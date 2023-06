Vous cherchez des lectures pour cet été ? Voici 4 livres féministes, conseillés par l’Académie Goncourt

Parmi la sélection coup de cœur de l’Académie Goncourt, quatre ouvrages ont particulièrement attiré notre attention. Récits sur, ou par des femmes, voici quatre titres qui vous feront voyager en terre de sororité cet été.

Chaque année, c’est la même histoire : vous ne savez pas quel(s) livres finiront dans votre valise, ou vous accompagneront lors des après-midi au parc et des soirées cocooning à la maison. Si l’on sait déjà quels albums jeunesse, quels cahiers de vacances sexo et quelle fiction nous ont conquis pour nos lectures d’été, on a aussi été interpellées par la sélection de l’Académie Goncourt.

Parmi les dix ouvrages coups de cœur de l’Académie, quatre sont les œuvres d’autrices ou racontent le destin d’héroïnes.

Djaïli Amadou Amal, Cœur du Sahel : plongée dans le quotidien de femmes domestiques au Cameroun

On commence fort cette sélection. Djaïli Amadou Amal est une ambassadrice à l’Unicef, autrice et militante féministe camerounaise d’expression française. Avec Cœur du Sahel, elle signe son quatrième roman, paru en avril 2022, deux ans après avoir reçu le prix Goncourt des lycées, en 2020.

Le récit suit Faydé, une adolescente qui vit dans les montagnes dans l’extrême-nord du Cameroun. Pour aider sa famille dans le besoin, elle devient domestique à Maroua, une grande ville environnante. Aux côtés d’autres domestiques, elle devra s’habituer à sa nouvelle vie, citadine et difficile pour les filles.

Faydé devra se frayer un chemin au cœur d’un environnement rongé par les violences sexistes et sexuelles, l’exploitation capitaliste et le mépris de classe. Avec Cœur du Sahel, Djaïli Amadou Amal s’illustre une nouvelle fois dans la lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes. Un récit bouleversant, palpitant et révoltant ne pas manquer.

Delphine Grouès, Cordillera : une fresque familiale chilienne au cœur de l’étrange magie de la cordillère des Andes

Vous êtes bloquée chez vous cet été ? Qu’à cela ne tienne : la littérature est là pour vous faire voyager… Jusqu’en Amérique latine.

Dans son roman Cordillera paru en janvier, Delphine Grouès nous transporte dans le Chili du début du XXe siècle. Aussi crainte que respectée, la mystérieuse famille Silva devra faire face à de nombreuses épreuves, imposées par la nature comme dans le désert de l’Atacama, la violence des hommes, la mort ou le traumatisme de la guerre…

Ample, précis et passionnant, le récit est également teinté du réalisme magique sud-américain. Il dresse le portrait de femmes et d’hommes qui résistent et se tiennent debout sur les crêtes des montagnes comme sur le fil hasardeux de l’existence.

Pierre Pelot, Loin en amont du ciel : un western et une vengeance au féminin

Qui a dit que le western était réservé aux hommes et au cinéma ? Certainement pas nous.

Dans Loin en amont du ciel, Pierre Pelot nous plonge dans l’histoire aussi sombre qu’intense de trois sœurs sillonnant l’Arkansas à la recherche des hors-la-loi qui ont décimé leur famille.

Inscrit dans un contexte historique réel, le roman se situe à la fin de la guerre de Sécession (1861-1865). Une bande de pillards commandés par Captain Sangre de Cristo et une sorcière sanguinaire surnommée Mother débarquent dans la vallée d’Ozark, en Arkansas. Ils s’installent dans la ferme des McEwen et massacrent les parents et la sœur cadette avant de reprendre la route.

Alors que le sud des États-Unis est en pleine reconstruction, les trois sœurs survivantes se lanceront à leur poursuite. Elles devront surmonter de nombreux obstacles et finiront par outrepasser toutes les lois pour retrouver de ceux qui ont détruit leur vie… pour leur réserver la vengeance qu’ils méritent.

Olivier Weber, Dans l’œil de l’archange : lumière sur la première femme photographe de guerre, morte sur le champ de bataille

S’il y a bien un métier dont on parle peu, c’est celui de reporter de guerre.

S’il y a des personnes dont on parle encore moins, ce sont les femmes reporters de guerre.

Avec Dans l’œil de l’archange, Olivier Weber dresse le portrait de la première femme photographe de guerre, Gerda Taro.

Gerda Taro

D’origine allemande, Gerda Taro est née en 1910. Elle est tragiquement décédée à vingt-six ans lors d’un reportage sur la guerre civile espagnole, en 1937.

Salué par l’Académie Goncourt, le roman réussite cette figure féminine trop souvent oubliée dans les récits historiques sur la guerre. Il suit la trajectoire de Gerda Taro, militante antinazie, ayant fui l’Allemagne hitlérienne. Après avoir rejoint Paris, la jeune femme a rejoint le front espagnol, pressentant que le destin de l’Europe se jouait là-bas. À travers un hommage rendu à l’engagement d’une icône du XXe siècle courageuse et passionnée, Dans l’oeil de l’archange s’avère être une fresque passionnante sur la guerre civile espagnole.

