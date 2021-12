7 jeux de société à glisser sous le sapin pour Noël

Si vous cherchez des idées cadeaux pour un proche accro aux jeux de société, cette sélection hautement subjective devrait vous plaire.

Depuis toute petite, j’adore les jeux de société même si j’ai mis un peu de temps à accepter de perdre (qui a dit : “c’est pas encore tout à fait réglé ce problème ?!”).

J’adore la palette d’émotions que l’on ressent au fil d’une partie (excitation, stress, joie intense, déception…) et j’aime bien aussi le principe d’être rassemblé·es autour d’une même activité pour plusieurs minutes ou heures.

J’ai du bol : je partage ma vie avec quelqu’un qui aime ça autant que moi, si ce n’est plus… Au lycée, il organisait des parties géantes de loup-garou. Aujourd’hui, on aime bien découvrir ensemble des jeux et les faire découvrir aux autres.

Voici une petite sélection des jeux auxquels je préfère jouer (et que j’ai le plus offerts) ces dernières années, avec des valeurs sûres et d’autres moins connus.

1 – Les colons de Catane, le jeu de société qui rend accro

3-4 joueurs (une extension permet d’aller jusqu’à 6 joueurs)

Ce jeu allemand, né au début des années 1990, connaît un succès phénoménal avec déjà plus de 27 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Et c’est bien normal : il est génial ! Le principe est simple : tous les joueurs débarquent sur une île et doivent s’y implanter en construisant des villes et des routes grâce aux ressources récupérées au fil de la partie.

Ce que j’aime dans ce jeu, c’est qu’il est très complet. Il y a une dimension hasard (on lance des dés pour savoir quelles ressources on récupère), une dimension stratégie (on choisit où implanter ses villes sur la carte et quelles ressources privilégier) et une dimension négociation (on peut essayer de faire du commerce avec les autres joueurs pour récupérer des ressources manquantes).

Ah, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est plutôt simple à prendre en main et qu’on peut y jouer à partir de dix ans, à condition de savoir gérer sa frustration car c’est un jeu où l’on peut vite se sentir victime d’un destin facétieux qui s’acharne à ne pas nous donner les bonnes ressources.

Même si les règles sont simples, les stratégies et possibilités sont quand même très variées, donc on ne se lasse pas d’y jouer. Dans mon cas, je crois qu’on pourrait même parler d’obsession… J’aime TELLEMENT ce jeu que je suis prête à échanger des tours de vaisselle contre la promesse d’y jouer dans le weekend, c’est dire !

2 – Code names, le jeu de société pour celles et ceux qui n’aiment pas les jeux de société

De 2 à 10 joueurs

À plusieurs reprises, ce jeu a séduit des proches qui d’habitude n’aiment pas trop les jeux de société (Oui, ça existe. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ?).

C’est un jeu qui fait chauffer les cellules grises et qui est très utile pour briser la glace entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. En plus, les parties sont assez courtes, donc on peut en faire plusieurs ou sortir le jeu juste pour 30 minutes.

Une partie de Code Names voit s’affronter deux équipes : les bleus et les rouges. une grille de mots est posée sur la table et seul un joueur de chaque équipe sait quels sont les mots bleus et quels sont les mots rouges. Charge à lui de donner de bons indices pour guider son équipe vers les bons mots, sans les envoyer vers ceux du camp adverse.

Ce jeu fonctionne par association d’idées : pour l’apprécier, il faut aimer manier les mots et leurs subtilités. Le truc chouette, c’est qu’on peut être nombreux à y jouer et qu’on est donc plusieurs dans une équipe à s’engueuler discuter ensemble pour trouver les bons mots associés à l’indice.

3 – Carcassonne, un jeu de société beau et prenant

De 2 à 5 joueurs

À partir de 8 ans

J’ai profité de la pandémie pour découvrir ce grand classique des jeux de société. La mécanique est toute simple mais le jeu devient vite addictif, surtout si comme moi vous êtes un peu zinzin de cartographie.

Chaque joueur pioche à tour de rôle une tuile sur laquelle est dessiné alternativement des morceaux de villes, de champs, de route ou de jardin, puis doit choisir où la poser pour compléter la carte, puis revendiquer certaines zones du territoire pour maximiser ses points.

Les tuiles sont très belles, le jeu n’exige pas d’apprendre deux cents mille règles pour s’éclater et on prend vite du plaisir à élaborer des stratégies pour annexer les territoires des autres. Le tout avec un facteur hasard relativement important qui peut faire basculer la partie à tout moment et crée donc un bon suspens.

4 – L’Île interdite, le jeu de société coopératif

À partir de 10 ans

C’est le premier jeu coopératif auquel j’ai joué. Les joueurs composent une équipe d’aventuriers (2 à 5 personnes) qui débarquent sur une île et doivent mettre leurs compétences en commun pour récupérer des trésors et quitter l’île avant qu’elle ne soit complètement inondée.

On ne se bat donc pas les uns contre les autres dans ce jeu, mais on élabore ensemble des stratégies pour que tout le monde gagne (ou que tout le monde perde si on se foire).

L’Île interdite est un jeu qui date de 2010 et il n’est pas simple à trouver en magasin aujourd’hui, mais son éditeur a sorti deux nouveaux jeux « Le Désert Interdit » et « Le Ciel interdit » qui fonctionne avec les mêmes mécaniques de jeu. Je ne l’ai pas encore essayé, mais je pense qu’il devrait aussi me plaire.

5 – Dixit, le jeu de société poétique qui met tout le monde d’accord

À partir de 8 ans

Dixit est vraiment un énorme coup de coeur dans ma famille, ma belle-famille et mon groupe d’amis. On y joue à 4, 5 ou 6 joueurs avec des cartes recouvertes d’illustrations très poétiques et oniriques, avec pleins de détails cachés.

Chacun son tour, on doit donner un indice à ses partenaires de jeu pour qu’ils tentent de retrouver notre carte parmi d’autres. L’objectif : être suffisamment précis pour qu’au moins un ou une joueuse trouve la bonne carte, mais suffisamment flou pour que certain·es se trompent.

C’est un jeu qui sollicite la créativité et l’imagination et je ne me lasse pas d’admirer les si belles illustrations.

6 – La guerre des moutons, le jeu de société où les parents s’amusent autant que les enfants

À partir de 7 ans

Ce jeu se joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Il s’agit de construire le plus grand enclos de moutons de la bonne couleur en posant des tuiles sur le plateau de jeu (un peu comme des dominos), et en se méfiant des loups. C’est l’un des rares jeux que je connais où les jeunes enfants s’amusent autant que les adultes en jouant ensemble.

C’est sans doute l’un des premiers jeux auxquels j’ai joué avec mon petit frère qui a 12 ans de moins que moi. Maintenant, il a grandi et on est passé à d’autres types de jeux, mais j’ai hâte de ressortir la boite pour la prochaine génération.

7 – Bazar Bizarre, un jeu de rapidité plus complexe qu’il n’y parait

À partir de 6 ans

Ce chouette jeu d’observation et de rapidité peut occuper entre 2 et 8 personnes. Les parties sont courtes et animées. C’est un genre de Jungle Speed, plus accessible pour les enfants (et moins brutal).

J’ai découvert ce petit jeu avec mes cousins de 9 et 6 ans pendant les vacances de la Toussaint, et on s’est bien amusés. Méga bonus : ils peuvent y jouer seuls pendant de longues minutes sans se disputer. Bref, un bon cadeau à offrir aux parents de votre entourage qui veulent du calme. (Ça peut être vous, oui).

