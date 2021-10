6 jeux de société parfaits pour les moins de 4 ans

Si vous pensiez que les plus petits ne pouvaient pas encore partager votre passion pour les jeux de société, détrompez-vous !

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à jouer à plusieurs. Cette année, avec les multiples confinements qui ont enfermé les familles entre elles pendant de longues semaines, les fabricants de jeux de société ont bien vu qu’il y avait un marché à prendre, celui des jeux adaptés aux plus petits. Terminés les jeux réservés uniquement aux grands enfants et à leurs parents, les bouts de chou ont aussi leurs plateaux de jeux et l’offre est de plus en plus grandissante.

Nous avons eu le plaisir de tester plusieurs nouveautés au salon du jeu et du jouet, et voici nos coups de cœur, à glisser sous le sapin, ou même avant !

Une patate à vélo pour bosser son argumentation

Attention, ceci est mon nouveau jeu préféré, et aussi celui de ma fille. Le principe est simple : on tire une carte patate et une carte vélo, chacune représentant une question à possibilités. Par exemple, si on tire une carte patate avec marqué « est-ce que c’est possible une banane… » et une carte vélo où il est écrit « qui a des poils ? », il faut répondre en disant si oui ou non c’est possible, et argumenter sa réponse.

Par exemple, si j’affirme que oui, les bananes avec des poils existent, je dois justifier ma décision en expliquant qu’une banane périmée, ça peut devenir poilue.

Ce n’est qu’un exemple et des centaines de configurations et de questions sont possibles, mais ce jeu peut aider grandement les plus petits à apprendre à argumenter et à défendre leurs idées, le tout avec des illustrations et des combinaisons drôles et bien amenées.

À partir de 3 ans !

Sautez sur Une patate à vélo par Gigamic – 24,89€

Gagne ton papa pour être plus fort que ses parents

Le jeu Gagne ton papa, qui possède son équivalent Gagne ta maman, est un jeu fait pour bosser sa géométrie dans l’espace et sa logique. Aussi cool pour les petits que pour les grands, le but est simple : chacun doit remplir son espace le plus vite possible à l’aide de pièces imposées. Un peu comme un Tétris en bois, la petite musique stressante en moins.

Les enfants peuvent aussi y jouer seul en construisant des figures en 2D ou 3D, mais le vrai défi est quand même de gagner son adversaire, le plus rapidement possible.

À partir de 3 ans !

Hop, chopez Gagne ton papa de Gigamic – 32,50 €

Ma petite coccinelle pour apprendre à compter en douceur

Peluche toute douce accompagnée d’un livre aux dessins délicats, Ma petite coccinelle apprend aux plus petits à compter et à reconnaitre les couleurs, tout en s’amusant.

Léna, la petite coccinelle, manque de points sur ses ailes et doit parcourir le livre pour les retrouver, pour apprendre à s’envoler. Un jeu plein d’aventure pour les tout petits, et qui les occuperont pendant de longues minutes.

À partir de 3 ans (et même un peu avant) !

Achetez Ma petite coccinelle de Gigamic – 18,99€

Frouss’Fantômes pour se faire peur, mais pas trop

Jeu de plateau coopératif, Frouss’Fantômes se joue de deux à quatre joueurs, dans des parties relativement courtes. Le but du jeu ? Chasser les fantômes de manière inventive avant qu’ils ne fassent peur aux invités. C’est drôle, ça stimule la mémoire et c’est un vrai jeu coopératif qui fera marrer tout le monde, adultes comme enfants.

À partir de 4 ans !

Par ici pour découvrir Frouss’Fantômes de Nathan – 15€

Toutim, pour apprendre en se marrant

Toutim fait appel à la mémoire sensorielle des petits (et des grands) en leur demander d’associer des objets, des couleurs, à des sensations et des ressentis. Ludique, il aide à travailler leur sens de l’observation, leur réflexion et leur argumentation.

Il vous fera passer un moment agréable et déstressant, parfait avant l’heure du bain du soir, par exemple ! Petit détail non négligeable : la boite du jeu et les cartes sont en carton bien solide, ce qui est pratique quand on connait la délicatesse d’un enfant (et sa tendance à mâchouiller ou déchirer tout ce qui peut l’être).

À partir de 3 ans (et même un peu avant) !

Découvrez le jeu Toutim de Gigamic – 9,95€

Le nouveau jeu des 7 familles inclusives

Le jeu des 7 familles, on connait. Mais le jeu des 7 familles inclusives, c’est une petite nouveauté pas piquée des hannetons ! Il permet, de manière amusante, d’encourager les enfants (et leurs parents) à faire preuve d’ouverture d’esprit, d’empathie, et de découvrir toutes sortes de modèles familiaux.

Le jeu des 7 familles de Mômji & FamilyBuilders permet de célébrer la diversité et l’inclusion, grâce à des personnages de tous les âges, cultures, couleurs de peau et genres. Une petite pépite !

Bientôt disponible sur le site internet de Momji

Bientôt, on vous parlera de nos coups de cœur pour les nouveaux jouets de cet automne !

Crédit photo image de une : Paige Cody / Unsplash