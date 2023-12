Vous n’allez jamais autant aimer vos ongles pour les fêtes : découvrez OPI xPRESS/ON

Vous êtes à la recherche du détail qui tue pour vos tenues de fêtes de fin d’année ? Ne bougez plus, voici la sélection de la nouvelle gamme d’OPI : xPRESS/ON, réalisée par Madmoizelle.

Tic-tac, les fêtes de fin d’année arrivent dans quelques jours. Pour certaines vos tenues attendent patiemment dans votre placard quand pour d’autres, elles sont toujours en cours de livraison. Chaussures et accessoires parfaitement assorties, vous êtes prêtes à briller de mille feux ! Ne reste plus que vos mains : dans quel état sont vos ongles ? Trop longs, cassants, mous, ou simplement très abîmés ?

Vous n’avez pas le temps de prendre rendez-vous chez la manucure ? Il existe des solutions rapides et premium. C’est ce que propose OPI avec sa nouvelle gamme de faux ongles prêts à l’emploi : les xPRESS/ON.

Ils ont de nombreux avantages : vous pouvez directement les poser depuis votre salon, un peu de colle, une lime à ongles et le tour est joué ! Mais il y en a surtout pour tous les styles !

La rédaction a relevé le défi : le temps d’une journée, nous avons transformé nos bureaux en véritable institut de beauté. C’est parti, Madmoizelle vous présente à travers son shooting, ces cinq modèles incontournables pour les fêtes de fin d’année !

Découvrez OPI xPRESS/ON Avec xPRESS/ON, OPI vous offre la possibilité de réinventer votre manucure en un instant, depuis chez vous, dès que vous le souhaitez. Ces faux-ongles n’ont que des avantages et voici pourquoi vous devriez craquer sans plus tarder :

Ils offrent un véritable effet gel , comme si vous sortiez d’un salon

, comme si vous sortiez d’un salon Ils tiennent jusqu’à 14 jours

Ils sont faciles et très rapides à poser mais aussi à déposer

Il existe un large choix de xPRESS/ON, pour s’adapter à tous les goûts et à tous les moods

pour s’adapter à tous les goûts et à tous les moods Ils sont de très bonnes qualités et donc réutilisables.



Et le petit plus, mais pas des moindres, c’est qu’ils sont Vegan et fabriqués à partir de matériaux recyclés ! Découvrez sans plus tarder la gamme de xPRESS/ON d’OPI.

Swipe Night : le must-have de la Saint-Sylvestre

Le kit de faux-ongles Swipe Night est le must have de votre réveillon cette année. Avec lui, vous ferez une entrée remarquée. Ce kit est la promesse d’une soirée pleine d’audace avec comme maître mot : le glamour.

Avec leur forme “Ballerina”, ces ongles de la gamme Nail Art Effects sont conçus pour captiver. Leur magenta profond et irisé vous démarquera des autres convives. En fonction de leur orientation et de leur exposition à la lumière, leur reflet change de couleur. Si la longueur vous dérange, n’ayez crainte, vous pouvez ajuster les faux ongles avec la lime directement fournie dans le kit.

Pourquoi on les aime ? Loin des conventions, ces faux-ongles sont parfaits pour une nuit où on ose affirmer sa féminité ! Si vous n’êtes habituellement pas d’humeur aventureuse, c’est l’occasion parfaite pour vous d’oser pour une nuit ou plusieurs jours ! La tenue de ces ongles est en effet modulable selon vos envies : à vous de juger la quantité de colle pour qu’ils tiennent une soirée ou une semaine !

Retrouvez les faux-ongles Swipe Night à 19,90€

I Want It, I Got It : la French revisitée pour toutes les occasions

I Want It, I Got It : comme son nom l’indique, en voyant ce kit, vous ne voudrez pas le laisser filer et allez l’adopter illico. C’est la French pailletée et argentée avec sa base rosée bien girly d’OPI, idéale pour votre réveillon et réutilisable à souhait pour tout autre événement !

Avec leur forme en amande, ces faux ongles allongent de façon imperceptible vos doigts. Vous avez toujours rêvé qu’on vous dise que vous avez des mains de pianiste ? En adoptant cette manucure, vos rêves deviennent réalité !

Pourquoi on aime ? Ce Nail art réinvente la french manucure avec une touche de fantaisie. C’est le plus pratique : le côté nude des ongles permet de les associer à toutes vos tenues. Il offre également une dimension fancy grâce aux éclats de paillettes.

Découvrez la French pailletée du kit I Want It, I Got It à 19,90€

Certified Chic : l’équilibre parfait pour une soirée de Noël

La soirée de Noël du boulot, c’est la semaine prochaine et vous vous questionnez sur votre manucure ? Quel est le bon style pour ce genre de soirée mi-détendue, mi-sérieuse ? Ongles naturels, sobres, chics ou extravagants ?

Certified Chic est la solution à tous vos questionnements. Ce kit propose des ongles courts avec une forme arrondie. Look total noir ? Non, c’est sans compter sur la petite touche dorée très sophistiquée qui ajoute discrètement du chic et une touche originale à votre tenue.

Pourquoi on aime ? Tout simplement parce que ce kit Certified Chic viendra sublimer votre tenue avec élégance. La petite ondulation dorée apporte un équilibre parfait entre sobriété et élégance. Ce kit est sans aucun doute celui que vous voudrez garder et exhiber le plus longtemps possible !

Profitez d’une belle manucure avec le Kit Certified Chic à 19,90€

Break The Gold : briller de mille feux pour le réveillon de Noël

En famille ou entre amis, le réveillon de Noël, c’est souvent l’occasion de se parer de ses plus beaux atours pour briller et faire résonner la magie de Noël. La teinte Break The Gold incarne à la perfection cet esprit festif grâce à sa couleur dorée.

De la gamme Nails Art Effect, avec leur forme Ballerina, ces xPRESS/ON viendront allonger vos doigts. La couleur dorée vient rappeler les bulles de champagne pour offrir du glamour à votre tenue, et ainsi à votre soirée. La longueur des faux ongles est ajustable selon vos envies, en amande ou alors bien plus courts, il vous suffit de vous armer de la lime à ongles présente dans le pack et le tour est joué.





Pourquoi on aime ? Le kit Break The Gold, c’est la promesse d’une belle soirée. Qui n’a jamais rêvé d’avoir de l’or au bout des doigts ?

Retrouvez le Kit Break The Gold à 19,90€

Big Apple Red : un rouge festif, élégant et cocooning

Le soir de Noël, pour une raclette entre amis, ou simplement pour un dimanche cocooning, le kit Big Apple Red convient à toutes les occasions. Ce best-seller de chez OPI a conquis bien plus d’une paire de mains grâce à sa couleur sobre et élégante.



Ce rouge éclatant est iconique et avec leurs formes courtes et arrondies, les xPRESS/ON Big Apple Red associent sophistication et élégance. En effet, cette teinte vient ajouter une touche de raffinement à toutes vos tenues et s’adapter à toutes les situations.

Pourquoi on aime ? Élégant, intemporel, le kit Big Apple Red s’adapte à toutes les situations. C’est le choix de manucure dont vous ne vous lasserez pas !

Découvrez le kit Big Apple Red à 17,90€