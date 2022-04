Pourquoi vous devriez aussi appliquer votre lotion exfoliante sur vos lèvres

Il y a plus efficace que le duo miel et sucre pour exfolier ses lèvres : la lotion exfoliante ! Une dermatologue explique pourquoi.

Pour exfolier ses lèvres, les astuces de grands-mères ne manquent pas : laisser poser un coton d’eau chaude pour ramollir les petites peaux, réaliser une recette de gommages « maison » à base de sucre, de miel ou encore d’huile de coco ou de marc de café, utiliser sa brosse à dents pour balayer les cellules mortes… Il y en a pour tous les goûts !

Seulement, si ces techniques d’exfoliation mécanique s’avèrent efficaces à court terme, elles sont agressives pour la peau. Selon la dermatologue Shereene Idress, l’exfoliation chimique, qui fait la part belle aux acides pour accélérer le renouvellement cellulaire, est moins traumatisante et donne des résultat plus durables dans le temps.

Appliquer sa lotion exfoliante sur ses lèvres, l’astuce pour une bouche toute douce

Dans une vidéo TikTok partagée par le magazine Allure, la dermatologue Shereene Idress démontre les bienfaits de l’exfoliation chimique en frottant un croissant (RIP) avec une éponge abrasive :

Imaginons que ce croissant est votre bouche. Si vous utilisez un exfoliant à grain à la surface des lèvres dans l’espoir de leur donner un aspect plus lisse, vous ne faites qu’abîmer les différentes couches de peau. À l’inverse, un exfoliant chimique permet d’éliminer les cellules mortes de façon homogène.

Qui peut faire ça ? À peu près tout le monde, mais la dermatologue conseille aux personnes ayant des antécédents de boutons de fièvre d’opter pour une formule peu dosée en acides. « Évidemment, Il faut éviter [d’exfolier ses lèvres] si on a une lésion active », avertit Shereene.

Niveau posologie, on peut passer un coton de sa lotion exfoliante pour le visage sur sa bouche deux à trois fois par semaine, et de préférence le soir, après avoir parfaitement démaquillé et nettoyé sa peau. « Mais si on préfère le faire le matin, c’est aussi possible, il faut juste s’assurer de protéger ses lèvres du soleil avec un écran solaire », conclut la professionnelle de santé.

