Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en mars 2024

Alors, on lit quoi avec les enfants en ce chouette mois de mars ? Accrochez-vous à votre plaid tout doux, on y va ! Notre sélection des meilleurs albums jeunesse.

Hop, nous revoilà pour notre sélection de livres pour enfants ! Voici nos petits coups de cœur pour ce doux mois de mars. Dites, ça ne sentirait pas le printemps, par ici ?

On dit merci, à partir de 3 ans

Écrit par Emile Jadoul et publié aux éditions Pastel de l’École des Loisirs, On dit merci est un chouette album pour apprendre l’importance de la politesse aux plus petits. L’histoire est celle d’un petit lapin qui décide d’organiser un pique-nique avec ses amis. Il prépare un gros gâteau au chocolat, installe une nappe, prépare des assiettes, et tout le monde se jette sur sa préparation, sans un merci. Le petit lapin leur fait une piqure de rappel sur l’importance de la politesse, surtout avec ses amis.

Au bois fleuri, à partir de 4 ans

Un chouette livre écrit par Karen Jameson, illustré par le talentueux Marc Boutavant et publié aux éditions Kaléidoscope. Les dessins sont sublimes, tout en finesse, et le texte est une poésie délicate et envoutante, pleine de rimes, qui célèbre le printemps. Petit coup de cœur pour le champ de coquelicot qui donne envie de courir à pleines jambes dedans !

Nous, les timides, à partir de 4 ans

Écrit par Simona Ciralo — qui avait reçu le Prix Sebastian Walker en 2014 — et publié aux éditions Pastel, Nous les timides est un album tout mignon sur la tolérance, l’acceptation de l’autre, et de sa timidité. Il raconte l’histoire de Maurice, poulpe-parapluie et nouveau de la classe, tout particulièrement timide. Il ne veut pas attirer l’attention et se cache autant que possible, et pourtant, le voir permet de mesurer tout son talent.

La meilleure histoire du soir… et au lit !, à partir de 5 ans

Et hop, c’est un petit coup de cœur pour l’album de Louise Fitzgerald et Kate Hindley, publié aux éditions Little Urban. Dans La meilleure histoire du soir… et au lit !, on découvre que les histoires les plus courtes, sont aussi parfois les meilleurs. Ici, l’histoire tient officiellement en trois phrases. Mais la préparation pour se mettre au lit est plus longue. Un album parfait pour tous les grumeaux qui ne veulent jamais que l’histoire se termine, et qui ne veulent pas se coucher.

Dans ma maison, à partir de 2 ans

Publié aux éditions À pas de loups — qu’on adore — cet album de Maxime Derouen est sublimement dessiné, avec une grande délicatesse. À destination des tout petits, ils y apprennent les prémices des cherche et trouve, et peuvent apprendre à compter en cherchant des zèbres, des girafes et des ours. Tout doux et parfait pour la lecture du soir, on adore !

Un jardin de bonheur, à partir de 4 ans

Encore un coup de cœur, et cette fois-ci, il est pour l’album à découpe de Britta Teckentrup, publié aux éditions Glénat Jeunesse. Pour tous les enfants qui ont du mal à s’endormir, pour toutes celles et ceux qui ont un peu peur quand la nuit tombe, pour celles et ceux qui ne veulent pas plonger dans les rêves de peur de ne pas savoir ce que l’on peut y trouver… Cet album, avec des découpes qui se mêlent parfaitement à la poésie de l’histoire, est une petite pépite, autant pour les enfants, que pour ceux qui leur lisent cette histoire.

La recette d’un beau voyage, à partir de 2 ans

Dans cet album cartonné à destination des petites mains qui aiment bien tout déchirer, on embarque dans le petit train des couleurs pour un beau voyage vers la liberté. Écrit par Angélique Leone, illustré par Haruka Harris et publié chez l’École des loisirs, il est parfait pour commencer à apprendre les couleurs de l’arc-en-ciel, tout en admirant les sublimes dessins de l’illustratrice japonaise au pinceau délicat et bourré d’imagination.

En voiture Simone, à partir de 5 ans

Et hop, encore un coup de cœur, cette fois-ci pour En voiture Simone, écrit par Géraldine Collet, illustré par Maurèen Poignonec et publié aux éditions Glénat Jeunesse. Ici, on se marre, autant les adultes que les enfants, avec tous les jeux de mots et les expressions tournées et détournées pour rythmer parfaitement l’histoire de ces petites poules qui partent à la rescousse de l’une des leurs, enfermée dans une cage. Des poules qui ne sont pas là pour perdre leur temps, qui veulent profiter de la vie, faire du tuk-tuk et voir la mer, pour se tremper les pattes. Un vrai succès !

Le bateau rêve, à partir de 6 ans

Prix Landerneau 2024, Le bateau rêve de Séverine Vidal et Julien Arnal, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, est une ode à la rêverie, à l’imaginaire et au voyage. Embarquez avec Idriss et Simona à bord de leur incroyable machine qui vole, pour explorer le grand royaume de la nuit. Une beauté graphique, poétique, qui mérite bien d’avoir son Prix album jeunesse de l’année.

Douze mois dans la peau d’un ours, à partir de 5 ans

Vous risquez probablement de craquer pour l’histoire de Simon, l’ourson qui voulait vivre une vie pas comme les autres. Écrit par Laetitia Rohrbach et illustré par Maurèen Poignonec (dont on adore les coups de pinceau), le tout publié aux éditions Margot, cet album est beau, drôle, impertinent et profondément touchant. Il suit la vie de Simon sur une année entière, de sa naissance dans une tanière, à la découverte du monde, pour rechercher des mets appétissants. Il vivra même la grande vie dans une villa de riche, mais finira par retrouver les bras de sa mère, tout chauds.

À lire aussi : Livres pour enfants : les 10 meilleurs albums jeunesse en février 2024