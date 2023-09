Rentrée littéraire 2023 : 4 romans conseillés par les libraires féministes

En automne, l’un de nos petits plaisirs favoris est de nous promener dans des librairies féministes. Au fil des rayons et des petites notes laissées sur un post-it, on découvre les recommandations de celles qui ont dévoré ces livres avant nous. Sur Madmoizelle, on a réuni quelques-unes de ces recos, calibrées pour les lectrices en recherche d’ouvrages par, sur et pour les femmes.