Et si le meilleur cadeau de Noël était celui qui durait toute l’année, comme l’abonnement magazine ?

Plaisir d’offrir et plaisir de lire, l’abonnement magazine est la meilleure idée cadeau pour prolonger Noël toute l’année. Chaque mois, vos proches reçoivent un magazine unique sur leur thème préféré, un cadeau original et à petit prix, acheté en quelques clics.

Noël, c’est partir à la chasse aux cadeaux parfaits pour certains et la galère d’inspiration pour les autres. Ces derniers attendent souvent le 24 décembre pour se précipiter dans les magasins. Alors team organisation ou team dernière minute, cette année, plus besoin de chercher, nous vous avons dégoté la meilleure surprise pour ravir vos proches le jour de Noël !

Cette idée, c’est l’abonnement magazine. Il se commande en quelques clics, et à tout petits prix. Il suffit de se connecter à Prismashop pour acheter le magazine qui vous plaît. Imprimez une carte-cadeau pour écrire un joli mot et le tour est joué, vous pouvez glisser votre cadeau bien emballé sous le sapin décoré. Prêt à gâter vos proches ? On vous présente une sélection d’abonnements à partir de 15 € du 28 novembre 2023 au 3 janvier 2024.

Découvrez une sélection d’abonnements à partir de 15€ sur Prismashop

Pour s’en prendre plein les yeux : National Geographic

Depuis 130 ans, National Géographic est la référence pour toute aventurière ou aventurier qui se respecte ! Il n’a jamais fait les choses à moitié et s’est appuyé sur les plus grands photo-reporter en documentant les plus grandes expéditions !

Il ne s’adresse pas seulement aux amoureuses et amoureux du voyage, mais également à celles et ceux qui aiment les beaux objets, qui recherchent à être frappé par des images ou transporté par des récits d’odyssées et des enquêtes documentées.

Pour cela, National Geographic parle d’histoire, d’environnement, de sciences et d’animaux. Tout un programme, qui vous permettra de découvrir chaque mois une nouvelle thématique et d’être en immersion totale aux côtés des plus grands baroudeurs de la planète.

Découvrez l’abonnement National Geographic annuel à 58,90€

L’incontournable de votre cuisine : Cuisine actuelle

Chaque mois, découvrez des recettes thématiques de saison facile à reproduire chez vous. Truffé de trucs et astuces, Cuisine Actuelle est un vrai guide de la cuisine utile au quotidien. Pour apprendre à choisir ses fruits et ses légumes, éviter le gaspillage, découvrir comment remplacer le beurre…

Que vous soyez un·e chef·fe aguerri·e ou que vous vous lanciez dans une nouvelle passion, c’est le magazine idéal ! Il propose des contenus pour se perfectionner ainsi que les nouvelles tendances culinaire et gastronomique, mais également le b.a.-ba pour avoir toutes les cartes en main pour débuter.

Cuisine actuelle permettra à celles et ceux en manque d’idées de manger toute l’année des plats équilibrés et bien préparés. L’occasion d’apprendre à impressionner en assimilant tous les secrets de chef·fe si bien gardés.

Découvrez l’abonnement Cuisine actuelle annuel à 30,90€

Pour les curieux de tout : Ça m’intéresse

Ça m’intéresse donne chaque mois des éléments de réponses supplémentaires à propos de sujets qui font l’actualité, pour comprendre en profondeur ce qui agite le monde. Le magazine est la définition même de l’infotainement, puisqu’il propose des dossiers pédagogiques sur des sujets du quotidien, et ce, dans tous les domaines. Par exemple, l’édition du mois dernier, traitait de sujets écologiques et donnait à son lectorat des pistes pour limiter son utilisation de plastique.

Ça m’intéresse peu tout à fait se lire en famille ou entre amis, pas besoin d’avoir bac + 10. L’idée est plutôt de découvrir le monde et de le comprendre à l’aide d’un outil divertissant et d’avoir envie de partager ses connaissances et d’en discuter. Le seul risque à s’abonner, c’est de ne plus pouvoir s’en passer !

Découvrez l’abonnement Ça m’intéresse à 24€