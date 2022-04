Les meilleures gouttes autobronzantes pour ramener le glow sur votre visage

Les gouttes autobronzantes sont un produit facile à utiliser pour réveiller l’éclat du teint sans avoir à s’exposer au soleil.

On le sait : bien appliquer de l’autobronzant n’est pas chose facile, et malgré toute la bonne volonté du monde, il n’est pas rare de se retrouver la cuisse zébrée et la paume des mains orange.

Heureusement pour toutes celles et ceux qui aiment avoir le visage hâlé dès le retour des beaux jours (ou toute l’année !), il existe un produit qui limite les taches et permet d’obtenir un teint abricot ou pain d’épice de façon progressive : les gouttes autobronzantes !

On vous explique comment elles fonctionnent et comment bien les utiliser.

Comment fonctionnent les gouttes autobronzantes ?

Comme tous les produits autobronzants, les gouttes contiennent des actifs qui vont réagir au contact de la peau, lui donnant une coloration plus foncée. Le plus courant de ces actifs est la dihydroxyacétone, plus connue sous le nom de DHA.

Fatima Ndiaye, R&D Project Manager chez Typology, explique à Madmoizelle :

La DHA est une molécule d’origine naturelle ou synthétique qui appartient à la famille des sucres et qui a la capacité de réagir avec les acides animés présents sur la peau. Cette réaction crée les mélanoïdines, des pigments qui donnent un effet plus ou moins foncé en fonction du phototype : abricot ou ambré pour les peaux claires, et marron pour les peaux foncées.

Si elle est très efficace, cette DHA a longtemps été décriée à cause de la teinte orange « Oompa Loompa » peu naturelle qu’elle pouvait donner à la peau. Aujourd’hui, pour moduler ses effets, elle est associée à d’autres agents bronzants comme l’érythrulose. Selon la formulatrice, « cet autre sucre permet d’obtenir un développement de la couleur plus progressif, avec moins de risques de taches et de zébrures ».

La pigmentation de la peau apparaît dans les deux à six heures qui suivent l’application des gouttes, et l’effet s’estompe progressivement pour disparaître totalement en cinq à sept jours.

Attention tout de même : les produits autobronzants ne réagissent qu’au contact des cellules mortes et ne provoquent pas la production de mélanine. Ils ne protègent donc absolument pas du soleil et ne se substituent pas à un soin spécifique. « Certains possèdent des antioxydants qui peuvent aider à préparer la peu avant et après l’exposition, mais ils ne luttent pas contre les UV », rappelle Fatima Ndiaye.

Comment utiliser les gouttes autobronzantes ?

En fonction de ses habitudes de soin, on peut appliquer les gouttes autobronzantes directement sur une peau propre et sèche, ou les mélanger avec sa crème hydratante habituelle. Deux à trois gouttes sont généralement nécessaires pour couvrir le visage et le cou, mais la dose idéale dépend de chaque peau.

La R&D Project Manager de Typology explique à Madmoizelle :

Certaines vont réagir dès les premières heures, alors que ce sera plus progressif pour d’autres. Si on le souhaite, on peut utiliser jusqu’à six gouttes pour un résultat très intense. C’est un produit qui permet un résultat vraiment sur-mesure et il est très efficace jusqu’au phototype 4 (ndlr, cheveux et yeux foncés, peau mate). Pour les peaux plus foncées et noires, il est moins adapté, même si on remarque quand même un effet de brunissement.

Pour optimiser les effets et les prolonger dans le temps, Fatima conseille d’exfolier sa peau la veille de l’application des gouttes bronzantes — sauf si on utilise quotidiennement une lotion exfoliante, dans ce cas ce n’est pas la peine. Pour conserver sa bonne mine, « on peut appliquer quelques gouttes tous les jours sans problème, tout est une question de dosage », conclut la formulatrice.

Crédit photo image de Une : Anastasiia Chaikovska sur Pixels