Le Nail Slugging est la dernière tendance pour prendre soin de ses ongles

Et si une lichette de Vaseline pouvait rendre les ongles plus forts et plus beaux ? On vous explique tout sur le Nail Slugging.

Une manucure ne saurait être complète sans un bon soin des cuticules ! La technique du Nail Slugging, qui cartonne en ce moment sur TikTok, est la nouvelle tendance pour afficher des ongles plus forts sans grand effort supplémentaire. Seul prérequis : avoir un pot de Vaseline dans sa salle de bains.

Qu’est-ce que la tendance Nail Slugging ?

Largement inspirée de la tendance skincare du Slugging, qui vise à lutter contre la déshydratation de la peau, la technique du Nail Slugging consiste à appliquer une fine couche de Vaseline sur ses cuticules en dernière étape de sa routine de soin des ongles et des mains.

Le but ? Réparer, hydrater et assouplir ces petites peaux essentielles qui recouvrent la base de l’ongle et le protègent des infections et des chocs. Et pour ne rien gâcher, qui dit cuticules en bonne santé, dit souvent griffes plus fortes et plus solides !

Au magazine Allure, la dermatologue Mona Gohara avoue être une inconditionnelle du Nail Slugging :

Les produits occlusifs comme la Vaseline permettent de guérir, d’hydrater, de faire briller et de repulper [ la peau ]. Ils font tout et prennent soin de notre barrière cutanée à bien des égards. Rajouter ce type de produit à sa routine est une chance supplémentaire pour les cuticules de retrouver la santé.

Comment adopter la tendance Nail Slugging ?

Chez soi, il est très facile de profiter des bienfaits du Nail Slugging. On vous explique : le soir, massez une goutte d’huile végétale pure (ricin, amande douce, jojoba, abricot, etc.) ou d’un cocktail d’huiles pour les ongles sur vos cuticules, puis appliquez par-dessus une lichette de Vaseline. Eh voilà, il n’y a plus qu’à attendre que la magie opère !

Dans les colonnes du magazine Byrdie, l’experte Anastasia Totty conseille d’enfiler une paire de gants en cellophane pendant trente à quarante-cinq minutes après avoir posé la Vaseline, afin d’accélérer la pénétration des huiles et, pour ne rien gâcher, éviter de laisser des traces de gras partout sur son passage.

Pour rapidement voir la différence sur la qualité de ses cuticules et de ses ongles, elle recommande aussi de réaliser ce soin une fois par semaine, comme on ferait un masque pour les cheveux ou pour le visage.

Le shopping de soins pour les cuticules

Retrouvez le Baume soin ongles et cuticules de Nailmatic, 11€ pour 20 ml

Retrouvez le Stylo soin des ongles de Mavala, 13,90€ pour 4,5 ml

Retrouvez l’Huile régénérante ongles et cuticules d’Innoxa, 9,90€ pour 11 ml

Retrouvez l’Huile biologique Rose Infusion de Kure Bazaar, 38€ pour 10 ml

Retrouvez l’Huile de soin ongles et cuticules bio d’Aroma-Zone, 2,85€ pour 5 ml

À lire aussi : Pourquoi vous ne devriez plus couper vos cuticules, selon un dermatologue

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pexels