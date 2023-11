Balance connectée : notre sélection des meilleurs modèles pour 2023

Prendre soin de son corps, c’est aussi penser à son bien-être de façon générale. Et malgré les injonctions de la société, on sait que le poids n’est clairement pas le plus important dans tout ça. IMC, masse graisseuse et autres pourcentages d’eau, ce sont ces données-là que vous voulez ! Pour y avoir accès en un rien de temps, consultez notre guide d’achat des meilleures balances connectées concocté par nos expertes. Vous aurez en plus toutes les réponses aux questions que vous vous posez sûrement.

Oubliez le temps où les pèse-personnes donnaient simplement le poids. Pour connaître votre état de forme de façon bien plus complète, les balances connectées sont LA solution. Si vous vous êtes fixées un objectif de masse musculaire à atteindre ou si vous voulez simplement connaître la quantité d’eau qui compose votre corps, elles mesurent de nombreux paramètres. Comme ça, plus besoin de ne penser qu’aux kilos sur la balance qui ne veulent pas dire grand-chose au final.

Avec Withings et Xiaomi, nous avons réuni un champion français de la santé connectée et un géant de la tech. Avec à la clé, des informations précises qui vous permettront de vous fixer de vrais objectifs. Alors suivez notre guide et trouvez la balance connectée qui vous convient le mieux.

La plus haut de gamme : la Withings Body Scan

Si vous voulez avoir des infos sur votre corps encore plus précises que les potins de votre meilleure amie sur à peu près la Terre entière, cette balance connectée est faite pour vous. La Withings Body Scan porte très bien son nom, puisqu’elle vous scanne des cheveux aux bouts des ongles de pieds. En plus du poids classique, précis à 50 g près, vous connaîtrez en effet les taux de masses graisseuse et musculaire de l’ensemble de votre corps. Il suffit pour ça de tenir une poignée qui vous donne en plus l’impression de faire du sport.

La graisse viscérale, soit la graisse derrière le muscle abdominal pour vous la faire simple, est elle aussi calculée. Votre cœur a droit de son côté à ses petits tests. Fréquence cardiaque, vitesse d’ondes de pouls, âge vasculaire, donc des artères, et santé nerveuse vous donnent accès à un check-up complet de votre système vasculaire. Huit utilisateurs différents ont en plus le droit de mesurer ces paramètres, ce qui rend la balance utilisable pour toute la famille.

Les résultats sont envoyés en temps réel vers votre téléphone par l’application Withings, téléchargeable sur iOS et Android. Vous pouvez les consulter et voir la progression au fil des jours, semaines, mois en vous connectant par Wi-Fi ou Bluetooth. Des conseils adaptés à chaque profil sont même distribués. Les modes bébé, grossesse et athlète sont là de leur côté pour s’adapter à tout type d’utilisatrice. Il est aussi possible de passer à la version Withings+ de l’application. Problème, elle est affichée à 9,95 € par mois ou 99,5 € par an. Et c’est bien dommage parce qu’elle donne des conseils, notamment alimentaires, des exercices et des objectifs à réaliser, que l’on aurait bien voulu avoir sans payer.

Pour ce qui est du design, Withings a été simple et efficace avec une plaque en verre qui se salit vite, mais qui se nettoie tout aussi vite. Quoi qu’il en soit, cette balance connectée analyse plus de paramètres que la Withings Body +. Pour celles qui cherchent bien plus qu’une simple balance connectée et qui peuvent y mettre le prix fort, la Withings Body Scan vous tend les bras.

Le meilleur rapport qualité/prix : la Withings Body +

Withings domine le marché de la balance connectée et le prouve avec ce nouveau modèle tout aussi fiable. Poids, pourcentage d’eau et de graisse, masses musculaire et osseuse, la Withings Body+ mesure un grand nombre de paramètres. Et grâce à la technologie exclusive Position Control, vous savez même où vous placer sur l’appareil pour obtenir la mesure la plus fiable possible. Oui, c’est la balance qui commande ! Mais à la fin, vous êtes bien contente d’avoir une précision à 0,1 kg près.

