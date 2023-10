Montre connectée Apple ou Android : quel modèle vous correspond le plus ?

La montre connectée est devenue LE nouvel indispensable à associer à son smartphone. Problème, il en existe presque autant que de modèles de téléphone. Pour vous épargner un long travail de recherche, ne nous remerciez pas, nos expertes vous ont déniché les meilleures montres connectées du moment.

Vous souhaitez suivre l’évolution de vos performances sportives ? Checker vos paramètres vitaux ? Accéder à vos notifications sans sortir votre téléphone ? Avoir un accessoire qui donne l’heure ultra design ? Les quatre à la fois ? Eh bien, la montre connectée peut réaliser vos rêves les plus fous. Ou en tout cas ceux énoncés juste avant, ce qui est déjà pas mal ! Cet appareil s’impose comme le nouveau bijou technologique à posséder absolument.

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi… entre les grandes marques de la tech, c’est la course à la performance. Mais c’est à vous et vous seule de faire votre choix, avec une petite aide de notre part grâce à notre guide d’achat des meilleures montres connectées de 2023.

La plus haut de gamme chez Android : la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Allier technologie et design ultra élégant c’est possible avec la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Cette montre connectée nouvelle génération offre toutes les performances d’un modèle haut de gamme, tout en conservant une esthétique so chic. Parfait pour une James Bond Girl en puissance ! Pensée en acier inoxydable pour les boîtiers de 43 mm ou 47 mm et en verre à cristaux de saphir pour l’écran, peu de risques de la rayer. Et avec son étanchéité IP68 et 5 ATM, pluie, eau et transpiration ne lui font pas peur. L’écran AMOLED, plus grand que sur le modèle précédent, offre un contraste de couleurs assez saisissant. Sa taille de 1,31 ou 1,47 pouce permet ainsi d’encore plus profiter des nombreux cadrans disponibles. n

Côté application, Spotify, Google Maps ou encore WhatsApp sont dispos en téléchargement sur le Play Store. Et finie la carte bleue, avec Google Wallet ou Samsung Wallet, vous payez en un éclair depuis votre poignet. Si vous souhaitez recevoir les notifications de votre téléphone, y répondre grâce au clavier intégré ou passer des appels, associez votre montre avec l’appli Galaxy Wearable. Avis aux utilisatrices d’iPhone, vous pouvez donc arrêter de lire à partir d’ici… et passer directement aux 2e produit qui est fait pour vous cette fois, promis !

Pour les sportives, des addicts à celles du dimanche, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic a vraiment pensé à vous. Si vous êtes plutôt branchée balade tranquille, son système GPS est fiable. Mais pour un suivi de distance et de vitesse ultra précis, cet appareil n’est pas l’idéal. Même chose pour la mesure de la fréquence cardiaque qui reste précise du moment que l’on ne fait pas un effort fractionné.

Un suivi de votre sommeil, votre tension et votre composition musculaire vous permettent de tout connaître de votre corps. Innovation pour les personnes menstruées, un capteur de température infrarouge intègre cette Galaxy Swatch. Cette technologie permettrait de suivre votre cycle menstruel et donc de prévoir vos périodes d’ovulation et de règles. “Permettrait” au conditionnel puisque qu’il s’agit ici d’une phase de test de ce procédé, alors ne prenez pas ces analyses pour acquises.

Si vous utilisez régulièrement les nombreuses fonctionnalités de cette montre connectée, vous allez par contre buter sur son plus gros point noir. A savoir l’autonomie. Annoncée de 40h par Samsung, la batterie se déchargerait en fait complètement au bout de 30h environ. Et ce lorsque l’on mesure plusieurs paramètres en continu comme la tension et le rythme cardiaque. Comparée à l’Apple Watch Serie 9, une vraie amélioration par rapport au modèle précédent est visible. Pour celles qui recherchent une montre connectée multifonctions, la Samsung Galaxy Swatch 6 Classic est ce qu’il vous faut.

