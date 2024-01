À quelle fréquence faut-il désinfecter sa brosse à dents ? 

Savez-vous à quelle fréquence il est préconisé par les experts de désinfecter votre brosse à dents ? Non ? Nous on a l’info !

La bouche fait partie des zones les plus bactériennes de notre corps. Cette dernière, contiendrait plus de 10 milliards de micro-organismes faisant partie d’environs 700 espèces différentes. Et si certains sont utiles à maintenir l’équilibre du microbiote buccal, d’autres ne nous veulent pas forcément du bien. Malheureusement, ces bactéries ont tendance à coloniser la brosse à dents et elles ne sont pas seules, d’après le docteur Michael Kosdon, interrogé par Marie France : « De nombreuses personnes gardent leur brosse à dents à côté des toilettes, ce qui les expose aux bactéries fécales. »

Pour l’utiliser sans se poser de question, il est donc important de désinfecter sa brosse à dents. Mais à quelle fréquence ?

La bonne fréquence de nettoyage d’une brosse à dents

Vous allez peut-être être surpris, mais la fréquence de lavage de votre brosse à dents est beaucoup plus danse qu’on ne le pense. Selon le docteur Ira Handshuh, spécialiste de l’hygiène bucco-dentaire, celui-ci doit être effectuer « Chaque fois que l’on utilise une brosse à dents. Celle-ci doit être soigneusement nettoyée et rangée correctement. »

Il faut dire qu’utiliser une brosse à dents qui n’aurait pas été préalablement nettoyée comporte des risques, comme l’explique Julie Seager, hygiéniste dentaire à Marie France :

« Les bactéries qui se développent sur le manche et les poils de la brosse à dents peuvent représenter un risque pour les individus ayant des saignements des gencives. Il est possible que ces bactéries pénètrent dans la circulation sanguine et causent des problèmes. »

Mais comment nettoie-t-on sa brosse à dents correctement ?

Pour nettoyer correctement votre outil, il faut commencer par la placer 30 secondes sous l’eau tiède avant de l’utiliser. Le but ? Retirer les résidus de dentifrice, de poussière, de salive ou de bactérie. Secouez-la et placez-la quelques secondes sur un socle vertical avant de pouvoir la réutiliser.

Deux fois par semaine, armez-vous d’un bain de bouche anti-bactérien et faites-la tremper pendant une bonne vingtaine de minutes. Si vous ne possédez que du peroxyde d’hydrogène à 3%, faites tremper votre brosse à dents dans un bol qui en contient pendant 10 minutes. Rincez le produit à l’eau claire et votre outil est totalement propre, prêt à être utilisé sans crainte.