Et les données ne restent pas des chiffres sur la Withings, non, non. Elles sont directement stockées sur votre smartphone à l’aide de l’application Health Mate via Wi-Fi ou Bluetooth, dispo sur Android et iOS. Vous pouvez y voir les derniers résultats ou encore l’évolution des paramètres mesurés et des conseils nutritionnels. Vous allez peut-être vous dire “Ok, c’est sympa, mais si l’on est plusieurs à utiliser la balance ?”.

Eh bien, vous serez ravies d’apprendre que huit profils différents peuvent être créés. Il suffit de sélectionner le vôtre avant de prendre la mesure et le résultat sera directement envoyé sur le bon profil dans l’application. Ingénieux ! Fait pour toute la famille, vous pouvez, au-delà du mode classique, sélectionner les options athlète, grossesse et bébé. Parce que les données et leur évolution sont complètement remises en question pour ces cas particuliers. Il n’existe par contre pas de mode invité. Alors cachez la balance quand vous faites venir des proches !

Son design chic et sobre en fera en plus un objet presque fashion dans la salle de bain ou la chambre. Côté autonomie, les piles vous assurent une tranquillité de 18 mois d’après la marque, avant de devoir passer à la caisse à nouveau. Une belle promesse qui compense le fonctionnement à piles. La balance est donc plus complète que Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Pour celles qui veulent avoir accès à une vraie vue d’ensemble de leur santé sans se ruiner, la Withings Body + est faite pour vous.

La plus abordable : la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Eh non, Xiaomi ce n’est pas juste des smartphones. La marque propose aussi une balance connectée de qualité. Si vous n’y croyez pas, il est grand temps que vous découvriez la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Premier point positif, elle propose pas moins de 13 mesures. Vous retrouvez par exemple le poids, fiable à 50g près, les masses osseuse, musculaire et graisseuse, l’indice corporel, la taille et on en passe. Jusqu’à 16 profils différents peuvent d’ailleurs être créés sur l’appareil. Il y en aura clairement pour tout le monde. Avec une pesée qui commence à 100g, vous pouvez en plus vous en servir pour les aliments ou les colis à envoyer.. Notez bien par contre qu’il n’y a que le poids qui s’affiche sur l’écran, assez peu lumineux d’après les tests, de la balance.

Les résultats peuvent donc être consultés sur l’application Mi Home, à installer sur iOS et Android. Seul le Bluetooth peut en revanche être utilisé pour lier les deux appareils, un mauvais point pour cette balance connectée. L’interface vous permet de constater l’évolution de vos mesures comme la courbe de poids, mais pas que. Les nombres de pas et de calories dépensées apparaissent aussi, par exemple.

De nouveaux paramètres sont aussi disponibles en connectant d’autres appareils de la marque, comme une montre connectée par exemple, à l’application. Par rapport à la Withings Body +, vous pouvez ainsi créer plus de profils utilisateurs pour faire profiter un maximum de personnes. Pour celles qui souhaitent avoir un appareil fiable et plutôt complet à petit prix, il ne vous reste plus qu’à vous emparer de la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2.

La plus sportive : la Withings Body Cardio

Les sportives qui veulent tout connaître de leur petit cœur vont être servis. Au-delà du poids, fiable à 0,1 kg près, des masses musculaire et osseuse et des pourcentages de graisse et d’eau, la Withings Body Cardio propose une analyse approfondie du système cardiovasculaire, d’où son nom. La fréquence cardiaque est bien évidemment mesurée, tout comme l’âge vasculaire, c’est-à-dire l’âge des artères, et la fréquence d’onde de pouls (VOP), qui permet de prévenir les risques d’hypertension et de problèmes cardiaques. Pratique quand on fait du sport régulièrement. N’oubliez pas d’ailleurs de passer au mode athlète sur la balance et pas bébé, attention ! Huit profils différents peuvent effectuer ces mesures qui se retrouvent ensuite sur l’application Withings Health Mate, dispo sur iOS et Android.

En Bluetooth ou Wi-Fi, suivez grâce à elle l’évolution de votre santé et même celle de votre niveau en langue puisque les informations sur la VOP ne sont qu’en anglais. Les traducteurs en ligne vont peut-être devenir vos meilleurs amis ! Les fans de design vont aussi apprécier les rayures originales et modernes de cette balance au plateau vraiment fin. Elle est par contre plus lourde que d’autres modèles, mais pour une bonne raison.

