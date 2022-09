Zoom sur la manucure brésilienne, cette technique qui permet d’appliquer son vernis n’importe comment !

Cette méthode permet d’obtenir un résultat longue tenue, mais elle n’est pas sans risque pour les cuticules et la santé des ongles. On vous explique.

Après la manucure italienne, une nouvelle technique d’embellissement des ongles fait le buzz sur TikTok : la manucure brésilienne — le hashtag #brazilianmanicure cumule à date plus de 825 000 vues. Contrairement à d’autres styles qui demandent une certaine dextérité pour être réalisés, la manucure brésilienne a la particularité d’être moins académique. Bah c’est vrai quoi, pourquoi perdre du temps à essayer de ne pas dépasser avec son pinceau alors qu’on peut barbouiller ses ongles et corriger ensuite avec un coton-tige ?

La manucure brésilienne, la technique pour un vernis longue tenue

Pour réaliser une manucure brésilienne dans les règles de l’art, il faut commencer par préparer les ongles. Dans les salons brésiliens, après un limage appliqué, un travail minutieux est effectué sur les cuticules, qui sont grattées, repoussées à l’aide d’un bâton de buis puis coupées afin que la couleur puisse être posée au plus près de la naissance de l’ongle. Le but ? Retarder au maximum l’effet de repousse et éviter que le vernis ne s’écaille dans les coins, gage de la longévité de la manucure.

Après avoir posé une base pour protéger l’ongle et faciliter l’application du vernis, on peut alors peinturlurer ses doigts afin que la totalité de l’ongle soit recouverte. Et tant pis si ça dépasse ! Une fois la couleur parfaitement homogène, il suffit de nettoyer les contours avec un coton imbibé de dissolvant pour obtenir un résultat parfait.

La manucure brésilienne, un traumatisme pour les cuticules

Attention tout de même si l’envie de tester la manucure brésilienne vous prend : de nombreux professionnels, médecins comme prothésistes ongulaires, déconseillent fortement de toucher aux cuticules.

Une pratique qui, en plus d’être parfois douloureuse, peut s’avérer risquée, comme l’expliquait le dermatologue Corey. L Hartman au magazine POPSUGAR, en octobre dernier :

« Les cuticules servent à protéger la repousse de l’ongle des infections bactériennes et fongiques. Cette sorte de barrière naturelle est essentielle car les ongles sont plus sensibles aux dommages pendant leur phase de croissance initiale. […] Lorsqu’elles sont fissurées, coupées ou abîmées, les cuticules laissent plus facilement entrer les saletés, ce qui peut entraîner des infections qui ne pourront être traitées qu’avec des soins spécifiques et, dans les cas les plus graves, avec une intervention chirurgicale. »

À lire aussi : Le Nail Slugging est la dernière tendance pour prendre soin de ses ongles

Crédit photo image de Une : @mariabonitany