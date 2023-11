Brosse à dents électrique : nos conseils pour acheter le modèle fait pour vous

Fini la brosse à dents manuelle classique, vous êtes toujours plus nombreuses à opter pour la solution électrique. Si vous sautez le pas pour la première fois ou si vous souhaitez changer de modèle, foncez vers ce guide d’achat des meilleures brosses à dents électriques. Concocté par nos expertes, il répondra en plus à toutes les petites questions que vous vous posez sûrement.

Changer ses habitudes, c’est parfois difficile. Surtout lorsque l’on parle de sa routine dentaire. Mais nous sommes de plus en plus chaque jour à sauter le pas de la brosse à dents électrique (ou BDE pour les intimes). Il faut dire que les avantages sont bien réels. Dents et gencives plus propres et en meilleure santé, économie sur le long terme, la question est finalement vite répondue !

Oral-B, Philips, My Variations, nous avons sélectionné ces produits chez les leaders du marché afin de vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos envies. Il ne vous reste maintenant plus qu’à consulter bien attentivement notre sélection des meilleures brosses à dents électriques du moment… et à choisir la vôtre.

La plus haut de gamme : la Philips Sonicare Diamondclean 9000 HX9911

Niveau style, difficile de faire plus chic que la Philips Sonicare Diamondclean 9000 HX9911. On oublie le temps où on rangeait la brosse à dents électrique au placard et on l’expose maintenant presque comme une œuvre d’art. Bleu, or et blanc, rose ou blanche, vous avez l’élégant embarras du choix. Le revêtement est en plus vraiment agréable au toucher, même mouillé, sur cette brosse dite “intelligente”. Elle offre en effet un grand nombre de fonctionnalités connectées adaptées à vous. Pour l’utiliser, rien de plus simple. Trois niveaux de vitesse et cinq modes de brossage sont proposés : Clean pour un nettoyage quotidien ultra efficace, White+ pour dire au revoir aux taches, Gum health qui brosse les gencives avec douceur mais efficacité, et Deep Clean+ qui propose un nettoyage en profondeur revigorant. Ils s’accompagnent en plus de trois brossettes différentes, la G3 Premium Gum Care et la W3 Premium White. La C3 Premium Plaque Control quant à elle, offre 4 fois plus de surface couverte et 10 fois plus de plaque dentaire éliminée d’après la marque.

Et c’est là que la magie (aussi appelée technologie) opère. La BDE va reconnaître le type de brossette que vous avez inséré et choisir directement le mode et la vitesse la plus adaptée. D’où le côté “intelligent”. Ne reste plus qu’à lancer le nettoyage. La Philips Sonicare Diamondclean 9000 HX991 utilise la technologie sonique avec pas moins de 31 000 mouvements par minute. En plus simple, les poils vont vibrer 31 000 fois par minute pour vous laver les dents. Un bouton permet de changer de mode en cours de route si vous n’êtes pas fan de l’expérience. Et si vous appuyez trop fort sur vos quenottes, un voyant rouge s’allume, pratique. Autre atout, un voyant sur le bas du manche indique quand il faut changer la tête de brossage. Mais au lieu de compter seulement trois mois à partir de la première utilisation, la brosse adapte son calcul au nombre d’utilisations et à la pression exercée sur les dents. Un vrai cerveau sur pattes !

Toutes ces fonctionnalités sont aussi consultables depuis l’application Sonicare disponible sur iOS et Android. Une fois la BDE associée, vous arrivez sur une interface pas vraiment intuitive avec des onglets un peu partout. C’est le gros point noir de la Philips Sonicare Diamondclean. Mis à part cela, les options sont vraiment bien pensées. Choisissez d’abord un programme, puis place au lavage. L’app suit précisément le trajet de la brosse à dents pour vous indiquer si les zones sont bien nettoyées. Vous pouvez même en notifier des “prioritaires” comme des possibles caries par exemple. Des conseils vous sont ensuite gentiment donnés et un bilan complet selon les jours, semaines et mois est proposé. Côté autonomie, les deux semaines avancées par la marque semblent être respectées d’après les tests, ce qui est un joli score. Cette brosse à dents électrique peut donc être connectée à une application, ce qui n’est pas le cas de la My Variations Sonique. Pour celles qui veulent un suivi complet de l’état de leur dentition, quitte à y mettre le prix, la Philips Sonicare Diamondclean 9000 HX9911 est ce qu’il vous faut.

