sont Viola Davis, Michelle Pfeiffer ou encore Gillian Anderson, The First Lady est une mini-série en 10 épisodes situés du point de vue des trois Premières Dames les plus influentes de l’histoire des États-Unis. Le récit met en lumière leur séjour à la Maison-Blanche pendant le mandat de leur époux, mais donne aussi à voir les destins personnels de ces femmes à travers des flash-back.

La série a aussi valeur de témoignage historique. On assiste à certains des moments clés de l’histoire des États-Unis et les personnages de Franklin D. Roosevelt (Kiefer Sutherland) Gerald Ford (Aaron Eckhart) ou encore Barack Obama (O-T Fagbenle) sont bien présents. Série intime, politique et historique, The First Lady a de quoi faire envie !

© Paramount+

Crédit de l’image à la Une : ©Paramount+