La plus haut de gamme chez Apple : l’Apple Watch Serie 9

C’est un rituel chaque année, Apple dévoile sa nouvelle montre connectée en même temps que ses iPhone. Au programme, tout ce qui a fait le succès de l’appareil ces dernières années. Le design reste le même à ceci près que le cadran s’imagine en verre Ion-X pour le modèle en aluminium et en verre saphir pour celui en acier. Ultra résistant même dans l’eau avec une protection 5 ATM ! L’appareil, disponible en 41 mm ou 45 mm, possède un écran tactile OLED LTPO de 1,69 ou 1,9 pouce à personnaliser à l’envi. À la clé, un affichage des noirs profonds, un taux de rafraîchissement variable pour gagner en fluidité mais surtout une luminosité qui atteint maintenant les 2000 cd/m2. Idéal pour bien voir son écran en extérieur.

Embarquant watchOS 10 (lire le test de nos confrères de Numerama), la montre connectée d’Apple peut lancer les classiques Apple Music, Apple Pay, Plans, Citymapper et bien d’autres applications disponibles dans l’App Store. Le paiement sans contact, les appels vocaux en haut-parleur et la réponse aux notifications sont bien sûr toujours présents, parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Notez que l’appareil ne peut être associé qu’à un iPhone comme à chaque fois. L’Apple Watch Serie 9 va en revanche vous faciliter la vie grâce à sa nouvelle fonction “double tap”. Quand une notification apparaît, plus besoin d’appuyer sur le bouton principal avec son doigt. Il suffit de tapoter deux fois son pouce contre son index et le tour est joué. Pratique pour répondre à un appel alors que l’on est en train de cuisiner !

Les sportives et adeptes du bien-être sont elles aussi servies avec de nombreuses fonctionnalités. Concernant le GPS, le calcul des distances est assez fiable, mais si vous souhaitez précision et sportivité, c’est peut-être la version Ultra qu’il faudra acheter. La mesure de la fréquence cardiaque se révèle par contre particulièrement fiable, même pour les exercices fractionnés, ce qui est loin d’être le cas d’habitude. Un électrocardiogramme, un oxymètre pour tout connaître de votre taux d’oxygène dans le sang, un compteur de pas et un capteur de température spécial cycle menstruel comme pour la Samsung Galaxy Watch 6 Classic sont aussi de la partie. Le tout, chiffré et sécurisé, comme d’habitude avec Apple.

Ne reste plus que l’autonomie, qu’Apple se fait un malin plaisir de ne jamais réellement communiquer. Si la marque annonce 18h d’autonomie, la réalité est quand même bien différente… en positif ! Des tests ont montré que la batterie pouvait tenir, en utilisation plutôt énergivore, 27h en moyenne. Une nouvelle qui fait bien plaisir. Les paramètres santé sont ainsi plus fiables que sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Pour celles qui veulent une montre connectée complète et performante, la Apple Watch Serie 9 est votre nouvelle alliée. À condition d’avoir le reste de l’équipement Apple !

Le meilleur rapport qualité/prix : la Huawei Watch GT 2 Pro

Pour ce qui est du design chic, Huawei sait clairement y faire. La preuve, sa Huawei Watch GT 2 Pro prend clairement des aspects de montres de ville, une vraie nouveauté par rapport aux modèles précédents. L’objet connecté de 46 mm s’imagine soit en silicone noir, soit en cuir brun. Dans les deux cas, il s’accompagne d’un écran OLED de 1,39 pouce qui rend les noirs vraiment noirs. Et si vous n’aimez pas les sept cadrans proposés par défaut, faites votre choix parmi des centaines d’autres disponibles gratuitement sur l’application Huawei. Vous allez forcément trouver votre bonheur ! Sa certification 5 ATM permet même de la garder sous la douche, la pluie ou pendant une petite baignade pas trop profonde.

