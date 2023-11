Laine, cachemire, polyamide, élasthanne… En quelle matière choisir ses collants pour être bien au chaud ?

En quelle matière choisir ses collants afin qu’ils soient bien chauds pour l’hiver ? Plutôt polyamide, élasthanne, modal, laine, cachemire, soie, ou coton ? Combien de deniers choisir pour ne pas avoir froid en collants ? Que valent le thermolactyl de Damart, le Heattech d’Uniqlo, ou encore les collants polaires, thermiques, ou molletonnés ?

Tenter de trouver un collant à la fois résistant, suffisamment chaud, qui assure le bon maintien et la bonne liberté de mouvement, tout en restant esthétique, c’est un peu comme tenter de résoudre la quadrature du cercle. Les plus frileuses peuvent aussi être tentées de superposer un pantalon sur un collant, ou d’enfiler plusieurs paires de collants sous une jupe ou un short afin de s’assurer la bonne dose de chaleur. Mais pour optimiser au mieux ce savant millefeuilles vestimentaire, encore faut-il s’intéresser aux matières de ses bas.

En quelle matière choisir ses collants afin qu’ils soient bien chauds pour l’hiver ?

Pour glisser sous un pantalon, il vaut mieux des collants en laine ou en cachemire. Autant sous une jupe ou un short, on peut les trouver moins seyants qu’une paire de semi-opaques ou voile, et regretter leur tendance à tomber, autant sous un pantalon, ils s’avèrent particulièrement chaleureux.

Autrement, on peut se tourner vers des modèles en matières techniques, comme la technologie thermolactyl de chez Damart, ou celle Heattech d’Uniqlo.

Si vous craignez d’avoir trop chaud aux fesses et à l’entrejambe avec un collant sous votre pantalon, reste l’option des bas auto-adhérents qui vous permettront d’avoir le meilleur des deux mondes.

S’ils ne sont pas forcément la meilleure option sous un pantalon, les collants principalement synthétiques restent parfaits sous une jupe ou un short. D’autant plus que, en cas de pluie, ils se gorgeront moins d’eau que des modèles en laine et/ou cachemire.

Pensez tout de même à privilégier des culottes en coton pour prévenir les risques de mycoses et d’infections urinaires (cystites).

Combien de deniers choisir pour avoir des collants les plus chauds possibles ?

Reste à se pencher sur le nombre de deniers. Préciser sur l’emballage par l’appelation DEN ou D, cela renvoie à une vieille unité de mesure pour monsieur combien de grammes de fils il faut pour une longueur de 9000 mètres. Autrement dit, un collant en 20 deniers signifie qu’il faut 20 grammes de fil pour 9000 mètres. On comprend donc que plus le nombre de deniers est élevé, plus la matière sera épaisse, opaque et chaude. Les modèles 10 deniers sont donc ultra-fins, les 20 à 30 sont semi-opaques, 40 à 50 opaques, et au-dessus cela commence à devenir vraiment épais.

S’ils se composent généralement d’un mélange de polyamide, de modal (sous-catégorie de viscose) et d’élasthanne pour les ultra-fins, semi-opaques, et opaques, vous pouvez aussi opter pour des collants enrichis en laine, cachemire ou soie qui sont des matières naturellement respirantes et thermorégulatrices. On en trouve facilement chez Calzedonia, Well, Bleuforêt, ou encore Les Petits Imprimés qui proposent même des modèles dits polaires, thermiques ou molletonnés.

Glisser des socquettes sous ses collants pour encore plus de chaleur

Enfin, l’astuce en plus si vous souhaitez prévenir de trouer vos précieux au niveau des orteils, essayez d’enfiler d’abord une socquette avant de mettre vos collants. La chaussette amortira les frottements afin de prolonger leur durée de vie au niveau de cette zone critique. Elle absorbera aussi mieux l’humidité de la transpiration grâce à sa matière naturelle (souvent en coton et/ou en laine), contrairement aux collants majoritairement composés de synthétiques. Et cela ajoute également un supplément de chaleur au niveau de cette extrémité du corps par laquelle on peut vite avoir l’impression d’attraper froid.

