Vous avez les jambes qui gonflent ? Voici comment les soulager

La sensation de jambes lourdes liée à la rétention d’eau est un trouble particulièrement gonflant ! On vous explique comment en repérer les symptômes et les soulager.

L’impression désagréable d’avoir deux poteaux à la place des jambes en fin de journée, et ce particulièrement quand il fait chaud ou orageux, est souvent le résultat de troubles de la circulation veineuse et de rétention d’eau. Causes, symptômes, astuces pour limiter la gonflette et soulager les douleurs… On vous dit tout sur les trop célèbres jambes lourdes.

Qu’est-ce que les jambes lourdes ?

La sensation de jambes lourdes et les gonflements qui l’accompagne sont dus à un retour veineux trop lent. Quand la circulation stagne, les tissus de l’organisme se gorgent d’eau et gonflent (c’est pourquoi on parle aussi de « rétention d’eau »). La plupart du temps, ce fluide s’accumule sur le bas du corps (mollets, chevilles et pieds), ce qui donne une impression de lourdeur et une augmentation du volume des membres.

Quelles sont les causes des jambes lourdes ?

Les causes de ces fameuses jambes lourdes sont multiples : elles peuvent être génétiques, liées à la chaleur, à un excès de poids (le cholestérol fragilise les vaisseaux sanguins) et/ou à une alimentation trop salée et trop sucrée, à une fluctuation hormonale comme la grossesse, au manque d’exercice physique ou encore au tabagisme, qui diminue la tonicité des veines.

Certains médicaments comme ceux contre l’hypertension et contre le diabète, les corticostéroïdes et les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aussi entraîner un œdème, tout comme la prise d’une pilule contraceptive.

Quels sont les symptômes de la rétention d’eau ?

Les symptômes de la rétention d’eau sont à la fois visuels et du domaine du ressenti : les chevilles sont gonflées, les doigts de pied ressemblent à des petites saucisses cocktail prêtes à exploser, les mollets sont douloureux… On peut aussi avoir du mal à enfiler ses baskets et même ressentir des difficultés à marcher normalement.

Souvent, ces symptômes s’aggravent au cours de la journée, surtout si on on reste debout ou assise longtemps sans bouger, et qu’il fait chaud dehors. D’autre part, la présence sur la peau de télangiectasies (des petits vaisseaux sanguins dilatés) et de varices (des veines déformées dans lesquelles le sang circule mal) sont aussi des signes de mauvaise circulation sanguine.

© Anna Shvets sur Pexels

Comment soulager ses jambes lourdes ?

Il est possible de diminuer rapidement l’inconfort lié à la rétention d’eau grâce à de petites astuces toutes simples et à quelques rendez-vous médicaux bien ciblés.

Surélever ses jambes pour réduire la pression

On s’asseye (ou mieux, on s’allonge) et relève ses jambes. Afin de relancer la circulation, les gambettes doivent être tendues et les pieds doivent être placés plus haut que le bassin.

Oser l’eau froide pour relancer la circulation

Une fois chez soi, sous la douche, on passe un jet d’eau froide sur ses membres inférieurs. Le froid, en resserrant les vaisseaux, améliore le retour veineux. Pour un maximum d’effet, on commence par se laver à l’eau tiède, puis on insiste sur les jambes en baissant progressivement la température de l’eau.

Utiliser un produit « jambes légères » pour soulager les douleurs

Le soir comme à tout moment de la journée, on peut utiliser un produit tonifiant spécial jambes lourdes. Ces cosmétiques, formulés à partir de plantes et d’huiles essentielles, permettent de soulager presque instantanément les douleurs dues à la stase veineuse. Ils ne traitent pas les causes de la rétention d’eau mais leur effet frais est très agréable.

Crèmes, gels, sprays, huiles de massage… Il en existe de nombreux et adaptés à tous les profils. Pour encore plus d’efficacité, on applique le soin en effectuant un léger massage lymphatique, en partant de la cheville et en remontant jusqu’au genou, pour stimuler la circulation de la lymphe.

Porter des bas de contention pour désengorger les tissus

Si la sensation de jambes lourdes persiste ou est trop récurrente, un médecin généraliste (si vous pensez avoir des varices, allez plutôt voir un phlébologue) conseillera sûrement le port de bas de contention. C’est vrai qu’ils ne sont pas hyper glamours, surtout l’été, mais la compression qu’ils exercent permet de réactiver la circulation sanguine et de limiter l’engorgement des tissus.

Prendre des gélules ou des ampoules pour tonifier les veines

En fonction des besoins de chacun, la ou le professionnel de santé pourra aussi prescrire des veinotoniques. Aussi appelés phlébotropes ou phlébotoniques, ce sont des médicaments qui permettent de tonifier les veines et donc d’améliorer le retour veineux. Et si on préfère les méthodes naturelles, certains compléments alimentaires (gélules, ampoules, poudres à diluer etc.) à base de vigne rouge, de marron d’Inde ou encore d’hamamélis sont souvent conseillés pour leurs effets vasoconstricteurs et anti-œdèmes.

S’offrir des séances de drainage lymphatique

Des séances de drainage lymphatique manuelles ou mécaniques, réalisées chez un kinésithérapeute, peuvent aussi favoriser l’évacuation de l’eau et améliorer le fonctionnement du réseau circulatoire sur le long terme. La bonne nouvelle, c’est que lorsqu’elles sont prescrites par un médecin, les séances peuvent être prises en charge par la sécurité sociale (bon, pas à 100%, mais c’est déjà ça).

Les jambes lourdes pendant la grossesse

La rétention d’eau fait partie des désagréments bien connus de la grossesse. L’impression d’être un ballon de baudruche géant est une conséquence des difficultés du corps à gérer la circulation de l’eau dans l’organisme. Les hormones, dont le taux explose pendant la grossesse, ralentissent les échanges veineux et lymphatiques, ce qui favorise le stockage excessif d’eau dans les tissus. Et c’est encore pire en fin de grossesse, lorsque l’utérus se met à appuyer sur la veine cave, freinant encore plus la circulation sanguine.

Si ça devient gênant, il ne faut pas hésiter à en parler au professionnel de santé qui suit sa grossesse afin qu’il puisse prescrire des bas de contention et des séances de drainage lymphatique. En revanche, attention aux gélules, infusions et autres boissons drainantes à base de plantes dépuratives ou détoxifiantes : elles sont formellement déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes sans l’accord préalable d’un médecin ou d’un phytothérapeute spécialisé. Et pour les produits cosmétiques « effet glaçon », il vaut mieux opter pour un soin formulé spécifiquement pour les femmes enceintes.

Crédit photo image de Une : Alena Shekhovtcova sur Pexels