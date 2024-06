Voici les 3 pièces léopard les plus tendances de l’été

Parmi les imprimés indémodables comptent les plus géométriques comme les carreaux et les rayures, mais aussi l’animalier dont le fameux léopard. Ces adeptes trouvent qu’il donne de la force, et comme on en aura bien besoin pour recharger ses batteries cet été, voici 3 pièces tendance et graou à adopter.

Si vous êtes fan de Make My Lemonade, vous avez peut-être vu passer la pré-commande du 11 au 16 juin minuit pour une jupe au plissé soleil à l’imprimé léopard qui devrait être livrée en septembre. Déjà bien connue pour son amour de ce motif, la marque enfonce donc le graou, et nous rappelle au passage combien il s’avère tendance pour cet été 2024. La preuve par trois.

Les sandales de pêcheur léopard

Babie cuir imprimé léopard avec semelle en gomme — Balzac Paris — 170 €.

Les sandales de pêcheur font partie des tendances fortes de l’été. Seulement, leur sobriété rustique, peut vite donner une allure monacale. Heureusement, l’imprimé léopard de ce modèle Balzac Paris, taillé dans un cuir italien, et monté de façon artisanale au Portugal (qui regorge de savoir-faire en la matière) a de quoi les rendre beaucoup plus joyeuse.

Le maillot de bain léopard

Maillot de bain à imprimé léopard — Nanushka — 145 €.

Quand on sait que les léopards savent nager, on peut se dire que ce maillot de bain a tout d’une bonne idée. Son encolure croisée façon halter top s’avère original et seyant. Il assure un bon maintien et permet aussi de se transformer facilement en bandeau afin d’éviter les vilaines traces de bronzage.

La robe léopard

Robe longueur midi, encolure V et manches bouffantes — Make My Lemonade — 159 €.

Fabriquée en Europe, cette robe Make My Lemonade a tout bon : un décolleté en V flatteur, des manches bouffantes qui évitent de se sentir trop collée dans ses vêtements, une taille cintrée, et une jupe à fronces qui s’évasent joliment et laissent réspirer les jambes.

