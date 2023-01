Comment Bernard Arnault, PDG de LVMH et 1e fortune du monde, place ses 5 enfants en tête du luxe

Bernard Arnault, président-directeur général et actionnaire principal du groupe LVMH promeut ses enfants à la tête de chacune de ses maisons de luxe. Sa fille Delphine Arnault vient d’être nommée PDG de Christian Dior. Une histoire digne de la série Succession à la française.

Dans la famille Arnault, on voudrait la fille. Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, s’affirme comme l’homme le plus riche du monde depuis le 9 décembre 2022 (au coude à coude avec Jeff Bezos, PDG d’Amazon, d’après Forbes) et compte bien en faire profiter sa famille, comme la plupart des pères. Ainsi, depuis plusieurs années, chacun de ces cinq enfants font carrière dans les différentes maisons du conglomérat. Et la dernière nomination rendue publique le 11 janvier 2022 en dit probablement long sur la succession envisagée par le patriarche de 73 ans.

Bernard Arnault prépare le contrôle de LVMH par ses 5 enfants

À compter du 1er février 2023, l’aînée du clan, Delphine Arnault, 47 ans, devient PDG de Christian Dior, alors qu’elle était jusque-là directrice générale adjointe de Louis Vuitton. Cette dernière est la première marque de luxe au monde avec 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, soit la moitié des profits de LVMH à elle seule (le CA du groupe est passé de 53 milliards en 2019 à 64 milliards en 2021 : vive la crise). Jusque-là, le PDG de Louis Vuitton était le plus ancien collaborateur de Bernard Arnault, Michael Burke, et il sera remplacé à compter du par Pietro Beccari (qui était PDG de Dior, mais laisse donc sa place à Delphine Arnault, vous suivez ?). Mais on peut d’ores et déjà spéculer que Delphine Arnault va parfaire ses armes à la tête de Dior (deuxième maison la plus lucrative de LVMH avec 6,5 milliards de chiffres d’affaires en 2021), avant de peut-être devenir PDG de Louis Vuitton un jour.

Cela fait des années que Bernard Arnault affiche l’ambition de transmettre les rênes de LVMH à ses cinq enfants, afin d’en verrouiller à long terme le contrôle par sa seule famille. Les deux ainés siègent déjà au conseil d’administration du groupe. Antoine Arnault, 45 ans, a d’ailleurs été nommé directeur général de Christian Dior en décembre 2022.

Antoine et Delphine Arnault, les aînés du clan Arnault qui dirige LVMH en famille. © Capture d’écran YouTube.

Récap’ de qui dirige quoi parmi les 5 enfants de Bernard Arnault en 2023

Delphine Arnault, 47 ans : PDG de Christian Dior .

. Antoine Arnault, 45 ans : directeur général de Christian Dior .

. Alexandre Arnault, 30 ans : directeur exécutif produits et communication de Tiffany depuis 2021.

depuis 2021. Frédéric Arnault, 27 ans : PDG de l’horloger de luxe Tag Heuer depuis 2020.

depuis 2020. Jean Arnault, 25 ans : responsable de l’activité horlogère chez Louis Vuitton depuis 2021.

De gauche à droite : Jean, Frédéric et Alexandre Arnault, les benjamins du clan Arnault dirigeant LVMH en famille. © Capture d’écran Instagram.

Une histoire de Succession à la française à l’impact économique mondial

Cette histoire à la fois familiale et financière peut ressembler à la série fictive Succession, sauf qu’il s’agit de la réalité de la première fortune du monde, qu’elle est française et influe sur la vie de milliers de personnes. LVMH emploie en effet plus 175 000 collaborateurs à travers le monde, dont 71 % de femmes (chiffre de 2021 relevé par Fashion United). L’industrie de la mode n’a rien de futile pour l’économie française, puisqu’elle y pèse plus lourd (1,7 % du PIB) que celle de l’aéronautique (0,7 % du PIB) et de l’automobile (0,5 % du PIB) réunies (chiffres 2016 de l’Institut Français de la Mode).

Et l’accumulation des crises sanitaires, environnementales, sociale et politique n’ont fait qu’augmenter son poids économique. Les revenus de LVMH ont augmenté de 19 % au troisième trimestre de 2022. Ceux d’Hermès, qui n’appartient à aucun groupe, ont carrément augmenté de 24 %. Globalement, le marché du luxe a augmenté de 15 % à l’échelle de 2022 et représente 353 milliards de dollars, comme le résume le documentariste Loïc Prigent avec sa productrice Natacha Morice. Bref, la mode ne connaît pas la crise, elle en jouit, et parfois même en famille.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.