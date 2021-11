Contre les collants qui filent et polluent à tout va, ces marques créent des modèles plus écolo

À peine enfilés, déjà filés, les collants sont une vraie tannée. Heureusement, Hēdoïne, Yade, Billi London ou encore Atelier Unes travaillent à créer des modèles plus résistants, durables, biodégradables, consignables et recyclables.

« Le printemps s’est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. A voir la France si belle dans cette fin d’automne, soudain l’on s’alanguit et même avec des collants, on frissonne », aurait pu chanter Barbara.

Car aujourd’hui, c’est d’eux que l’on parle : les collants. Ces satanés collants.

Les collants, 3 à 6 utilisations et puis s’en va

Parfois trop fins, souvent conçus pour filer vite (histoire qu’on en rachète aussi sec), et donc aussitôt jetés de peur de paraître négligée, les collants sont une sacrée plaie.

D’après un rapport de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP, pour les intimes), 104 millions de collants sont jetés chaque année rien qu’en France, tandis qu’il s’en vend 130 millions dans le même temps — et même 8 milliards à l’échelle du monde.

Le collant ne dépasse pas plus de six utilisations pour 72% des répondantes. À peine trois, pour 40% d’entre elles.

Et comme ils se composent de nylon et d’élasthanne, des fibres synthétiques généralement dérivées de combustibles fossiles (comme le pétrole), les collants représentent des déchets plastiques importants. Ils peuvent mettre une éternité à se décomposer : environ une centaine d’années. C’est donc une forme de pollution trop négligée.

Ces marques qui luttent contre les collants aussitôt enfilés, aussitôt filés

Contre cela, Hēdoïne a par exemple lancé des collants à 85% biodégradables et qui ne filent pas, raconte ainsi au Vogue britannique Anna Rauch, co-fondatrice de cette marque londonienne :

« Non seulement ils durent plus longtemps, mais ils se décomposent également au bout de cinq ans maximum à la fin de leur vie. »

Les 15% restants, dans la composition, correspondent à l’élasthanne — qui n’est pas (encore) biodégradables dans l’état actuel des choses.

D’autres marques travaillaient déjà sur le créneau du collant qui se décompose naturellement et rapidement, comme Billi London.

Autre piste plus largement répandu dans l’industrie : employer du nylon recyclé et recyclable. Mais encore faut-il que les collants soient correctement collectés afin d’être recyclé dans de bonnes conditions, selon un idéal de mode circulaire loin d’être atteint…

C’est aussi pour éviter cette déperdition d’une matière pouvant être refilée et remise en circuit que certaines marques proposent carrément un système de consigne : vous échangez votre collant filé — qui sera donc recyclé — contre un neuf lui-même en nylon recyclé. En France, Atelier Unes propose ce principe de cercle vertueux.

Une start-up française compte bien s’imposer au top aussi : Yade, qui revendique avoir conçu les collants parfaits, qui assureraient maintien, galbe, résistance, et innocuité.

En attendant, d’après HOP, les marques Wolford et Bleuforêt proposeraient les modèles les plus résistants, tandis que H&M et Monoprix vendraient les plus fragiles.

Le nylon des collants, un cas d’école d’obsolescence programmée

Pourtant, à son invention en 1935, le nylon était vanté comme quasi indestructible. Quand sortent les premiers bas conçus dans cette matière en 1940, ils gagnent rapidement en popularité, jusqu’à devenir un symbole de la Libération en 1945. Mais par soif de profit, les industriels les rendent peu à peu de moins en moins résistants afin que les femmes en achètent toujours plus.

Et voilà pourquoi nos arrières grands-mères pouvaient gambader avec une même paire tout l’hiver ou presque, tandis qu’on peut à peine passer le pas de la porte sans que la nôtre ne file ! On arrête pas le progrès, encore moins l’appât du gain…