Bonne nouvelle, l’application Huawei Health, qui permet d’associer par Bluetooth la montre connectée à un téléphone, est disponible sur Android ou l’App Store. Aucun favoritisme, elle accueille tous les smartphones. Vous recevez ainsi les notifications de votre téléphone sans pouvoir en revanche y répondre. Sauf les appels, que vous pouvez passer et prendre. La météo, une alarme, une lampe torche, un journal d’appel, un répertoire de contacts et un contrôle de la musique sont aussi intégrés. Pour bénéficier d’encore plus de fonctionnalités, la nouvelle version de Lite OS permet enfin d’installer des applications extérieures. Bémol néanmoins, il n’en a qu’une dizaine qui ne font d’ailleurs pas partie des plus populaires.

Là ou Huawei décide de mettre l’accent depuis le début, c’est sur le sport et la santé. Et on le voit encore sur ce modèle avec un mode entraînement spécifique pour chacune des 19 activités sportives proposées comme le golf, la course à pied, la nage en intérieur etc. Un compteur de pas, des capteurs de rythme cardiaque et de taux d’oxygène dans le sang, un calcul du nombre de calories dépensées et un GPS s’adaptent ainsi à la pratique sportive ciblée. Le GPS justement a encore des efforts à faire en termes de précision. Il a en effet des difficultés à suivre votre trajet exact. Des analyses du sommeil et du niveau de stress sont aussi proposées.

Alors on peut se dire que tous ces gadgets, ça met la batterie à mal. En fait pas tant que ça. Huawei vend une autonomie de deux semaines, un beau score par rapport à beaucoup des ses concurrents. Des tests ont montré que pour une utilisation assez intense, la montre connectée tenait une semaine, un résultat qui reste très satisfaisant. L’appareil présente ainsi une autonomie bien plus élevée que l’Apple Watch Serie 9. Pour celles qui souhaitent un modèle performant et raisonnable côté prix, la Huawei Watch GT 2 Pro est l’investissement idéal. Si vous avez un peu plus de budget, regardez du côté de la GT4 !

La moins chère : la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Difficile de faire plus abordable que cette montre connectée. Si la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite casse ses prix, elle n’en reste pas moins un choix de qualité (lire le test de nos confrères de Frandroid). Les fans du design des Apple Watch vont être conquis par ce modèle rectangulaire qui rappelle celui du géant à la pomme. Attention tout de même, le bracelet en silicone est ici soudé au boîtier. Alors s’il se casse, c’est tout l’appareil qu’il faut changer. La montre reste ainsi assez sobre et convient parfaitement aux poignets fins. Son écran de 1,55 pouce adopte la technologie LCD qui offre de belles couleurs vives. Elle résiste en plus à l’eau, comme le montre sa certification 5 ATM.

Côté interface, simplicité est le mot qui convient clairement le mieux. En swipant de bas en haut, on accède aux notifications de votre smartphone, auxquelles vous ne pouvez pas réagir. La météo, le suivi du sommeil, la programmation de réveils et de minuteurs et la lampe sont autant d’applications propres à cet appareil. Il est quand même important de préciser qu’elles ne sont pas très poussées. Des données plus complètes vous attendent en revanche sur l’application Xiaomi Wear qui lui est associée et que vous avez la possibilité de télécharger sur votre téléphone. Avec en prime un interface flashy qu’on adore et des cadrans téléchargeables vraiment cool.

L’association à un smartphone par Bluetooth grâce à Mi Fitness, disponible sur iOs et Android, rend par contre l’expérience vraiment plus intéressante. Et ce notamment pour l’application Spotify de votre téléphone. Vous pouvez ici passer un morceau ou régler le volume sonore directement depuis votre montre. Parfait pour écouter Beyoncé à fond pendant votre footing ! En parlant de sport justement, plusieurs fonctionnalités dédiées devraient vous plaire. Un compteur de pas, des capteurs de fréquence cardiaque et de taux d’oxygénation du sang, un calcul du nombre de calories éliminées et un GPS, vraiment efficace pour le prix, sont présents pour votre bien-être. Mais impossible d’utiliser une application de sport autre que celle intégrée à la montre connectée.

