Si vous cherchez une tendance nail art à adopter cet été, voici les « blueberry milk nails »

Après les matcha nails, une autre tendance commence à devenir populaire dans les salons d’onglerie. Son nom ? Les blueberry milk nails.

Un air de gourmandise semble souffler sur la planète beauté. Sofia Richie, Zendaya ou encore Dua Lipa ont toutes d’ores et déjà adopté la tendance qu’on appelle dorénavant les blueberry milk nails ou lait à la myrtille en français. De couleur bleu pâle donc, cette manucure froide vient rafraîchir les looks estivaux. Une trend que les professionnels comme Rita Remark, nail artist et éducatrice mondiale chez Essie, ont vu venir depuis un moment déjà, comme elle l’explique à Glamour Uk :

« Les couleurs pâles crémeuses ou les nuances laiteuses sont très populaires en ce moment. Ça a commencé avec la couleur blanche ressemblant à celle du lait, qui a conduit au lait au chocolat, puis au lait à la fraise. Ce n’était qu’une question de temps avant que cette tendance polyvalente fasse son chemin vers le bleu.

À adopter en all-over ou sous forme de french manucure, cette nuance peut s’obtenir facilement en mélangeant un vernis bleu denim à du blanc laiteux. Le but ? Atténuer au maximum la couleur bleutée afin d’obtenir un mélange presque crémeux.

Une tendance à la popularité grandissante

L’ampleur de la tendance est telle que le volume de recherches associé au mot-clé blueberry milk nails aurait augmenté de 294% sur le moteur de recherche Google, d’après les chiffres relevés par le site LookFantastic et retransmis par le Marie Claire UK. Évidemment, sur TikTok aussi les utilisateurs s’enflamment. Le hashtag associé au même mot-clé vient d’atteindre les 14,8 millions de vues. À ce stade, on peut clairement parler de tendance.

