Christian Dior in Paris (mais occupée par les nazis), bientôt sur Apple TV+

Sur Apple TV+ va sortir The New Look. Juliette Binoche y joue Gabrielle Chanel, détrônée par Christian Dior (interprété par Ben Mendelsohn) au sommet de la haute couture parisienne, en pleine occupation nazie.

De façon surprenante, la carrière de Christian Dior à la tête de sa propre maison n’aura duré que dix ans, de 1947 à 1957. Pourtant, cette décennie lui a suffi a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la mode.

Et ce, à une période plus que troublée, comme s’apprête à le raconter la nouvelle série Apple TV+, baptisée The New Look, et dont la date de sortie n’a pas encore été précisée.

Ben Mendelsohn va jouer Christian Dior dans cette nouvelle série Apple TV+ baptisée The New Look. © Robert Owen-Jones

Un casting haute couture pour la série Apple TV+ sur Dior et Chanel

C’est dans un contexte d’occupation nazie, où Gabrielle Chanel joue un rôle politique trouble tandis que son influence mode périclite, que la carrière mode de Christian Dior émerge. C’est à cette période charnière que va s’attacher cette nouvelle série Apple Studios.

Juliette Binoche va jouer Gabrielle Chanel dans cette nouvelle série Apple TV+ baptisée The New Look. © DR.

Todd A. Kessler (Boodline, Damages, Les Soprano) la produit et la réalise. Ben Mendelsohn (Rogue One, Bloodline) et Juliette Binoche tiendront les rôles de Christian Dior et Gabrielle Chanel dans cette fiction inspirée de faits réels, entièrement tourné à Paris.

En fait, cette période politique mouvementée correspond aussi à un moment clé de l’histoire de la mode. Dans cet âge d’or de la haute couture rivalisent d’élégance Christian Dior, Gabrielle Chanel, Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy, ou encore Yves Saint Laurent. C’est donc une série pleine de drama bien sapé qui s’annonce.

Apprendra-t-on à connaître Catherine Dior, soeur héroïque de Christian ?

Personnellement, je rêve qu’une place de choix soit accordée dans The New Look au destin hors du commun, héroïque et romanesque de Catherine Dior, soeur cadette du grand couturier.

Cette courageuse Résistante, rescapée de la déportation et du camp de concentration de Ravensbrück, a pu trouver dans les robes tant rembourrées (scandaleux pour l’époque de restrictions) de son frère une forme de refuge pour son corps émacié par l’horreur.

En plus d’inspirer le plus beau des parfums à Christian Dior, elle a ensuite consacré le reste de sa vie aux fleurs, au patrimoine de son frère, et au devoir de mémoire.

Si sa vie vous intéresse, je vous recommande chaudement sa biographie, Miss Dior, écrite par Justine Picardie. Mais qui pourrait bien l’incarner à l’écran ? On aura peut-être bientôt la réponse…

Miss Dior, de Justine Picardie

