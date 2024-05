J’ai testé le durcisseur ongles numéro 1 sur Amazon, mon verdict

Vos ongles sont terriblement cassants ? Et si vous testiez ce durcisseur Mavala ? En 3 semaines d’utilisation, mes ongles vont clairement mieux.

Mes ongles et moi c’est tout une histoire. À 41 ans, oui je l’avoue, je n’ai jamais réussi à avoir de beaux ongles, des mains manucurés parfaitement. Pourtant, cela a toujours été pour moi le comble de l’élégance. J’ai longtemps rongé mes ongles, et quand enfin j’arrivais à tenir plus d’une semaine, ils se cassaient. Y a-t-il plus énervant que d’avoir un ongle qui se fissure sur le côté ? Conclusion, mes ongles, à force d’avoir été maltraités, étaient mous. Est-ce que j’allais devoir dire adieu aux belles manucures, à cette couleur de vernis que l’on voit partout ce printemps ? J’ai donc décidé d’utiliser le durcisseur ongles Mavala Scientifique, dont tout le monde m’a dit le plus grand bien. Je précise que cette publication n’est pas sponsorisée, le produit m’a été offert avec aucune demande de contrepartie. Ce soin doit s’appliquer 2 à 3 fois par semaine en évitant les contours de l’ongle afin que les cuticules ne durcissent pas, elles aussi. Il est incolore, inodore. Mais attention, ce n’est pas une base.

Mes ongles sont fortifiés

Je l’applique depuis trois semaines environ, comme la notice le préconise. Et je dois dire, contre toute attente, que mes ongles sont bien plus durs. Aucun ne s’est, pour l’heure, fendu sur le côté, et pas de dédoublement non plus. Peut-être que d’ici quelques jours, je vais enfin pouvoir appliquer du vernis. De quoi est composé ce durcisseur ? Selon Mavala, ce produit contient un actif scientifique qui améliore la cohésion des fibres de kératine et permet ainsi de sceller les trois couches principales de l’ongle entre elles. Il contient aussi des larmes de résine cristalline, une gomme extraite d’une plante Grecque. L’extrait de cette gomme participe au processus naturel de kératinisation de l’ongle, ainsi renforcé. Voilà, vous savez tout. À noter que ce durcisseur est numéro 1 sur Amazon avec des avis dithyrambique. Par contre, je ne l’ai pas scanné sur Yuka.