Le meilleur rapport qualité/prix : la My Variations Sonique

Eh oui, ce n’est ni une Oral-B ni une Philips. En revanche, si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez certainement déjà vu passer cette brosse à dents électrique. Ok ce n’est peut-être pas le meilleur gage de qualité en ce moment. Mais si on vous la présente dans ce guide, c’est qu’elle vaut vraiment le coup ! La My Variations Sonique arbore déjà un design simple et épuré, avec un choix de coloris vraiment sympathique. La petite française a d’ailleurs clairement mis au placard tout ce qui était gadget puisqu’il n’y a qu’un seul bouton pour l’utiliser, efficace. La qualité est par contre au rendez-vous avec pas moins de cinq modes de brossage différents : blancheur, clean, sensible, polish et massage. D’après les tests, les trois premiers font évoluer la vitesse de vibration de la brossette et les deux autres effectuent des changements de vitesse. Les différences entre chacun n’étant pas immenses non plus.

Si la marque annonce employer une technologie sonique (normalement vous savez ce que c’est si vous avez lu la présentation de produit juste au-dessus) de 40 000 vibrations, la réalité serait en deçà. Avantage, le brossage est plus doux, donc plus adapté aux gencives sensibles. La My Variations Sonique s’arrête en plus toute seule au bout de 2 minutes. De très rapides arrêts chaque 30 s permettent d’ailleurs de se repérer dans le temps et de changer de zone. Malin ! Pour la charger, on en revient encore à l’essentiel avec un port USB-C compatible avec l’ensemble des chargeurs de téléphones Android. Mais avant cette étape, vous pourrez profiter d’un gros mois d’autonomie, une très belle performance pour une BDE. Avec leur 5,90 € à l’achat, les brossettes à renouveler tous les 3 mois ne font pas de mal non plus à votre porte-monnaie. Ce modèle possède ainsi bien plus de modes de brossage que l’Oral-B Vitality 100 Cross Action. Pour celles qui rêvent d’un produit simple, résistant et efficace, la My Variations Sonique est à vous.

La moins cher : l’Oral-B Vitality 100 Cross Action

Impossible de terminer ce top sans sélectionner une brosse à dents électrique Oral-B. C’est maintenant chose faite avec l’Oral-B Vitality 100 Cross Action. Son allure est celle d’une BDE classique. Mention spéciale par contre pour le modèle rose vif très Barbie, donc très sympa. Pour la mise en marche, il suffit d’appuyer sur le seul bouton présent, et c’est parti ! Comme avec toutes les brosses à dents de la marque, le modèle adopte la technologie oscillo-rotative. En langage humain classique, cela signifie qu’elle passe d’un sens de rotation à l’autre sans s’arrêter. Objectif ? Éliminer un maximum de plaque dentaire, donc on dit oui !

Pas besoin de se creuser la tête pour choisir un mode de brossage, il n’y en a qu’un, simple et efficace. Puissant, il n’est en revanche pas vraiment adapté aux gencives sensibles. Une vibration chaque 30 s permet de connaître le temps écoulé. C’est par contre à vous d’arrêter l’appareil en appuyant sur le bouton. Attention aussi, avec ces 61 décibels, l’appareil est bruyant. Un problème vite réglé en le mettant à sa bonne place, dans la bouche. Et pas d’inquiétude, vous n’avez pas à le mettre en charge tous les 3 jours. Son autonomie de 13 jours est dans la moyenne des brosses à dents électriques. En ce qui concerne les brossettes, après l’utilisation de celle incluse, vous pouvez vous en procurer trois pour 8 € environ, un prix raisonnable. Ce modèle est donc moins perfectionné que la My Variations Sonique. Pour celles qui veulent un produit à moindre coût qui remplit sa fonction première, l’Oral-B Vitality 100 Cross Action est le meilleur choix.

La seule à utiliser l’intelligence artificielle : l’Oral-B iO Series 9N

Si ChatGPT est devenu votre meilleur ami, vous allez adorer cette brosse à dents électrique. Parce que oui, après l’Oral-B Genius X 20000, l’Oral-B iO Series 9N devient la seconde brosse à dents électrique au monde à intégrer l’intelligence artificielle à sa technologie. Plus poussée que sur le modèle précédent de la marque, elle promet des gencives “100 % plus saines en une semaine” et une plaque dentaire éliminée 100 fois plus efficacement en 8 semaines. Pour réussir ce pari, l’appareil développe la technologie iO. Faire le choix entre oscillo-rotation et micro-vibration pour brosser vos dents ? C’est pour les petits joueurs voyons. Le modèle allie les deux options pour proposer 17 000 oscillo-rotations et le même nombre de micro-vibrations chaque minute.

Pour tester ce fameux iO, vous devez simplement régler trois paramètres comme vous en avez envie. Le plus amusant, vous allez pouvoir sélectionner la couleur de la lumière située sous la brossette parmi six possibilités. Eh oui, vous êtes une fashion de la tête aux dents après tout. En plus du temps de brossage, sept modes, propreté, douceur, soin des gencives, blancheur, propreté intense, extra douceur et rafraîchisseur de langue, s’offrent aussi à vous. Mais pas de panique les Balance, ce n’est pas un choix définitif. Vous pouvez tout changer à n’importe quel moment si vous n’êtes pas contente de votre décision. Il ne reste maintenant plus qu’à la mettre en route.

