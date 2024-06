À quelle fréquence laver (et jeter) ses oreillers ?

Les oreillers font partie des pièces de literie qui se salissent le plus vide. Et pour cause : entre la transpiration, les squames de peau, les cheveux, la crasse a tendance à s’accumuler.

Dans la série des choses qui doivent être régulièrement nettoyées, il y a les… oreillers. Vous savez, à force d’être utilisés, ces derniers ont tendance à jaunir, sans parler des acariens. Selon les experts, il existe plusieurs moyens simples de conserver la fraîcheur de sa literie. Selon Sarah Dempsey, experte en nettoyage et blanchisserie, interrogée par le site anglais Express.co, les oreillers doivent être impérativement nettoyés tous les trois mois. Vous le saviez ?

Étant donné que la saleté et la crasse s’accumulent avec le temps, il est recommandé de changer ses oreillers tous les un à deux ans. Lorsqu’il s’agit de les nettoyer, la règle la plus importante est de lire l’étiquette d’entretien, car elle déterminera la manière dont ils peuvent être lavés. La plupart des oreillers passe à la machine, mais pas tous. En général, mieux vaut utiliser un cycle de lavage doux et pareil pour le sèche-linge. Les températures élevées peuvent endommager les oreillers. On évitera la machine pour les oreillers en latex ou en mousse à mémoire de forme.

En dehors du lavage, voici quelques réflexes à adopter avec vos oreillers

Parmi les autres réflexes qui allongent la durée de vie de vos oreillers, l’experte conseille. « Chaque jour, regonflez bien vos oreillers pour éliminer la poussière et les aider à retrouver leur forme. ». Autre astuce : « De temps en temps, accrochez vos oreillers dehors sur une corde à linge pendant quelques heures. Si vous n’avez pas de jardin, ou si vos oreillers ne peuvent pas être suspendus à l’extérieur, passez-les dans la sécheuse sur un cycle non chauffé.». À noter : si votre oreiller a une tache qui doit être enlevée, traitez-la avec un nettoyant anti-taches avant de la placer dans la machine.