5 podcasts sur l’argent et l’immobilier si vous pensez à acheter

Face aux crises, repenser sa vision et sa gestion de l’argent devient capital. Sauf qu’on n’a pas forcément une éducation financière solide. Et puis, par où commencer si l’on veut acheter un appartement ? Quelles sont les étapes à suivre, et les erreurs à éviter ? Voici les podcasts accessibles pour investir quand on n’y connaît rien.

C’est la crise. Ou plutôt les crises qui sont à la fois environnementales, sociales, économiques et politiques. En réalité, peut-on vraiment parler de crise si c’est l’état du monde occidental où les inégalités ne font que de se creuser ? Face à cette situation, certaines personnes peuvent chercher à mieux gérer leur budget, devenir propriétaires, voire investir autrement. Ce n’est évidemment pas accessible pour toutes les bourses et configurations familiales, mais peut-être que c’est plus à votre portée qu’il n’y paraît. Alors, si parler d’argent reste un tabou bien présent en France, peut-être qu’écouter des gens en parler peut aider à y réfléchir et repenser son rapport aux finances de façon décomplexée. D’où ce florilège à mettre entre toutes les oreilles.

« Rends l’argent » pour déconstruire le sexisme de nos rapports à l’argent

On ne présente plus l’autrice et journaliste Titiou Lecoq avec son talent de vulgarisation, toujours aussi précise qu’amusante. Que vous ayez lu ou non son essai Le couple et l’argent, elle a également animé un podcast percutant produit par Slate, « Rends l’argent ». En 9 épisodes, elle y parle plus largement du sexisme qui régit bien trop souvent l’économie dans tous les foyers, favorisé par le gouvernement. Titiou Lecoq y aborde toutes les questions épineuses comme la gestion du compte commun, l’héritage genré, ou encore la façon dont sont calculées les « pensions alimentaires » (indexées sur les revenus de la personne qui ne garde pas les enfants, et non sur la réalité du coût de leur éducation, donc c’est au détriment du parent gardien).

« Argent conté » pour revoir les bases de l’éducation financière

Pour certaines personnes, parler du taux de livret A, d’ouvrir un Livret de développement durable et solidaire (LDDS), ou d’imposition du Plan épargne logement (PEL), c’est du charabia. Alors parler de l’intérêt d’ouvrir une assurance vie ou d’investir peut être compliqué. C’est pourquoi le podcast « Argent conté », créé en novembre 2020, permet de mettre les choses à plat afin de pouvoir mieux avancer sur de bonnes bases d’éducation financière. Caroline Lamaud, l’hôtesse du podcast, y raconte avec l’aide d’autres experts et expertes, toutes les facettes du patrimoine, de l’investissement, et de l’épargne, avec une approche décomplexée pour enfin s’intéresser à son argent sans peur et sans tabous. Elle a co-fondé par ailleurs Anaxago, une entreprise qui veut simplifier l’accès des investisseurs privés à de nouvelles classes d’actifs. Dès le premier épisode, Caroline Lamaud aborde par exemple la grande question de savoir s’il est toujours forcément plus intéressant de devenir propriétaire de sa résidence principale ou non, et pourquoi. Elle se demande aussi comment établir efficacement un budget dans l’épisode 4. Et dans le dernier épisode, elle décrypte comment tenter de préparer au mieux sa retraite (qui sera particulièrement compliquée pour les femmes d’après la dernière réforme).

« L’amour est dans le prêt » pour comprendre comment on fait un crédit pour acheter un appartement

Si vous songez à acheter un appartement, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de contracter un crédit immobilier. Or, si l’on n’a pas ou peu d’éducation financière, on peut vite ne rien comprendre. C’est tout un tas de démarches administratives, bancaires, notariales, dans un vocabulaire bien différent qui peut dérouter et décourager. C’est pourquoi, avant de se lancer, il peut être intéressant d’apprendre à parler la même langue que vos futurs banquiers, notaires et éventuels courtiers. À ce sujet, le podcast « L’amour est dans le prêt » apparaît comme la parfaite initiation à tout ce charabia difficilement compréhensible. Comment réussir son achat immobilier, comment on reconnaît une bonne offre, c’est quoi le taux d’un crédit versus le taux annuel effectif global (TAEG), et quelles sont les erreurs à éviter, et surtout quelles sont les différentes étapes à suivre et combien de temps prennent-elles en tout ? La plupart des réponses à ces questions se trouvent dans ce podcast mal produit dans la forme par la société de courtage Pretto, mais avec un bon fond.

« Les Investisseurs 4.0 » pour les quadras qui ont des enfants, mais pas que !

Le podcast « Les Investisseurs 4.0 » existe depuis octobre 2020 et explore les stratégies et méthodes pour développer efficacement son patrimoine quand on a la quarantaine, un travail à temps plein, et une vie de famille déjà installée. Mais même si l’on ne correspond pas tout à fait à ce profil, on peut quand même tiré des conseils intéressants de ces épisodes d’une heure environ d’interviews d’expert et expertes, animées par un certain Paco, hôte du podcast, lui-même investisseur, quadra salarié à temps plein, et père de famille. S’avèrent particulièrement intéressants les épisodes « Investir en couple, mode d’emploi avec Delphine Pinon » qui anime par ailleurs le podcast « Richissime » autrefois connu sous le nom de « Budget Chéri », « Se préparer aux situations de litiges de l’investissement immobilier avec Sylvie Marcilly (Avocate au barreau de Bordeaux » et « Préparer au mieux la transmission de son patrimoine, avec Catherine Costa (Milleis Banque Privée) ».

« La Martingale » si vous ne savez pas quoi faire de votre argent

Clairement, ce podcast s’adresse aux personnes déjà bien loties dans la vie. Le chef d’entreprise Matthieu Stefani (Alvo.Market et surtout Cosa Vostra), déjà animateur du podcast « Génération Do It Yourself » (plutôt axé entrepreneuriat) interviewe depuis mars 2019 dans « La Martingale » des experts et exprtes de la finance pour parler épargne, patrimoine, et beaucoup investissement. Sur ce dernier point, certains secteurs peuvent sembler plus étonnants que d’autres, comme le vin ou les sacs de luxe, ou les arbres ! « L’immobilier peut-il se casser la gueule ? », « Comment bien s’organiser avant d’investir ? », le mouvement FIRE de ces gens qui épargnent à fond pour prendre leur retraite à 40 ans, ou encore « Le coût du conflit (séparation, succession donation) » comptent parmi les épisodes les plus grand public.