Mais avant ça, installez l’application Oral-B sur votre téléphone et associez là à votre BDE via Bluetooth. Pourquoi ? Parce qu’en plus de vous donner le temps restant quand vous lavez vos dents, une modélisation 3D de votre mâchoire s’affiche à l’écran. Elle vous montre avec précision où se trouve la brossette dans votre bouche et le pourcentage de surface lavé. Plus les dents deviennent blanches, plus elles sont propres. Comme sur la brosse à dents électrique, un voyant rouge s’affiche quand vous appuyez trop fort. À la fin, le temps de pression trop forte sur les dents et votre score de brossage apparaissent, suivis de petits conseils qui font toujours plaisir. Sur le produit, un bonhomme content ou pas content vous dira même si vous vous êtes bien brossé les dents, comme pour les enfants !

D’après des tests réalisés, le lavage se fait vraiment en douceur. Il faut par contre cracher au moins une fois pendant le nettoyage de la bouche à cause de l’accumulation de dentifrice et de salive, on a connu plus chic. Autre petit problème, avec ses 62 décibels, l’appareil est assez bruyant. Mais comme vous le mettez dans votre bouche à priori rapidement, ce n’est pas très dérangeant. Il faut la brancher à un système sur secteur pendant 3 h environ pour la charger et elle dispose d’une autonomie d’une semaine. Le modèle propose ainsi une technologie plus poussée que la My Variations Sonic. Pour celles qui veulent une brosse à dents électrique innovante et ultra haut de gamme sans avoir peur d’y mettre le prix, adoptez l’Oral-B iO Series 9N.

Toutes les questions que vous vous posez sur les brosses à dents électriques

Est-ce mieux d’avoir une brosse à dents électrique ?

Les avantages de la brosse à dents électrique en comparaison avec le modèle manuel sont nombreux :

meilleure élimination de la plaque dentaire

pression moins importante sur les dents

meilleur respect des deux minutes de brossage recommandées par les dentistes

plus écologique

Conclusion, il est mieux d’avoir une brosse à dents électrique.

Est-ce que les brosses à dents électriques abîment les gencives ?

Les brosses à dents électriques offrent une meilleure hygiène bucco-dentaire que les options manuelles. Et comme ce n’est pas vous qui brossez directement, la pression exercée est moins importante. Résultat, les gencives sont plus préservées. Il faut par contre suivre quelques conseils. N’appuyez pas davantage sur la brosse à dents électrique, elle fait son travail toute seule merci bien. Utilisez une brossette adaptée à vos besoins et votre bouche et changez-la tous les 3 mois maximum. Pour finir, faites attention à la façon dont vous tenez la brosse à dents afin de justement préserver les gencives. Vous n’avez maintenant plus d’excuses !

Quelle est la durée de vie d’une brosse à dents électrique ?

Tout dépend du modèle, mais en règle générale, les brosses à dents électriques peuvent se garder 3 à 5 ans.

Quelle brosse à dents électrique choisir ?

C’est plutôt à nous de vous demander vos priorités ! Si vous voulez un modèle innovant et ultra efficace qui intègre l’intelligence artificielle, achetez sans hésiter l’Oral-B iO Series 9N. Il faut par contre avoir le budget. Pareil pour la Philips Sonicare Diamondclean 9000 HX9911. C’est la moins chère des modèles haut de gamme ok, mais elle n’est pas pour toutes les bourses non plus. Ses fonctionnalités et sa qualité sont par contre indéniables. Pour celles qui veulent réduire la dépense tout en investissant dans un appareil aux nombreuses options, la My Variations Sonique vous attend. Et si vous souhaitez simplement dire adieu aux brosses à dents manuelles pour pas cher, adoptez l’Oral-B Vitality 100 Cross Action.

Quand changer la tête de la brosse à dent électrique ?

Il est recommandé de changer tous les 3 mois de tête de brosse. Pourquoi ? Parce qu’à ce stade-là, les poils sont abîmés et ne lavent donc plus correctement. Vous pouvez en plus vous faire mal aux gencives. Les bactéries s’accumulent également et peuvent entraîner le développement de maladies comme les caries, la plaque dentaire ou la gingivite, c’est-à-dire des problèmes de gencives. On a connu plus glamour, alors vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Quelle est la différence entre les brosses à dents électriques soniques et oscillo-rotatives ?

Oui, quand on a affaire à ces mots, on a plus l’impression d’être dans un concours de vocabulaire qu’autre chose. Mais vous allez voir, c’est en fait vraiment simple. Les brosses à dents électriques soniques vont utiliser la vibration à grande vitesse pour nettoyer. Alors que les options dites oscillo-rotatives vont tourner d’un côté puis de l’autre en continu afin de bien enlever la plaque dentaire.