Alors ces fonctionnalités, est-ce qu’elles jouent sur l’autonomie ? Eh bien oui. La marque avance 5 jours d’autonomie en utilisation intensive et le double en mode classique. Mais l’on est en fait bien plus proche des respectivement 2 jours et 5 jours d’après les tests, soit environ deux fois moins. Un résultat qui reste quand même supérieur à celui d’autres appareils comme la Samsung Galaxy Swatch 6 Classic. Pour celles qui veulent une montre connectée qui remplit son utilité première et qui reste très peu chère, foncez vers la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

Toutes les questions que vous vous posez sur les smartwatches

Quelle est la meilleure montré connectée du marché ?

Tout dépend de la team à laquelle vous appartenez, Apple ou Android. Du côté de la marque à la pomme, c’est la nouvelle génération avec l’Apple Swatch Serie 9 qui remporte les suffrages grâce à de nombreuses fonctionnalités vraiment poussées — la version sport nommée Ultra est aussi très chic. Et son pendant chez Android n’est autre que la Samsung Galaxy Swatch Serie 6 Classic, qui combine design et efficacité.

Quel est l’intérêt d’avoir une montre connectée ?

Premier argument, on n’aurait pas passé du temps à réaliser ce guide d’achat si elle n’en avait aucun ! Blague à part, la montre connectée permet de ne pas avoir à sortir son téléphone toutes les 30 s pour checker une notification ou changer de musique. Elle vous apporte donc un confort au quotidien à travers ses nombreuses applications, en plus de vous donner l’heure ! L’appareil est aussi un allié de taille pour vous accompagner dans votre routine sportive et bien-être grâce à ses fonctionnalités telles que le GPS, la mesure de votre fréquence cardiaque, l’analyse de votre sommeil et on en passe.

Quelle est la montre connectée la plus fiable ?

La première place passe de l’une à l’autre selon le paramètre évalué. Pour ce qui est de la santé et du sport, ce sont l’Apple Watch Serie 9 et la Samsung Galaxy Watch 6 Classic qui sont les plus précises et complètes, même si le GPS est à revoir dans les deux cas. En termes d’autonomie, comptez plutôt sur la Huawei Watch GT 2 Pro.

Quelle montre connectée choisir ?

Cette réponse varie en fonction de vos besoins (et si vous avez bien lu ce guide). Si vous recherchez une montre ultra complète qui devient un appareil indépendant du téléphone, l’Apple Watch Serie 9 côté Apple et la Samsung Galaxy Warch 6 Classic chez Android sont ce qu’il vous faut. Mais il faut être prêt à y mettre le prix. Pour ceux qui veulent investir dans une montre connectée relativement performante sans devoir casser leur tirelire, la Huawei Watch GT 2 Pro vous attend. Et enfin, si vous pouvez faire des concessions sur les fonctionnalités tout en investissant tout de même dans de la qualité très abordable, jetez-vous sur la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

Pourquoi ma montre connectée ne reçoit pas les appels ?

Pour pouvoir prendre ou passer un appel depuis votre montre connectée, vous devez l’associer à votre smartphone, le plus souvent via une application. Une mauvaise connexion internet via les données mobiles peut être une cause de non-réception des appels. Même chose quand votre téléphone est trop éloigné de votre montre s’il s’agit d’un système Bluetooth.

Quelle montre je peux connecter à mon iPhone ?

Vous vous doutez bien sûr que l’Apple Watch Serie 9 peut s’associer à un IPhone. Mais c’est aussi le cas de la Huawei Watch GT 2 Pro, grâce à l’application Huawei Health disponible sur l’App Store. Il en est de même pour la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, qui se connecte à votre iPhone par Mi Fitness.

Est-ce que ces montres connectées sont étanches ?

L’ensemble des montres de ce guide est bel et bien étanche. Comment le savoir ? Grâce à leur certification 5 ATM. Avec elle, vous pouvez aller sous la douche, la pluie, transpirer ou vous baigner les yeux fermés. Attention en revanche à ne pas plonger trop profond. Les montres présentées ici ne sont en effet pas protégées pour ce cas de figure.

