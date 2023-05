Matcha nails : la tendance qui assortie votre manucure à votre thé préféré 

Si le thé matcha peut agrémenter des recettes de gâteau, de boisson ou encore de glace, il peut également (du moins sa couleur verte pastel) teinter nos ongles.

En all-over, en french ou encore sous forme de nail-art… Il y a de fortes chances pour que la couleur matcha, ce vert pastel doux et chaleureux à la fois, fasse partie des tendances manucure du printemps 2023. Une popularité, qui vient bien sûr de l’engouement pour ce thé japonais aux saveurs Umami, mais aussi par sa couleur intemporelle qui est capable de traverser les saisons sans qu’on ne se lasse d’elle.

Une tendance montante sur TikTok

Lorsqu’une tendance est en train de se profiler, c’est évidemment sur TikTok qu’on en prend le plus la mesure ! Sur le réseau social chinois, le hashtag #matchanails a d’ores et déjà généré plus de 372k vues et des centaines de vidéos montrant comment réaliser ces manucures vertes pastels sont disponibles. De quoi en inspirer plus d’une de sauter le pas. Si c’est votre cas, voici de quoi vous inspirer…

Nos inspirations de manucure matcha :