Vous n’allez en effet plus vous embêter avec les piles puisqu’elle a sa propre batterie à recharger tous les 12 mois par câble USB. Un vrai plus par rapport à d’autres modèles comme la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Pour celles qui ont des objectifs sportifs, la Withings Body Cardio, avec ses mesures cardiovasculaires, est clairement l’idéal.

Les questions que vous vous posez sur les pèse-personnes connectés

Est-ce que les balances connectées sont fiables ?

La réponse est déjà forcément oui, sinon on ne vous les proposerait pas ! Pour rentrer plus dans les détails, les Withings Body + et Withings Body Cardio sont précises à 0,1 kg près, une belle performance déjà. De leur côté, les Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 et Withings Body Scan font encore mieux avec une fiabilité au 0,05 kg près. Des chiffres qui devraient sûrement vous rassurer !

Quel est l’intérêt d’une balance connectée ?

Si vous hésitez encore, même après avoir lu notre superbe guide, ces avantages vont finir de vous convaincre. Une balance connectée, c’est au final bien plus qu’une balance : plutôt un outil capable de mettre le poids comme un paramètre parmi d’autres de votre santé et votre bien-être. Masses osseuse et musculaire, taux de graisse et d’eau, et même mesures cardiovasculaires, vous avez accès à une quantité folle de données. Vous connaissez donc bien mieux votre corps et pouvez vous fixer des objectifs précis par la même occasion. Tous les résultats sont en plus regroupés sur des applications téléphoniques qui permettent de voir l’évolution et de recevoir des conseils dans certains cas. Les balances connectées sont donc là pour garantir votre état de forme.

Quelle est la balance connectée la plus fiable ?

Tout dépend en fait de ce que veut dire pour vous « fiable ». Si on se base sur la mesure du poids, ce sont les Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 et Withings Body Scan qui gagnent avec une précision de 500 g. Et quand fiabilité égale fonctionnalités pour vous, c’est la Withings Body Scan, suivie de la Withings Body Cardio qui l’emportent.

Quelle balance impédancemètre choisir ?

C’est à vous de voir en fonction de vos besoins. Si vous voulez avoir accès à votre composition corporelle complète, ou quasi, et que vous êtes prête à faire chauffer la carte bleue, la balance Withings Body Scan vous attend. En moins poussée mais toujours aussi fiable, la Withings Body + fera moins mal à votre porte monnaie. Pour les sportives, la Withings Body Cardio est votre chouchou avec ses mesures cardiovasculaires. Et les petits budgets ne sont pas en reste. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui offre une quantité de données vraiment intéressante au vu du prix.

Quelle balance connectée pour Apple ?

Vous avez de la chance, tous les appareils de cette sélection s’associent à une application disponible sur iOS. Withings Health Mate est aussi capable d’envoyer ses mesures à l’application Santé ultra sécurisée d’Apple.

Quelles sont les applications pour balances connectées/intelligentes ?

Vous vous doutez bien sûr qu’elles sont différentes selon les marques. Pour les modèles Withings, c’est Withings Health Mate qu’il faut télécharger. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 aura droit de son côté à l’application Mi Home.

Y a-t-il une balance connectée de cuisine ?

Si les modèles de ce guide sont des balances connectées corporelles, elles réservent quand même quelques surprises. Surtout la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui débute la pesée à 100 g, l’idéal pour les aliments. Et en plus, vous avez deux balances pour le prix d’une, elle est pas belle la vie ?

Quelle balance connectée mesure la masse graisseuse ?

Notre travail a été bien fait puisque l’ensemble des appareils de cette sélection possèdent l’option masse graisseuse. Et pour connaître toutes les autres données mesurées, on vous laisse lire le guide si ce n’est pas déjà fait !

Existe-t-il une balance faite pour le sport ?

Avec les mesures de la fréquence cardiaque, la fréquence d’onde de pouls et l’âge vasculaire, c’est la Withings Body Cardio qui fait chavirer votre cœur ! Avec ses fonctionnalités cardiovasculaires, elle permet aux sportives de voir leur évolution et d’anticiper des problèmes liés au cœur.

